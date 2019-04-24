Dù vợ nhan sắc lộng lẫy, đàn ông vẫn dễ dàng mê đắm những cô gái bình thường “hương đồng gió nội”. Bữa cơm ngon lành với đầy mỹ vị vợ nấu nhiều khi cũng chẳng bằng tô mì tôm úp vội vàng của cô nhân tình. Người vợ biết “hư hỏng”, biết chiều chồng trên giường nhiều khi không khiến đàn ông hứng thú bằng những cô nàng giả vờ khép nép, e lệ.

Người đàn bà như thế nào mới có thể khiến đàn ông mê đắm và chung thủy cả đời? Phải chăng là phải đẹp như diễn viên, phải hiền lành thân thiện như hoa hậu, ngoan ngoãn ngoài xã hội nhưng phải “hư hỏng” ở trên giường? Muốn giữ được chồng phải nấu ăn ngon như đầu bếp, giỏi giang tất cả mọi thứ? Nhưng phụ nữ nên nhớ, cho dù mình có được tất cả những điều đó nhưng một khi đàn ông có ý phản bội thì sớm muộn gì họ cũng thay lòng. Phụ nữ sợ mất chồng nên thường tìm mọi cách để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta thường có tư tưởng sợ mất chồng nên hay tìm cách giữ chồng. Nhiều chị em mỗi khi ngồi với nhau vẫn rỉ tai nhau những bí kíp để chiều chuộng chồng. Đánh trúng tâm lí sợ chồng thay lòng của chị em, rất nhiều khóa học tâm lí hôn nhân, bí quyết gìn giữ hạnh phúc với học phí không hề rẻ được mở ra. Chị em đua nhau đi học, làm đẹp, học nấu ăn để mong giữ chồng. Đa phần những “bí kíp” trên đều chung một điều rằng chị em chúng ta phải thay đổi, phải đẹp, phải ngọt ngào, phải chiều chuộng thì chồng mới chung thủy.

Tuy nhiên, lòng chung thủy của đàn ông không bị phụ thuộc vào nhan sắc, sự đảm đang hay giỏi chiều chuộng của vợ. Nếu thâm tâm anh ta thương yêu vợ thật lòng sẽ cảm thấy đủ. Cho dù vợ mình xuề xòa một chút, nấu ăn vụng về một chút, nhà cửa không gọn gàng một chút cũng chẳng thành vấn đề. Họ yêu người phụ nữ thật tâm và lòng chung thủy xuất phát từ tận đáy lòng chứ không bị yếu tố nào chi phối cả. Đàn ông thèm của lạ nên dẫu vợ có xinh đẹp đến đâu nhiều khi cũng không bằng một cô gái bình thường "hương đồng gió nội" - Ảnh minh họa: Internet Thực tế cho thấy rằng, đàn ông rất mê của lạ. Dù vợ nhan sắc lộng lẫy, đàn ông vẫn dễ dàng mê đắm những cô gái bình thường “hương đồng gió nội”. Bữa cơm ngon lành với đầy mỹ vị vợ nấu nhiều khi cũng chẳng bằng tô mì tôm úp vội vàng của cô nhân tình. Người vợ biết “hư hỏng”, biết chiều chồng trên giường nhiều khi không khiến đàn ông hứng thú bằng những cô nàng giả vờ khép nép, e lệ.

Nói như vậy để thấy rằng một khi đàn ông đã có tư tưởng ngoại tình, đã muốn ngoại tình thì không một người đàn bà nào có thể giữ chân anh ta ở lại. Đàn ông lòng dạ đã muốn phản trắc thì cho dù sống với hoa hậu, với diễn viên thì anh ta cũng không bao giờ biết đủ, sớm muộn gì cũng sẽ dứt áo ra đi. Đàn bà khôn ngoan là sống cho mình, làm đẹp cho mình chứ không phải để giữ chân một người đàn ông nào cả - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà chúng ta nhiều khi nhầm tưởng rằng chỉ cần mình sống tốt hơn một chút, xinh đẹp hơn, nín nhịn hơn, đảm đang hơn là có thể giữ được chồng. Một người đàn ông tốt thì không cần giữ anh ta vẫn nguyện ở bên. Còn ngược lại, kẻ đã tham lam thì chẳng có điều gì có thể giữ chân anh ta được. Đàn bà khôn ngoan là người sống cho mình, làm đẹp cho mình, yêu thương chính mình chứ không phải để giữ chân một người đàn ông nào cả.

Muốn có một người vợ hiền thục trước hết đàn ông hãy là người chồng tử tế Rất nhiều người đàn ông luôn thấy khiếm khuyết ở người bạn đời, luôn tìm cách đổ lỗi và chỉ trích chứ không hề nhìn thấy tội lỗi của bản thân. Khi chồng sống tệ bạc như thế thử hỏi phụ nữ làm sao có thể sống thật hiền thảo?

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