Đàn bà à, đừng đợi nữa mà hãy thương bản thân mình ngay từ bây giờ

Phụ nữ yêu 08/05/2019 10:49

Khi đã già, ta chẳng thể có được những chuyến đi, những cuộc chơi thâu đêm của tuổi trẻ. Khi giật mình nhận ra mình đã sống quá khắt khe, quá hà tiện với bản thân thì ngoài tiếc rẻ ra đàn bà chúng ta còn làm được gì nữa?

Phụ nữ chúng ta, ai cũng muốn mình đẹp, tự thưởng cho bản thân mình những điều tốt đẹp. Nhưng đa phần phụ nữ đều có tâm lí chờ đợi: Đợi khi khá giả lên một chút, đợi con lớn, đợi có nhà cửa, có xe cộ... khi đó chăm chút cho bản thân mình cũng chưa muộn.

Đàn bà lao đi như một con thiêu thân trong cuộc đời, chăm chỉ kiếm tiền, hy sinh mọi thứ cho chồng con. Nhưng đàn bà không biết rằng, thanh xuân và tuổi trẻ sẽ chẳng đứng đó mà đợi chờ ta mãi. Đến khi giật mình thì tuổi trẻ đã ở lại sau lưng mà chẳng có cách nào để níu giữ.

Đàn bà à, đừng đợi nữa mà hãy thương bản thân mình ngay từ bây giờ - Ảnh 1
Đàn bà lao đi như một con thiêu thân trên đường đời, chăm chỉ kiếm tiền và hy sinh mọi thứ cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nghĩ rằng khi ta giàu sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch. Nhưng khi giàu rồi thì cũng là lúc chúng ta không còn trẻ và khỏe nữa. Những cảnh đẹp thơ mộng không còn lung linh qua đôi mắt già nua, những chuyến du lịch hạng sang cũng trở nên mệt mỏi, đuối sức. Rồi đàn bà nhìn những cô gái rực rỡ đi tắm biển, leo núi lại tặc lưỡi rằng giá như thời gian quay lại sẽ tự thưởng cho mình một chuyến du lịch thật sự.

Đàn bà nghĩ rằng khi có tiền, khi con cái lớn khôn thì mình sẽ chăm chút cơ thể, làm đẹp, chăm sóc làn da, vóc dáng. Nhưng khi đàn bà ở ngưỡng 40 hay 50 mới nhận ra rằng những vết nhăn nheo thời gian trên làn da chẳng có loại mỹ phẩm đắt tiền nào có thể cứu vãn. Đàn bà nhìn mình trong gương và ước ao, nếu thời gian quay lại sẽ dành 1 tiếng mỗi ngày để chăm sóc da, uống nhiều nước hay đừng tiếc tiền để mua một lọ kem dưỡng da.

Đàn bà à, đừng đợi nữa mà hãy thương bản thân mình ngay từ bây giờ - Ảnh 2
Đàn bà hãy yêu thương cơ thể mình ngay từ bây giờ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thường nghĩ rằng khi mình khá hơn một chút sẽ mua cho mình một chiếc váy thật đẹp để diện. Nhưng rồi, chiếc váy gợi cảm ấy chẳng còn phù hợp với vóc dáng già nua. Đàn bà đợi khi thảnh thơi, khi con cái lớn khôn sẽ tiệc tùng, sẽ cà phê, sẽ đi chơi với bạn bè. Nhưng thời gian qua đi làm cho những mối quan hệ xa cách dần.

Và khi ta đã già, ta chẳng thể có được những chuyến đi, những cuộc chơi thâu đêm của tuổi trẻ. Khi giật mình nhận ra mình đã sống quá khắt khe, quá hà tiện với bản thân thì ngoài tiếc rẻ ra đàn bà chúng ta còn làm được gì nữa?

Đàn bà à, đừng đợi nữa mà hãy thương bản thân mình ngay từ bây giờ - Ảnh 3
Đừng để thanh xuân trôi qua vô nghĩa mà chúng ta chưa từng trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, phụ nữ à! Đừng chần chừ nữa mà hãy thương yêu bản thân mình ngay từ bây giờ. Có chồng có con dĩ nhiên ai cũng sẽ vun vén, hi sinh cho gia đình nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải quên đi bản thân, tiết chế mọi niềm vui sống của mình.

Mua cho mình thỏi son, lọ kem dưỡng da, thỉnh thoảng cà phê với bạn hay đi du lịch 1 lần cũng chẳng khiến cuộc sống gia đình xáo trộn. Phụ nữ hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa. Đừng để thanh xuân trôi qua vô nghĩa mà chúng ta chưa từng trân trọng.

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