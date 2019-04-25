Muốn hạnh phúc, đàn bà đừng quá đảm đang

Đàn bà giỏi giang ngoài những lời khen đãi bôi của thiên hạ thì chẳng được gì nữa. Hãy nhìn những người đàn bà vụng về chỉ biết ngồi chơi nhìn ngắm bàn tay mới sơn đỏ chót kia xem, mọi người có chê vài tiếng nhưng rồi họ vẫn là những người phụ nữ thảnh thơi nhất, vui vẻ nhất.

Phụ nữ đảm đang, giỏi giang chuyện nhà cửa bếp núc dĩ nhiên sẽ được chồng, gia đình chồng coi trọng, người ngoài khen ngợi. Nhưng có phải cứ đảm đang, cứ chu toàn mọi thứ phụ nữ ắt hạnh phúc? Điều này chưa chắc đúng. Cứ đến một bữa tiệc tùng, đám giỗ sẽ thấy điều này rõ nhất. Người nào nấu ăn ngon nhất, làm giỏi nhất sẽ làm tối mắt tối mũi, chẳng được nghỉ tay. Còn những người phụ nữ vụng về, chẳng biết làm gì cả thì lấy lí do đó để ngồi chơi xơi nước, đến bữa chỉ ngồi vào ăn. Phụ nữ đảm đang đồng nghĩa với việc lúc nào cũng đầu tắt mặt tối - Ảnh minh họa: Internet Sai lầm của nhiều cô gái là trong lần ra mắt đầu tiên và những lần đến nhà bạn trai chơi lại ra sức tỏ ra mình đảm đang, giỏi nội trợ hết mức có thể. Điều này xuất phát từ tâm lí muốn làm hài lòng ba mẹ chồng tương lai, muốn cho họ thấy mình là người phụ nữ chu đáo, biết vun vén gia đình. Vì thế các cô gái “xông pha” vào nấu ăn, giành làm hết mọi thứ.

Mướt mồ hôi nấu ăn xong, khi mọi người ăn xong lại cong lưng rửa chén. Cứ như thế sẽ thành một thói quen. Khi bạn đến nhà bạn trai, việc bếp núc nghiễm nhiên là của bạn. Và cho đến khi bạn làm dâu thực sự hoặc quá mệt mỏi với việc nội trợ và muốn ngồi nghỉ ngơi thì mọi người lập tức sẽ nhìn bạn với một ánh mắt khác hẳn. Chăm chỉ quanh năm không ai công nhận nhưng chỉ cần lười biếng một hôm đã có người bóng gió ngay. Vì thế, lời khuyên cho những cô gái là đừng cố sức tỏ ra mình quá đảm đang. Chỉ cần lịch sự và chăm chỉ vừa đủ là được rồi. Đừng cố gắng chu toàn mọi thứ, gồng gánh mọi thứ để rồi mệt mỏi chẳng biết kêu ai - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đảm đang thường sống cầu toàn. Trong gia đình họ muốn mọi thứ chỉn chu hết mức có thể. Món ăn cũng không thể xuề xòa, nhà cửa không thể lau dọn qua loa. Vì thế họ thường ôm việc vào người. Ở nhà chồng, ở công ty, những đám tiệc khi thiên hạ biết bạn là người nấu ăn ngon, giỏi bày biện thì nghiễm nhiên mọi việc sẽ dành phần cho bạn. Phụ nữ đảm đang khó thảnh thơi là vì vậy.

Là phụ nữ thông minh hãy đảm đang vừa đủ, giỏi giang vừa đủ. Nhà cửa đôi khi bừa bộn chút cũng chẳng sao, chồng con ra ngoài ăn tối vài hôm cũng không là điều gì quá nghiêm trọng. Đừng sống quá cầu toàn, đừng làm hài lòng người khác để rồi mỏi mệt chẳng biết than thở với ai. Bớt đảm đang, bớt cầu toàn phụ nữ sẽ hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà giỏi giang ngoài những lời khen đãi bôi của thiên hạ thì chẳng được gì nữa. Hãy nhìn những người đàn bà vụng về chỉ biết ngồi chơi nhìn ngắm bàn tay mới sơn đỏ chót kia xem, mọi người có chê vài tiếng nhưng rồi họ vẫn là những người phụ nữ thảnh thơi nhất, vui vẻ nhất. Dẫu biết rằng chuyện vun vén nhà cửa, chăm sóc gia đình là của phụ nữ nhưng đừng cố gồng mình lên để làm mọi thứ. Đôi khi phải cho phép mình nghỉ ngơi, thư giãn, được làm biếng một vài lần. Để hạnh phúc, phụ nữ đừng quá đảm đang.

Đàn bà ly hôn: Đau đủ rồi thì phải buông tay Chị bảo rằng bao nhiêu năm qua mình đã khóc đủ rồi nên bây giờ chẳng còn nước mắt để rơi. Chị trở nên trống rỗng, vô tâm. 10 năm, người đàn bà bây giờ đã cạn sức trong hôn nhân rồi. Buông tay để mình sống yên ổn, đi một con đường khác tươi sáng hơn.

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