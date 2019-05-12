Vì cuộc đời gai góc nên đàn bà phải buộc lòng mạnh mẽ

Tâm sự gia đình 12/05/2019 10:35

Cuộc đời này gai góc và tàn nhẫn lắm. Người đàn bà chẳng thể dùng sự mong manh yếu đuối để trụ vững. Khi bị dồn vào chân tường đàn bà sẽ trở nên kiên cường. Khi bị sự trái ngang vùi dập, đàn bà sẽ học cách tàn nhẫn.

Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ luôn luôn là một cuộc sống không hề dễ dàng. Vì từng sống thiếu thốn vật chất, chẳng thể nương dựa vào ai nên đàn bà phải gồng mình lên kiếm tiền. Vì ngây thơ và hiền lành mãi cũng chẳng khiến cuộc đời mình tươi sáng nên đàn bà trở nên gai góc.

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Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ là một cuộc sống không hề dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng ta thường ngưỡng mộ những người đàn bà kiên cường mạnh mẽ. Nhưng một người đàn bà rất giỏi giang đã nói với tôi rằng: “Đừng ngưỡng mộ chị. Bởi chẳng ai muốn gặp những điều trong quá khứ chị từng nếm trải. Thật tâm chị chỉ thèm một cuộc sống giản đơn, bình yên mà thôi!”. Sau này, biết thêm về cuộc sống của chị tôi mới hiểu những gì chị nói.

Tuổi thơ chị rất cơ cực. Ba mẹ chị còng lưng làm ruộng vẫn không thể mang lại cuộc sống ấm no cho các con. Tuổi thơ chị phải nghỉ học sớm, cơm thì bữa đói bữa no. Lên thành phố kiếm việc, chị trải qua rất nhiều nghề để kiếm sống. Rồi chị lấy chồng, cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ có chỗ nương dựa, sẻ chia. Ai ngờ chồng chị chẳng khác gì “con nợ” trong cuộc sống của chị.

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Chị phải trở thành một người đàn bà khác, cho con mình một cuộc sống tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chị làm đồng nào, chồng vét hết đi uống rượu. Cả tháng chồng chị chẳng đưa nổi 1 đồng cho vợ nuôi con. Chị nuôi ba miệng ăn. Còng lưng lên làm mà thấy cuộc đời mình tối tăm, bất hạnh quá. Chồng chị lại đi ngoại tình. Lúc phát hiện ra, chị đã nghĩ mình chết đi rồi cuộc đời sẽ thanh thản. Chị dắt con đứng trên cầu, tiếng đứa con khóc ré khiến chị tỉnh ngộ. Ngay hôm sau, chị viết đơn ly hôn.

Chị phải trở thành một người đàn khác. Chị phải mang lại cho con mình một cuộc sống tươi sáng hơn cuộc đời của chị. Chị bắt đầu tập tành buôn bán. Chị siêng năng học hỏi kinh nghiệm. Ban đêm, chị tranh thủ nhận hàng về nhà gia công. 10 năm sau, chị có một cơ sở nhỏ cho riêng mình. Chị mua được nhà cho con ở, chị cho con những điều kiện sống tốt nhất.

Chị bảo, nếu không có những nỗi đau trong quá khứ thì sẽ không có một người đàn bà gai góc như bây giờ. Đàn bà ai cũng từng yếu đuối, ngây thơ, nghĩ cuộc đời giản đơn lắm. Chỉ nghĩ có chồng sẽ ấm êm, sẽ hạnh phúc. Ngờ đâu bao nhiêu đắng chát, xót xa cứ nhắm tên mình mà gọi. Khóc mãi, yếu đuối mãi cũng chẳng có cơm ăn áo mặc cho con. Yếu đuối mãi cũng chẳng giúp đàn bà xoa dịu đi những vết thương chất chồng. Vì thế, ngoài sự mạnh mẽ và kiên cường thì đàn bà còn cách nào để đứng vững trong cuộc đời?

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Đàn bà chẳng thể dùng sự mong manh yếu đuối để đứng vững giữa cuộc đời này - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này gai góc và tàn nhẫn lắm. Người đàn bà chẳng thể dùng sự mong manh yếu đuối để trụ vững. Khi bị dồn vào chân tường đàn bà sẽ trở nên kiên cường. Khi bị sự trái ngang vùi dập, đàn bà sẽ học cách tàn nhẫn. Cuộc sống này là vậy, không có điều gì đến với ta mà chẳng phải trả giá.

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