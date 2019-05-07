Đàn bà đã ly hôn có nên quay lại với chồng cũ vì tình nghĩa?

Tâm sự gia đình 07/05/2019 10:40

Quay lại với người yêu cũ đã khó hạnh phúc, hàn gắn với chồng cũ càng khó hơn rất nhiều lần. Bao nhiêu người đàn bà đã lại đau vì những điều quen thuộc, đã lại rơi nước mắt một lần nữa vì những gì mình đã chịu đựng trong quá khứ.

Chồng cũ, dù ít hay nhiều cũng để lại trong lòng người đàn bà nhiều nặng nợ. Có những cuộc ly hôn không vì lí do phản bội, không thù oán hay căm ghét lẫn nhau. Chia tay vì gia đình chồng, vì cuộc mưu sinh, vì thấy người kia quá khác so với những gì mình mong đợi. Ly hôn rồi nhưng đàn bà vẫn đau đáu, vẫn dằn vặt khi chạnh nghĩ về chồng cũ. Bởi đã gọi nhau 2 tiếng vợ chồng thì cả đời này chẳng thể quên được.

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Sau ly hôn, người đàn bà nào cũng có ít nhiều nặng nợ với chồng cũ - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, không hiếm những cặp vợ chồng chia tay rồi mới nhận ra mình sai lầm. Những ngày tháng sống xa nhau mới bất giác nhận ra giá trị của người bạn đời, của gia đình, của những ngày tháng bên nhau. Họ nhận ra bản thân mình đã quyết định vội vàng, đã sống quá ích kỉ, vô tâm để dẫn đến bi kịch hôn nhân. Nhiều người mong muốn được làm lại, được sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng quay lại, liệu cuộc hôn nhân của họ có hạnh phúc, có viên mãn? Đàn bà nối lại tình xưa liệu có bình yên hay lại đau khổ một lần nữa?

Kết hôn, ly hôn hay tái hôn đều là những quyết định cực kì trọng đại trong cuộc đời. Trước khi kí vào tờ giấy ly hôn, người đau khổ nhất, dằn vặt nhất, day dứt nhất luôn là phụ nữ. Đau vì bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu hy sinh cho gia đình bỗng chốc vỡ tan. Đau vì người đầu ấp tay gối lại là người gây cho mình bao nhiêu tổn thương. Đau vì con cái thiếu vắng hơi ấm gia đình. Đàn bà một khi chịu đủ tổn thương sẽ tự khắc buông tay. Bao nhiêu sự day dứt và dằn vặt cũng không thắng nổi những nỗi đau chất chồng trong lòng nên đàn bà chọn cách ra đi. Ly hôn vì chẳng thể ở lại, vì cuộc hôn nhân này đã chẳng còn có thể hàn gắn được.

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Đàn bà chọn ly hôn vì chẳng thể ở lại, vì đã đau đủ rồi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sau ly hôn buồn tủi nhiều lắm. Họ cũng day dứt bởi những câu hỏi rằng mình đã làm đúng chưa? Họ sợ đã làm điều nhẫn tâm khiến con cái tổn thương. Và một vài người đàn bà trong thâm tâm muốn được hàn gắn, muốn quay lại. Nhưng dù vì lí do gì thì đàn bà trước khi muốn quay lại với chồng cũ hãy nhớ lại vì sao mình chọn phương án ly hôn?

Người chồng ấy đã là người chồng người cha tốt? Người đàn ông vô tâm ấy đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ và tổn thương cho mình? Trong cuộc hôn nhân này mình đã rơi bao nhiêu nước mắt, đã cho gia đình này bao nhiêu cơ hội để làm lại từ đầu? Đàn ông có thể thề thốt, hứa hẹn rằng mình thay đổi, có thể lấy lí do vì con ra để khiến đàn bà động lòng. Nhưng đàn bà hãy nhớ rằng, bản tính con người một khi đã thấm vào máu thì chẳng thể thay đổi được.

Đàn bà đã ly hôn có nên quay lại với chồng cũ vì tình nghĩa? - Ảnh 3
Trước khi quay lại, hãy nghĩ đến lý do mình ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Quay lại với người yêu cũ đã khó hạnh phúc, hàn gắn với chồng cũ càng khó hơn rất nhiều lần. Bao nhiêu người đàn bà đã lại đau vì những điều quen thuộc, đã lại rơi nước mắt một lần nữa vì những gì mình đã chịu đựng trong quá khứ. Để đứng vững và lấy lại cân bằng sau đổ vỡ rất khó khăn, vì thế đàn bà đừng khiến mình chông chênh thêm một lần nữa.

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Khi bị dồn vào chân tường, đàn bà sẽ biết mình mạnh mẽ ra sao. Khi chẳng còn chỗ nào để bám víu, đàn bà tự khắc sẽ kiên cường. Tôi bắt đầu trầy trật đi xin việc, làm những công việc mình không nghĩ sẽ làm được để nuôi con.

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