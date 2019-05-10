40 tuổi, đàn bà biết chắt lọc cuộc đời mình. Thứ gì nên giữ họ sẽ chiến đấu để giành lấy. Thứ gì đã hỏng rồi họ sẽ không ngại ngần vứt vào “sọt rác” cho dù đó là một mối quan hệ lâu năm, là những điều họ từng rất trân trọng.

Độ tuổi ổn định tâm lí, thấu suốt cuộc đời với đàn bà là 40. Cuộc sống đủ dài để họ gặp đủ hạng người, đủ rộng để họ gặp bao nhiêu trắc trở, trái ngang. Phụ nữ trẻ thường cố chấp ôm lấy những điều không thuộc về mình hoặc gây cho mình tổn thương. Nhưng đàn bà 40, đủ nhẫn tâm để buông bỏ những thứ khiến mình đau, dễ dàng rời xa những điều đã chẳng còn ý nghĩa. Đàn bà 40, đi qua mọi giông bão đủ để hiểu lòng người nông sâu, bạc bẽo - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà dù ít hay nhiều thì với tình yêu cũng có sự ngộ nhận và cố chấp. Một khi đã yêu thật lòng, điều người đàn bà muốn vẫn luôn luôn là được sống viên mãn, được đi đến cuối con đường với tình yêu ấy. Vì thế mới có chuyện, người phụ nữ vẫn cố ôm lấy người đàn ông dẫu cho anh ta vô vàn tội lỗi, luôn khiến mình đau lòng. Chia tay rồi quay lại dù khóc bao nhiêu lần. Trong hôn nhân cũng vậy, đàn bà cũng chẳng thể rời xa người chồng tệ bạc. Thâm tâm vẫn hy vọng rằng một ngày chồng quay đầu. Phụ nữ một mặt chịu đựng, mặt khác lại càng nỗ lực chu toàn cốt yếu để mong gìn giữ gia đình.

Đàn bà càng trẻ, càng dễ thất vọng, dễ đau lòng. Nhưng càng “chín” về mặt cảm xúc đàn bà càng trở nên vững vàng. Họ hiểu rằng, cuộc đời này khắc nghiệt lắm. Yếu đuối mãi, khóc lóc mãi cũng chẳng để làm gì. Đàn bà kiên cường, mạnh mẽ dần qua năm tháng. Và đôi lúc, họ biết mình cần phải nhẫn tâm, cần phải gạt bỏ hết những thứ khiến mình đau lòng. Đàn bà 40 biết điều gì nên giữ, điều gì nên buông - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đừng dại dột mà phản bội đàn bà 40. Vì họ đủ nhẫn tâm để buông tay cuộc hôn nhân này. 40 tuổi, đàn bà có trong tay nhiều thứ. Họ có công việc ổn định, có thể đi trên đôi chân của mình mà chẳng cần nương dựa ai. Họ yêu gia đình, thương con cái nhưng đủ hiểu rằng, khi lòng dạ chồng đã bạc bẽo như vôi thì mình không nên ở lại.

Đàn bà trẻ lo sợ nhiều thứ. Họ hoang mang trước những ngã rẽ cuộc đời nhưng với đàn bà 40, đã quyết định là sẽ kiên định. Một khi khóc đủ rồi, đôi mắt họ ráo hoảnh những buồn vui. Khi đau đủ rồi họ sẽ trở nên chai lì. Đàn bà từng trải không sợ gì cả ngoài sợ thiếu tiền. Họ nhận ra rằng, hôn nhân không bao giờ là chiếc thẻ bảo hiểm cả đời cho cuộc đời người đàn bà. Phải mạnh mẽ, phải tự tin, phải kiếm nhiều tiền thì cuộc đời người đàn bà mới yên ổn được. Cuộc đời dạy đàn bà, nhiều lúc cũng cần phải nhẫn tâm - Ảnh minh họa: Internet 40 tuổi, đàn bà biết chắt lọc cuộc đời mình. Thứ gì nên giữ họ sẽ chiến đấu để giành lấy. Thứ gì đã hỏng rồi họ sẽ không ngại ngần vứt vào “sọt rác” cho dù đó là một mối quan hệ lâu năm, là những điều họ từng rất trân trọng. Cuộc đời dạy đàn bà nhiều thứ. Họ buộc lòng phải mạnh mẽ, phải kiên cường. Và cuộc đời cũng cho họ đủ nhẫn tâm để từ bỏ.

Tâm sự mẹ đơn thân: Bỏ ngoài tai mọi sân si của thiên hạ, chỉ cần con bình yên là đủ Thiên hạ luôn vậy, đôi khi sự lỡ lầm, trái ngang của người khác lại là niềm vui để họ bàn tán. Nhưng tôi đã không còn là một cô gái ngây thơ, dễ đau lòng trước những lời nói của người khác. Mặc kệ miệng đời, chỉ cần tôi làm đúng, chỉ cần con tôi hạnh phúc là đủ.

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