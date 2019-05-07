Đàn bà ngoại tình: Một lần lầm lỡ đã chẳng thể quay đầu

Tâm sự gia đình 07/05/2019 10:42

Chẳng còn ai nhớ những trận đánh đập, bạo hành của chồng chị. Họ chẳng còn nhớ đến chuyện chồng chị nát rượu, say xỉn tối ngày, hàng tháng chẳng đưa nổi vợ vài đồng nuôi con. Những vết thương trên da thịt chị cũng chẳng là gì so với tội lỗi của một người đàn bà ngoại tình.

Ngoại tình với đàn bà là cõi chết. Bởi người đàn ông sau những phút giây lầm lạc, ngoài chồng ngoài vợ còn có thể làm lại, còn đường mà trở về với gia đình. Nhưng với đàn bà, ngoại tình là “đường một chiều”. Chỉ cần bước chân vào đó, dù chỉ một lần thôi thì cũng đủ đạp đổ tất cả. Một lần lầm lỡ, cả đời chẳng còn cơ hội để sửa chữa.

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Đàn bà ngoại tình, đã tự mình đạp đổ tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngoại tình thì đáng trách lắm. Nhưng trường hợp của chị đáng thương hơn là đáng trách. Bởi suy cho cùng, đàn bà đâu ai ngu ngốc bội phản người chồng tử tế, biết thương yêu vợ con. Chỉ khi người chồng chẳng mang lại cho mình hạnh phúc, chỉ đem đến những cay đắng xót xa thì đàn bà mới nghĩ chuyện dựa vào một bờ vai khác. Đàn bà gào chồng, khóc chồng không được thì chọn cách buông xuôi. Đàn bà ngoại tình ở vào tâm thế bất cần. Bất cần tương lai, bất chấp mọi thứ, miễn là hiện tại mình tự ảo tưởng rằng như thế là bình yên.

Chồng chị vô cùng tệ bạc. Anh nhậu nhẹt, gia trưởng lại có tính vũ phu. Đi làm, không biết đã bao nhiêu lần tôi thấy chị che đi những vết thương trên má, trên cánh tay. Chị luôn che đậy rằng mình bị ngã xe, bị té nhưng tôi biết chắc rằng bị chồng đánh. Chị đi làm, chẳng mấy khi dự tiệc tùng, ăn uống với đồng nghiệp vì sợ chồng. Chị héo úa, xác xơ nhưng gắng gượng để sống với nhau chỉ vì con.

Đàn bà ngoại tình: Một lần lầm lỡ đã chẳng thể quay đầu - Ảnh 2
Đàn bà chọn ngoại tình, bất cần tương lai, bất chấp mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Công ty tôi có anh đồng nghiệp hay quan tâm chị. Khi thì ly nước mát, khi thì vài băng dính cá nhân cho vết thương trên tay chị. Mỗi dịp lễ, ngày sinh nhật anh đều để vài cành hồng lên bàn làm việc của chị. Một người đàn bà chịu quá nhiều tổn thương trong hôn nhân như chị rất dễ động lòng trước những quan tâm nhỏ nhặt ấy. Rồi họ cặp với nhau. Tôi thấy chị như trẻ lại, niềm vui hiện rõ trên gương mặt lâu nay nhàu nhĩ.

Chồng chị biết. Với bản tính cộc cằn, thô lỗ, anh ta tìm đến tận công ty để đánh anh đồng nghiệp, tát chị trước bao nhiêu người. Quá xấu hổ, chị đã xin nghỉ việc. Không dừng lại ở đó, về nhà chị bị chồng đánh sống chết. Cha mẹ anh ta đã gọi cha mẹ chị đến và bảo rằng gửi trả lại đứa con gái lăng loàn, trắc nết.

Hàng xóm dè bỉu, họ hàng bàn tán, chê cười. Chẳng còn ai nhớ những trận đánh đập, bạo hành của chồng chị. Họ chẳng còn nhớ đến chuyện chồng chị nát rượu, say xỉn tối ngày, hàng tháng chẳng đưa nổi vợ vài đồng nuôi con. Những vết thương trên da thịt chị cũng chẳng là gì so với tội lỗi của một người đàn bà ngoại tình. Họ chỉ thấy chị phản bội, lăng loàn mà không hề biết nguồn cơn cho việc chị ngoại tình.

Đàn bà ngoại tình: Một lần lầm lỡ đã chẳng thể quay đầu - Ảnh 3
Người đời có ai cảm thông cho một người đàn bà ngoại tình? - Ảnh minh họa: Internet

Anh chồng viết đơn ly hôn. Chị ôm con đi nơi khác sống bởi mỗi ngày nghe miệng lưỡi người đời, thấy cha mẹ khổ sở vì con chị không chịu nổi. Người đời có bao giờ thông cảm cho đàn bà ngoại tình? Vì một lần lầm lỡ, chị đã để mất tất cả.

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Khi bị dồn vào chân tường, đàn bà sẽ biết mình mạnh mẽ ra sao. Khi chẳng còn chỗ nào để bám víu, đàn bà tự khắc sẽ kiên cường. Tôi bắt đầu trầy trật đi xin việc, làm những công việc mình không nghĩ sẽ làm được để nuôi con.

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