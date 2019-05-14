Gửi người thứ ba: Đàn bà dại dột nhất chính là trở thành sự lựa chọn của đàn ông

Đàn ông ngoại tình là sai nhưng đàn bà chấp nhận làm kẻ thứ 3 là vô cùng dại dột. Bản thân mình có bản lĩnh, có lòng tự trọng sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, tự tìm kiếm hạnh phúc chứ không phải chen chân phá nát gia đình người khác.

Nhiều người thứ 3 thường nghĩ rằng mình là số 1, là kẻ chiến thắng trong trận chiến giành giật người đàn ông với “chính cung” ở nhà. Nhưng người thứ ba à, làm nhân tình của đàn ông có vợ chẳng vinh quang, chẳng đáng để vỗ ngực tự hào đâu. Đàn ông chọn được thì bỏ được, phản bội lần 1 được thì dễ dàng có lần sau. Dại dột nhất chính là tự mình biến thành “món đồ” để đàn ông lựa chọn. Người thứ ba nghĩ rằng mình là kẻ chiến thắng so với người vợ ở nhà - Ảnh minh họa: Internet Tôi biết bạn mình qua lại với người đàn ông đã có gia đình nhưng tôi chẳng thể khuyên nhủ được bạn. Mỗi lần nghe tôi nói, bạn đều bỏ ngoài tai. Bạn bảo hãy nhìn bạn xem: Xinh đẹp, cao ráo, học thức, trẻ trung… Lại không hơn người đàn bà xác xơ, già nua của anh ta ở nhà hay sao?

Bạn tự đặt mình trong một cuộc chiến với người vợ ở nhà dẫu chị kia không hề biết đến sự tồn tại của bạn. Bạn chăm chỉ làm đẹp, tập thẩm mỹ, chăm sóc da. Bạn ra sức ngọt ngào, chiều chuộng người đàn ông kia. Tất cả chỉ chỉ mong “hất đổ” vị trí của người vợ trong lòng anh ta. Rồi bạn rỉ vào tai anh ta, hãy bỏ vợ người vợ ở nhà, bạn sẽ cho anh ta một cuộc sống hạnh phúc hơn, bình yên hơn. Và dĩ nhiên, người đàn ông ấy cũng gật đầu đồng ý tất cả những gì bạn nói. Chính điều đó đã khiến bạn ngộ nhận về vị trí của mình. Làm nhân tình, ngủ với chồng người khác lẽ ra nên biết xấu hổ nhưng bạn thì không. Bạn huênh hoang rằng ngoài tờ giấy hôn thú thì bạn không thua kém người vợ ở nhà bất kì điều gì. Nếu có một người đàn bà bị thua cuộc, bị bỏ lại thì là người đàn bà kia chứ không phải bạn.

Người thứ ba luôn ngộ nhận về vị trí của mình trong lòng người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Rồi cũng đến một ngày người đàn ông kia no xôi chán chè và trở về nhà. Vì bạn tự huyễn hoặc mình về tình yêu đích thực kia nên bạn trở nên đau khổ, quẫn trí. Gia đình họ vẫn ấm êm, vẫn hạnh phúc vì sự che đậy khéo léo của anh ta. Anh ta dọa sẽ không để bạn yên nếu dám phá hỏng gia đình của anh ta. Rốt cuộc thì bạn trở lại với vị trí của mình trong cuộc đời của anh ta: Là chiếc bóng, là kẻ bên lề. Đàn ông ngoại tình là sai nhưng đàn bà chấp nhận làm kẻ thứ 3 là vô cùng dại dột. Bản thân mình có bản lĩnh, có lòng tự trọng sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, tự tìm kiếm hạnh phúc chứ không phải chen chân phá nát gia đình người khác. Đàn bà nghĩ được đàn ông lựa chọn chứng tỏ bản thân mình có giá trị nhưng đứng đó và để cho đàn ông cân nhắc nên chọn ai thì đàn bà tự đạp đổ danh dự, nhân phẩm của mình. Dại dốt nhất chính là làm người thứ ba- Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời người đàn bà cái nhiều cái dại. Nhưng dại dột nhất chính là lựa chọn làm người thứ ba, là lên giường với đàn ông có vợ. Sẽ chẳng có một kết thúc có hậu, một tương lai tươi sáng cho những kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Cả vợ và nhân tình đều bị tôi lừa dối Cả hai người đàn bà đều tin rằng họ là duy nhất, là quan trọng, là số 1 trong lòng tôi. Tôi có một gia đình yên ấm để trở về. Có một cô nhân tình bé nhỏ yêu mình hết lòng hết dạ.

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