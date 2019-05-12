Suy cho cùng thì chỉ có cha mẹ và con là không bỏ được, còn chồng tệ quá thì buông tay

Phụ nữ yêu 12/05/2019 10:37

Đàn bà đau quá tự khắc sẽ chọn hướng đi khác cho mình. Hãy để cho mọi thứ về nơi xuất phát: Người dưng thì trở thành người dưng, chẳng có quyền gây thêm cho mình một tổn thương nào nữa. Đàn bà chọn một cuộc sống khác bình yên hơn bên con cái, bên những người thân yêu ruột thịt.

Nếu đã sống hết lòng hết dạ cho chồng mà chẳng nhận lại được gì thì đàn bà đừng hy sinh và cam chịu nữa. Đàn ông có tâm thì đàn bà có tình. Đàn ông đã sống quá bạc bẽo thì đàn bà có có hy sinh cả đời cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Suy cho cùng, người chồng tệ bạc kia chẳng khác gì người dưng nước lã. Đàn bà ở trong hoàn cảnh ấy chỉ nên sống vì người mình sinh ra và người sinh ra mình.

Suy cho cùng thì chỉ có cha mẹ và con là không bỏ được, còn chồng tệ quá thì buông tay - Ảnh 1
Đàn ông đã sống bạc bẽo thì đàn bà cả đời hy sinh cũng chỉ vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn bà sống trong những cuộc hôn nhân bất hạnh thường nghĩ rằng mình không thể bỏ được chồng. Bởi những năm tháng sống chung một khi đã hết tình thì còn có nghĩa. Đàn bà lo nghĩ cho con cái, lo sợ cha mẹ già buồn khổ, sợ cuộc đời rất dài phía trước mình chẳng thể bước một mình. Điều người đàn bà bám víu trong cuộc hôn nhân này chính là cảm giác quen thuộc. Đã quen với ngôi nhà, với mái ấm, với người đàn ông này rồi. Dù chồng tệ đến bao nhiêu đàn bà vẫn muốn ôm lấy chứ không phải là rời đi.

Nhưng ở lại, đàn bà sẽ có được gì? Một mái ấm hạnh phúc nhưng thực tế bên trong chỉ là đống tro tàn của hạnh phúc vỡ nát. Một gia đình trọn vẹn cho con nhưng con cái chẳng thể hạnh phúc khi mỗi ngày đều chứng kiến cha mẹ “cơm không lành canh chẳng ngọt”. Sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, đàn bà chẳng khác nào như cá chậu, chim lồng. Mỗi ngày khổ sở, mỗi ngày héo úa, đêm đêm rơi nước mắt vì chồng.

Suy cho cùng thì chỉ có cha mẹ và con là không bỏ được, còn chồng tệ quá thì buông tay - Ảnh 2
Đàn bà sẽ chẳng thể tìm được bình yên nếu cứ cam chịu - Ảnh minh họa: Internet

1 năm, 2 năm hay 10 năm nữa liệu người chồng tệ bạc, tàn nhẫn kia có thay đổi mà biết quay đầu? Hay anh ta càng ngày càng làm cho vết thương trong lòng người vợ của mình sâu thêm, rộng thêm. Đàn ông là vậy! Nếu biết trân trọng, yêu thương gia đình anh ta đã sống khác ngay từ đầu. Còn đã xem nhẹ gia đình, coi trọng những phù phiếm ngoài kia thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh ta sẽ thay đổi. Đơn giản, thâm tâm anh ta không có vợ nên sẽ chẳng bao giờ biết động lòng trước những hy sinh.

Bởi thế, đàn bà sống trong một cuộc hôn nhân nếu thấy mình khổ quá, đau quá, cô đơn quá thì nên chọn cách buông tay. Hôn nhân cũng chỉ là một lựa chọn. Chọn sai chúng ta có quyền rẽ một ngã khác để tìm thấy một cuộc sống yên bình hơn, hạnh phúc hơn. Bao nhiêu người đàn bà cứ ngỡ cuộc sống mình kết thúc khi gia đình tan nát nhưng rồi họ lại tìm được niềm vui. Sống vui hơn, hạnh phúc hơn, bình yên hơn khi sống với chồng.

Suy cho cùng thì chỉ có cha mẹ và con là không bỏ được, còn chồng tệ quá thì buông tay - Ảnh 3
Nếu chẳng có hạnh phúc trong hôn nhân thì đàn bà hãy tự giải thoát cho mình - minh họa: Internet

Suy cho cùng, chỉ có cha mẹ, con cái là đàn bà chẳng thể bỏ được còn chồng tệ quá thì thì buông tay. Đàn bà đau quá tự khắc sẽ chọn hướng đi khác cho mình. Hãy để cho mọi thứ về nơi xuất phát. Người dưng thì trở thành người dưng, chẳng có quyền gây thêm cho mình một tổn thương nào nữa. Đàn bà chọn một cuộc sống khác bình yên hơn bên con cái, bên những người thân yêu ruột thịt.

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