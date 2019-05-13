Với đàn bà, khổ tâm nhất chính là có chồng mà như không

Chồng là đất, vợ là hoa. Chỉ trên mảnh đất tốt tươi mới có thể ươm mầm và nảy sinh hoa trái. Còn đất cằn cỗi sự sống tàn lụi và chết dần. Đàn bà có chồng tệ bạc, chẳng khác gì như cái cây mọc nhầm trên mảnh đất chết.

Rất nhiều người phụ nữ đã tự hỏi: “Rốt cuộc mình có chồng để làm gì?”. Có chồng với người khác là sẻ chia, yêu thương, là quan tâm, là hạnh phúc. Còn với bản thân mình là những nỗi cô đơn vô cùng. Hạnh phúc với mình sao quá xa vời, đêm đêm nằm cạnh chồng mà rơi nước mắt. Và cũng chính những người đàn bà đó tiếc nuối: “Nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ không bao giờ bước chân vào hôn nhân với người đàn ông này”. Rất nhiều người đàn bà tự hỏi : "Mình có chồng để làm gì?" - Ảnh minh họa: Internet Vì có một người chồng nhu nhược nên đàn bà phải gồng mình lên để sống. Vì cưới phải một người chồng vô dụng nên đàn bà phải sống như một người đàn ông. Vì có một người chồng vô tâm, ích kỉ nên đàn bà ngày càng cằn cỗi, thậm chí sống cay nghiệt. Vì có chồng cũng như không nên đàn bà sống mà không cần chồng.

Chồng là đất, vợ là hoa. Chỉ trên mảnh đất tốt tươi mới có thể ươm mầm và nảy sinh hoa trái. Còn đất cằn cỗi sự sống tàn lụi và chết dần. Đàn bà có chồng tệ bạc, chẳng khác gì như cái cây mọc nhầm trên mảnh đất chết. Chỉ những ai ở vào hoàn cảnh của họ mới thấu hiểu những nỗi khổ tâm, dằn vặt mà người phụ nữ đã chịu đựng. Có chồng nhưng đối đãi với nhau đôi khi còn tệ hơn cả người dưng nước lã. Bởi người dưng đôi khi còn thăm hỏi, còn xã giao một vài câu tử tế. Còn người chồng, hễ mở miệng lại gây cho vợ bao nhiêu tổn thương, ưu phiền. Có chồng đấy, mà bao gánh nặng trên vai tự mình gồng gánh, con cái cũng một tay người đàn bà chăm sóc. Có chồng đấy nhưng anh ta chẳng khác nào chiếc bóng trong nhà. Đi đi về về, chìm đắm trong những thú vui ngoài kia mà bất chấp cuộc sống của vợ con.

Có chồng, nhưng đôi khi còn đối đãi với nhau không bằng người dưng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà đôi lúc trào nước mắt tự hỏi: “Tại sao chồng mình có thể sống được như thế?”. Vợ con không trọng lại trọng thiên hạ. Cuộc sống gia đình không quan tâm lại dồn tâm sức cho những cuộc chơi phù phiếm bên ngoài. Cái dại lớn nhất của đàn ông là sống lạnh nhạt, vô tình với những người thân yêu nhất. Bởi thiên hạ ngoài kia chẳng thể đem đến cho anh điều gì tốt đẹp và thâm tình. Lúc đau yếu, lúc sa cơ lại chỉ biết quay về làm khổ vợ con. Đàn bà trên đời có nhiều cái khổ. Nhưng khổ tâm nhất vẫn là cưới nhầm chồng. Chồng chỉ trên danh nghĩa mà bản thân chẳng hề nhận được hạnh phúc. Mà suy cho cùng, đàn bà có mong đợi điều gì lớn lao đâu. Những thứ với người khác bé mọn, tầm thường nhưng với bản thân mình là điều xa xỉ. Đàn bà đừng trông đợi vào người chồng mà lòng dạ đã khô cằn như sỏi đá - Ảnh minh họa: Internet Thôi thì, cuộc đời đàn bà đã trót bước nhầm bến thì phải suy nghĩ khác đi. Đừng khóc vì chồng, đừng sống đau khổ vì những gì chồng gây ra nữa mà hãy sống cho bản thân mình, cho con cái. Chồng tệ quá thì bỏ, còn không bỏ được thì làm ngơ đi mà sống. Tự mình cho mình một con đường khác chứ đừng trông chờ vào lòng dạ một người chồng còn khô cằn hơn cả sỏi đá.

Tại sao đàn ông khi giàu sang thường dễ phản bội người vợ từng trải qua gian nan cùng mình? Đàn ông nghèo không có cơ hội để “hư” và rất ít cám dỗ xung quanh. Khi anh không có tiền, những nơi chốn vui chơi của đàn ông cũng hiếm có dịp nào được biết đến. Và những người đàn bà khác, chẳng dại dột gì mà nhìn ngắm một kẻ đã có vợ lại còn chẳng có tiền.

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