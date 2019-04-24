Đàn ông đã muốn phản bội thì không một người đàn bà nào có thể giữ nổi

Phụ nữ yêu 24/04/2019 10:56

Dù vợ nhan sắc lộng lẫy, đàn ông vẫn dễ dàng mê đắm những cô gái bình thường “hương đồng gió nội”. Bữa cơm ngon lành với đầy mỹ vị vợ nấu nhiều khi cũng chẳng bằng tô mì tôm úp vội vàng của cô nhân tình. Người vợ biết “hư hỏng”, biết chiều chồng trên giường nhiều khi không khiến đàn ông hứng thú bằng những cô nàng giả vờ khép nép, e lệ.

Người đàn bà như thế nào mới có thể khiến đàn ông mê đắm và chung thủy cả đời? Phải chăng là phải đẹp như diễn viên, phải hiền lành thân thiện như hoa hậu, ngoan ngoãn ngoài xã hội nhưng phải “hư hỏng” ở trên giường? Muốn giữ được chồng phải nấu ăn ngon như đầu bếp, giỏi giang tất cả mọi thứ? Nhưng phụ nữ nên nhớ, cho dù mình có được tất cả những điều đó nhưng một khi đàn ông có ý phản bội thì sớm muộn gì họ cũng thay lòng.

Đàn ông đã muốn phản bội thì không một người đàn bà nào có thể giữ nổi - Ảnh 1
Phụ nữ sợ mất chồng nên thường tìm mọi cách để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng ta thường có tư tưởng sợ mất chồng nên hay tìm cách giữ chồng. Nhiều chị em mỗi khi ngồi với nhau vẫn rỉ tai nhau những bí kíp để chiều chuộng chồng. Đánh trúng tâm lí sợ chồng thay lòng của chị em, rất nhiều khóa học tâm lí hôn nhân, bí quyết gìn giữ hạnh phúc với học phí không hề rẻ được mở ra. Chị em đua nhau đi học, làm đẹp, học nấu ăn để mong giữ chồng. Đa phần những “bí kíp” trên đều chung một điều rằng chị em chúng ta phải thay đổi, phải đẹp, phải ngọt ngào, phải chiều chuộng thì chồng mới chung thủy.

Tuy nhiên, lòng chung thủy của đàn ông không bị phụ thuộc vào nhan sắc, sự đảm đang hay giỏi chiều chuộng của vợ. Nếu thâm tâm anh ta thương yêu vợ thật lòng sẽ cảm thấy đủ. Cho dù vợ mình xuề xòa một chút, nấu ăn vụng về một chút, nhà cửa không gọn gàng một chút cũng chẳng thành vấn đề. Họ yêu người phụ nữ thật tâm và lòng chung thủy xuất phát từ tận đáy lòng chứ không bị yếu tố nào chi phối cả.

Đàn ông đã muốn phản bội thì không một người đàn bà nào có thể giữ nổi - Ảnh 2
Đàn ông thèm của lạ nên dẫu vợ có xinh đẹp đến đâu nhiều khi cũng không bằng một cô gái bình thường "hương đồng gió nội" - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế cho thấy rằng, đàn ông rất mê của lạ. Dù vợ nhan sắc lộng lẫy, đàn ông vẫn dễ dàng mê đắm những cô gái bình thường “hương đồng gió nội”. Bữa cơm ngon lành với đầy mỹ vị vợ nấu nhiều khi cũng chẳng bằng tô mì tôm úp vội vàng của cô nhân tình. Người vợ biết “hư hỏng”, biết chiều chồng trên giường nhiều khi không khiến đàn ông hứng thú bằng những cô nàng giả vờ khép nép, e lệ.

Nói như vậy để thấy rằng một khi đàn ông đã có tư tưởng ngoại tình, đã muốn ngoại tình thì không một người đàn bà nào có thể giữ chân anh ta ở lại. Đàn ông lòng dạ đã muốn phản trắc thì cho dù sống với hoa hậu, với diễn viên thì anh ta cũng không bao giờ biết đủ, sớm muộn gì cũng sẽ dứt áo ra đi.

Đàn ông đã muốn phản bội thì không một người đàn bà nào có thể giữ nổi - Ảnh 3
Đàn bà khôn ngoan là sống cho mình, làm đẹp cho mình chứ không phải để giữ chân một người đàn ông nào cả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà chúng ta nhiều khi nhầm tưởng rằng chỉ cần mình sống tốt hơn một chút, xinh đẹp hơn, nín nhịn hơn, đảm đang hơn là có thể giữ được chồng. Một người đàn ông tốt thì không cần giữ anh ta vẫn nguyện ở bên. Còn ngược lại, kẻ đã tham lam thì chẳng có điều gì có thể giữ chân anh ta được. Đàn bà khôn ngoan là người sống cho mình, làm đẹp cho mình, yêu thương chính mình chứ không phải để giữ chân một người đàn ông nào cả.

Muốn có một người vợ hiền thục trước hết đàn ông hãy là người chồng tử tế

Muốn có một người vợ hiền thục trước hết đàn ông hãy là người chồng tử tế

Rất nhiều người đàn ông luôn thấy khiếm khuyết ở người bạn đời, luôn tìm cách đổ lỗi và chỉ trích chứ không hề nhìn thấy tội lỗi của bản thân. Khi chồng sống tệ bạc như thế thử hỏi phụ nữ làm sao có thể sống thật hiền thảo?

Xem thêm
Từ khóa:   cách để phụ nữ hạnh phúc đàn ông phản bội chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 43 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này