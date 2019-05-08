Đàn bà chỉ có thể bình đẳng trong hôn nhân khi kiếm được tiền

Phụ nữ phụ thuộc kinh tế, có giận chồng, có bực bội cũng không dám lên tiếng vì sợ chồng “đánh” vào chi tiêu. Chồng có tệ bạc, có nhậu nhẹt, có muôn vàn tật xấu thì phụ nữ cũng phải nín nhịn, không dám kêu ca. Ai nắm giữ kinh tế, người đó tự khắc sẽ có tiếng nói. Bởi thế, đàn bà phụ thuộc kinh tế đã tự đánh mất vị trí của mình trong cuộc hôn nhân này.

Chỉ có phụ nữ mới hiểu rằng công việc nhà mệt mỏi, tốn công sức chẳng khác gì công việc ngoài xã hội. Bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu việc không tên phải hoàn thành. Nếu được trả tiền với giá rất rẻ cho những công việc ấy thì người đàn bà nào cũng trở nên giàu có. Nhưng phụ nữ chúng ta hãy nhớ rằng: Mệt mỏi, áp lực, tốn công tốn sức thì chỉ có một mình phụ nữ hiểu. Còn đàn ông sẽ nghĩ những việc đó là cỏn con, là của đàn bà. Nếu chỉ ở nhà và làm nội trợ, đàn ông sẽ mặc nhiên rằng chúng ta ở nhà – và không làm gì cả! Nếu ở nhà và chỉ nội trợ, đàn bà sẽ mặc nhiên bị gán cho 2 từ ăn bám - Ảnh minh họa: Internet Suy nghĩ sai lầm của phụ nữ là khi mình lui về nội trợ, chu toàn vun vén cho gia đình thì chồng sẽ ghi nhận công ơn đó. Đàn ông khi thành công, khi vui vẻ họ có thể rót vào tai chúng ta những lời mật ngọt, rằng “anh sẽ nuôi em suốt đời”, “đừng đi làm, ở nhà anh nuôi”. Nhưng đàn bà khôn ngoan đừng tin những lời hứa hẹn đó. Khi yêu thương, lúc ấm êm họ có thể cho người vợ mọi thứ. Nhưng những lúc công việc trục trặc, cơm không lành canh không ngọt thì người vợ nội trợ trong mắt họ chỉ là những kẻ ăn bám không hơn không kém.

Đàn bà ở nhà nội trợ, mệt mỏi đấy, hy sinh đấy, lao tâm lao lực đấy nhưng ít khi được chồng hay gia đình chồng công nhận. Nhưng chỉ cần một lần không chu toàn, không làm đủ bổn phận là bị chỉ trích ngay. Cực khổ, mệt mỏi đàn bà sẽ coi là chuyện nhỏ nếu như chồng biết chia sẻ. Đau lòng nhất với đàn bà chính là những câu: “Cô chỉ là người đàn bà ăn bám”, “chỉ có ở nhà nội trợ mà cũng không làm được”… Không phải người chồng nào cũng ghi nhận những hy sinh của vợ - Ảnh minh họa: Internet Khi ở nhà nội trợ, đàn bà dần dần mất đi tiếng nói của mình trong hôn nhân. Mọi chi tiêu lớn nhỏ, thức ăn, hiếu hỉ, thậm chí là cây son cũng ngửa tay xin chồng thì người chồng tự mặc định mình là chủ trong căn nhà. Phụ nữ phụ thuộc kinh tế, có giận chồng, có bực bội cũng không dám lên tiếng vì sợ chồng “đánh” vào chi tiêu. Chồng có tệ bạc, có nhậu nhẹt, có muôn vàn tật xấu thì phụ nữ cũng phải nín nhịn, không dám kêu ca. Ai nắm giữ kinh tế, người đó tự khắc sẽ có tiếng nói. Bởi thế, đàn bà phụ thuộc kinh tế đã tự đánh mất vị trí của mình trong cuộc hôn nhân này. Sẽ không có chuyện bình đẳng nếu vẫn ngửa tay xin tiền từ chồng.

Phụ nữ hiện đại, trừ những giai đoạn không thể đi làm như sinh con, chăm con nhỏ thì hãy bước ra ngoài kiếm tiền. Kiếm tiền ở đây không phải chỉ là làm những công việc lớn lao, tạo ra nhiều thu nhập. Dù là nhân viên văn phòng, một người công nhân hay bán rau ngoài chợ thì cũng hãy kiếm những đồng tiền của riêng mình. Minh chứng cho chồng, gia đình chồng thấy khả năng của mình. Khi có tiền phụ nữ ắt sẽ có được tiếng nói trong hôn nhân. Muốn có được tiếng nói trong gia đình, phụ nữ phải kiếm được tiền - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ kiếm tiền không phải vì thực dụng, sống vật chất mà chính là suy nghĩ thực tế. Tiền không phải là tất cả nhưng phụ nữ sẽ không có gì cả nếu như không kiếm được tiền. Muốn bình đẳng, muốn chồng coi trọng tiếng nói của mình thì phụ nữ chúng ta trước tiên phải độc lập tài chính.

Gửi người thứ ba: Đừng nhân danh tình yêu đích thực để cướp chồng người khác Nhiều người thứ ba ngây thơ đến mức ngu ngốc tin vào tất cả những gì người đàn ông có vợ kia nói. Họ ngộ nhận rằng mình đang yêu, đang sống cho tình yêu đích thực. Họ tin rằng sớm muộn gì thì người kia cũng bỏ vợ vì chẳng thể sống thiếu mình.

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