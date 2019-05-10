Đàn bà khôn ngoan là khi đang hạnh phúc vẫn đề phòng một ngày chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 10/05/2019 14:27

Yêu bằng con tim nhưng sống nhất định phải dùng lí trí, phải chừa cho mình một con đường để quay đầu. Có một công việc tốt, một tài khoản có số dư, có những người bạn bè tốt. Những điều đó sẽ giúp đàn bà đứng vững nếu như chồng phản bội.

Trong hôn nhân, dĩ nhiên chồng sẽ là người mà đàn bà tin tưởng nhiều nhất. Ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông xảo trá, thay lòng, ngoại tình nhưng đàn bà vẫn tin rằng chồng mình sẽ ngoại lệ. Vì tin tưởng tuyệt đối nên khi một ngày phát hiện chồng phản bội, đàn bà đau đớn gục ngã đến mức chẳng gượng dậy nổi.

Đàn bà khôn ngoan là khi đang hạnh phúc vẫn đề phòng một ngày chồng ngoại tình - Ảnh 1
Đàn ông nhiều người ngoại tình nhưng đàn bà vẫn tin chồng mình là ngoại lệ - Ảnh minh họa: Internet

Chị bạn tôi cũng rơi vào trường hợp đó. Trước nay, chị luôn tự hào rằng mình có một gia đình hoàn hảo. Chồng chị không quá giỏi giang, không kiếm được nhiều tiền nhưng là người chị tin tưởng nhất. Mỗi khi ngồi cà phê với nhau, chúng tôi cũng đem chuyện đàn ông ngoại tình ra kể để chị em đề phòng. Chị chỉ cười, bảo rằng ai chứ chồng chị sẽ không bao giờ có chuyện đó. Từ ngày yêu nhau, đến khi cưới đến nay đã 5 năm anh chỉ có duy nhất mình chị, chưa từng để chị buồn phiền ngày nào. Vả lại, anh thuộc típ người không thích thay đổi, ngại cái mới nên chẳng có hứng thú với chuyện ngoại tình đâu.

Ấy vậy mà một ngày, chị khóc nức nở và bảo rằng giờ chị sống làm sao nổi khi biết chồng mình phản bội. Đàn bà tin quá, yêu sâu nặng quá thì càng trở nên đau khổ, tuyệt vọng. Tôi đã chứng kiến những ngày chị sống trong những ngày tháng đòi sống đòi chết. Nếu không có người ngăn cản, chị đã định tử tự. Chị không đi làm, không muốn ăn, cả ngày nhốt mình trong phòng. Tôi và bạn bè chị động viên mãi, khuyên nhủ mãi chị mới thông suốt. Cái giá của việc niềm tin đặt sai chỗ rất đắt.

Đàn bà khôn ngoan là khi đang hạnh phúc vẫn đề phòng một ngày chồng ngoại tình - Ảnh 2
Đàn bà tin chồng không sai nhưng tin đến mù quáng là đàn bà dại - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, đâu hiếm những người đàn bà tin chồng tuyệt đối như chị tôi. Dĩ nhiên, hôn nhân phải có niềm tin mới sống với nhau được. Nhưng, đàn bà à, đừng tin chồng hết cả con tim lẫn lí trí. Thật ra, thủy chung cũng chỉ là một lời hứa. Trên đời này, không có gì là vĩnh viễn, là tuyệt đối kể cả tình yêu. Người đàn ông ở thời điểm hiện tại yêu bạn thật lòng, chỉ có duy nhất mình bạn. Nhưng đường đời dài lắm, đâu có ai cam đoan rằng anh ta sẽ không thay lòng. Hoặc giả, trong một giây phút yếu lòng nào đó anh ta có giữ được mình khi có một người đàn bà tự nguyện ngã vào lòng?

Tin chồng không sai, nhưng tin đến mụ mị là đàn bà dại. Đàn bà khôn ngoan là người dẫu đang hạnh phúc cũng luôn tự hỏi: “Nếu chồng ngoại tình mình sẽ sống ra sao?”. Yêu bằng con tim nhưng sống nhất định phải dùng lí trí, phải chừa cho mình một con đường để quay đầu. Có một công việc tốt, một tài khoản có số dư, có những người bạn bè tốt. Những điều đó sẽ giúp đàn bà đứng vững nếu như chồng phản bội.

Đàn bà khôn ngoan là khi đang hạnh phúc vẫn đề phòng một ngày chồng ngoại tình - Ảnh 3
Hôn nhân không bao giờ là chiếc thẻ bảo hiểm cho cuộc đời người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Ai hy vọng nhiều nhất sẽ luôn là người tuyệt vọng nhiều nhất. Ai tin tưởng nhiều nhất sẽ đau đớn nhất. Vì thế, đàn bà khôn ngoan luôn có “phương án 2” cho cuộc đời mình. Ai đó sẽ nói rằng như thế sẽ rất mệt mỏi khi phải sống mà đề phòng nhau. Nhưng thực tế cuộc đời phũ phàng lắm. Sống thực tế một chút sẽ giúp đàn bà đứng vững những lúc chông chênh nhất.

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