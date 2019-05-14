Ly hôn phần lớn do đàn ông xao nhãng trách nhiệm làm chồng

Đàn ông cưới vợ nhưng lại bỏ rơi chính người bạn đời của mình trong những nỗi khổ tâm, cô đơn. Khi vợ mệt mỏi, hy sinh cho gia đình thì đàn ông lại dửng dưng, cho rằng những việc đó là bổn phận. Với những khó khăn, những giọt nước mắt của vợ đàn ông chẳng thấu hiểu, lại cho rằng vợ mình lắm phiền phức.

Đằng sau một cuộc hôn nhân thất bại luôn có bóng dáng của một người chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm. Đằng sau một gia đình đổ nát luôn có một người đàn ông chưa đủ tốt, chưa đủ cố gắng, chưa toàn tâm toàn ý cho gia đình. Đàn bà một khi đã đặt bút kí vào lá đơn ly hôn thì nghĩa là người chồng và gia đình đã chẳng có gì có thể cứu vãn nổi. Đằng sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ luôn có bóng dáng của một người chồng thiếu trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ, một khi đã kết hôn họ luôn xem gia đình là trên hết, luôn đặt cả nguồn sống, cả cuộc đời của mình vào đó. Đàn bà hy sinh, vun vén, chu toàn. Đàn bà làm ấm gia đình bằng những bữa cơm ngọt lành, làm ngôi nhà trở thành mái ấm đúng nghĩa bằng những yêu thương, sự quan tâm mà chỉ riêng đàn bà mới có thể làm được. Khó có thể kể hết tâm huyết và những kì vọng mà đàn bà đã đặt vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, tại sao lại có một ngày đàn bà dứt áo ra đi, kí vào lá đơn ly hôn mà chẳng hề phân vân?

Đàn ông ai cũng có thể cưới vợ, ai cũng có thể sinh con, ai cũng có thể được gọi là chồng nhưng lại có những người không biết cách làm chồng. Đàn ông cưới vợ nhưng không phải ai cũng thấu hiểu trách nhiệm và bổn phận của một người chồng. Với nhiều người đàn ông, cưới vợ để cho gia đình mình có thêm người vun vén, nội trợ. Có người cưới vợ chỉ để sinh con đẻ cái. Ý nghĩa của một cuộc hôn nhân đích thực bị đàn ông xem nhẹ. Sự quan tâm, sẻ chia, thấu hiểu, đồng hành cùng vợ qua những khó khăn khổ ải lại quá xa vời, thiếu thực tế. Đàn ông ai cũng có thể cưới vợ nhưng không phải ai cũng biết cách làm chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông cưới vợ nhưng lại bỏ rơi chính người bạn đời của mình trong những nỗi khổ tâm, cô đơn. Khi người vợ mệt mỏi, hy sinh cho gia đình thì đàn ông lại dửng dưng, cho rằng những việc đó là bổn phận. Với những khó khăn, những giọt nước mắt của vợ đàn ông chẳng thấu hiểu, lại cho rằng vợ mình lắm phiền phức. Đàn ông đôi khi đối đãi với thiên hạ ngoài kia còn tốt hơn với người đàn bà của mình. Thử hỏi, có người đàn bà nào có thể chịu đựng mãi khi có một người chồng như vậy?

Làm một người chồng tốt với đàn ông lại khó đến như vậy sao? Thật ra những gì người đàn bà cần trong cuộc hôn nhân này đâu có quá xa vời, cao siêu. Không cần một người đàn ông quá giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, chỉ cần những lúc khó khăn, khổ cực vẫn cho người đàn bà thấy sự hiện diện của mình trong cuộc đời. Đỗi đãi với vợ con mình bằng cả chân tâm, bằng tình yêu và sự chân thành. Như vậy khó lắm sao? Trái tim đàn bà không phải sỏi đá để chịu đựng mãi sự bạc bẽo, vô tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet Biết bao cuộc hôn nhân đã tan vỡ vì người đàn ông xao nhãng trách nhiệm làm chồng của mình. Ly hôn là kết quả tất yếu cho những vô tâm, bạc bẽo, dối lừa. Trái tim người đàn bà không phải là sỏi đá, sức chịu đựng của họ không phải là vô biên. Đàn ông hãy cứ sống tệ bạc đi, rồi cuối cùng sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh mình nữa.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Cả vợ và nhân tình đều bị tôi lừa dối Cả hai người đàn bà đều tin rằng họ là duy nhất, là quan trọng, là số 1 trong lòng tôi. Tôi có một gia đình yên ấm để trở về. Có một cô nhân tình bé nhỏ yêu mình hết lòng hết dạ.

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