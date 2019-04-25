Tâm sự của người đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Nếu chồng cũ không biết trân trọng thì hãy để tôi yêu cô ấy

Tâm sự gia đình 25/04/2019 10:25

Tôi đã để vụt mất một lần, tôi không thể để mất cô ấy một lần nữa. Tôi đã thú nhận với cô ấy về mối tình đơn phương của mình. Tôi muốn che chở, muốn bù đắp cho cô ấy. Chồng cũ không biết trân trọng, nhưng tôi sẽ yêu em bằng cả trái tim, cả cuộc đời mình.

Để yêu thương và gắn bó với một người đàn bà từng đổ vỡ là điều không hề dễ dàng. Trái tim người đàn bà từng ly hôn không giống những người phụ nữ khác. Họ nửa muốn yêu, nửa sợ hãi. Nửa muốn bản thân mình có chỗ nương dựa, được bù đắp những đau khổ trong quá khứ nửa lại sợ mình đau thêm lần nữa. Họ như con chim bị trúng tên một lần cứ nhìn thấy cành cong lại sợ.

Tâm sự của người đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Nếu chồng cũ không biết trân trọng thì hãy để tôi yêu cô ấy - Ảnh 1
Đàn bà một đời chồng, nửa muốn yêu thương nửa lại sợ hãi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi gặp lại người đàn bà mình yêu đơn phương năm nào trong một đám cưới của người bạn phổ thông. Nhìn thấy cô ấy, tim tôi như bị hẫng đi một nhịp. Vài năm trước, tôi yêu cô ấy thầm lặng. Tôi chôn sâu mối tình của mình vì biết cô ấy yêu một người khác. Tôi giả vờ vui cười đi đám cưới cô ấy nhưng trong lòng vô cùng chua xót. 5 năm rồi, tôi nghĩ giờ đây chắc cô ấy cũng đang hạnh phúc với mái ấm, với những đứa con của mình.

Tôi như nghẹn lại khi nghe cô ấy nói rằng mình ly hôn đã được 4 năm. Nghĩa là chỉ sau kết hôn chưa được 1 năm đã dắt nhau ra tòa. Trước mặt tôi không còn là cô gái ngây thơ, vui vẻ ngày nào. Cuộc hôn nhân bất hạnh ấy đã khiến cô ấy trở thành một người đàn bà khác hẳn: Đăm chiêu, buồn bã và mất niềm tin vào cuộc đời. Tôi có cảm tưởng cô ấy như con ốc đang cố co mình lại. Đau lòng thay, tôi chôn chặt tình cảm của mình để chúc cô ấy hạnh phúc vậy mà người đàn ông kia lại không hề biết trân trọng.

Tâm sự của người đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Nếu chồng cũ không biết trân trọng thì hãy để tôi yêu cô ấy - Ảnh 2
Tôi thương cả quá khứ khổ đau của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Từ sau hôm đó, tôi kiếm cớ để gặp cô ấy nhiều hơn. Bao nhiêu năm qua đi, nhiều cô gái đến trong đời nhưng tôi vẫn không thể mở lòng mình được. Tôi biết mình còn thương người phụ nữ đó rất nhiều. Khi đã tin tưởng tôi, cô ấy mới kể về cuộc hôn nhân đầy sóng gió của mình. Cũng nghĩ là sẽ hạnh phúc, sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long ai ngờ anh ta có máu trăng hoa. Ngoại tình một lần cô ấy đã tha thứ. Đến lần thứ 2, thứ 3 không còn nước mắt để khóc nữa nên dắt nhau ra tòa.

Cô ấy bảo rằng, đàn bà dẫu sống với chồng 1 năm hay nhiều năm thì khi ly hôn trái tim cũng chằng chịt những vết thương. Cô ấy co mình lại, không còn tin vào tình yêu và hôn nhân nữa. Tôi đã để vụt mất cô ấy một lần, tôi không thể để mất cô ấy một lần nữa. Tôi đã thú nhận với cô ấy về mối tình đơn phương của mình. Tôi muốn che chở, muốn bù đắp cho cô ấy. Chồng cũ không biết trân trọng, nhưng tôi sẽ yêu em bằng cả trái tim, cả cuộc đời mình.

Tâm sự của người đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Nếu chồng cũ không biết trân trọng thì hãy để tôi yêu cô ấy - Ảnh 3
Chồng cũ không biết trân trọng nhưng tôi sẽ yêu em bằng tất cả những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet

Rất khó để cô ấy mở lòng. Nhưng rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi cô ấy cũng nhận thấy sự chân thành trong mắt tôi. Tôi hiểu, trái tim cô ấy còn đau về người chồng cũ. Tôi xem đó là vùng đất cấm nên chưa bao giờ đụng chạm vào quá khứ. Tôi sẽ thương cả quá khứ khổ đau ấy và bù đắp cho cô ấy bằng tất cả những gì mình có.

Đàn bà ly hôn: Đau đủ rồi thì phải buông tay

Đàn bà ly hôn: Đau đủ rồi thì phải buông tay

Chị bảo rằng bao nhiêu năm qua mình đã khóc đủ rồi nên bây giờ chẳng còn nước mắt để rơi. Chị trở nên trống rỗng, vô tâm. 10 năm, người đàn bà bây giờ đã cạn sức trong hôn nhân rồi. Buông tay để mình sống yên ổn, đi một con đường khác tươi sáng hơn.

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