Đàn bà khôn ngoan: Đừng nghe những gì đàn ông hứa mà hãy nhìn những gì anh ta làm

Tâm sự gia đình 17/05/2019 09:53

Trong công việc, anh ta nghiêm túc, chỉn chu thì trong cuộc sống cũng như thế. Với bạn bè, anh ta có những mối quan hệ tốt. Anh ta không giao du nhậu nhẹt nhiều, không có những cô “em gái mưa” thì bạn có thể yên tâm về sự chân thành.

Thực tế cuộc sống, đàn ông rất giỏi hứa còn đàn bà thì cả tin. Phụ nữ chúng ta yêu bằng tai nên rất dễ cảm động, xiêu lòng trước những lời mật ngọt rót vào tai. Đàn ông trên đời này rất nhiều người am hiểu tâm lí đó của phụ nữ nên chẳng khó để lấy lòng. Nhưng nội tâm và hành động của đàn ông không phải lúc nào cũng đồng nhất. Muốn biết đàn ông xem trọng mình đến đâu, tốt xấu ra sao thì hãy nhìn những gì anh ta thực hiện.

Đàn bà khôn ngoan: Đừng nghe những gì đàn ông hứa mà hãy nhìn những gì anh ta làm - Ảnh 1
Đàn ông thì hay hứa, còn đàn bà thì cả tin - Ảnh minh họa: Internet

Khi muốn chinh phục một người phụ nữ, dĩ nhiên đàn ông sẽ luôn tỏ ra mình là người tử tế, lịch thiệp, ga lăng nhất trên đời. Phụ nữ chúng ta rất hay bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Thấy người ta tỏ ra lịch thiệp, nói những điều hay ho thì thường tô vẽ, ngộ nhận rằng người đàn ông rất tốt đẹp, tử tế.

Anh ta nói rằng chỉ yêu mình bạn, không có bạn anh ta chẳng sống nổi. Nhưng khi bạn ốm đau, bệnh tật anh ta chỉ nhắn qua màn hình vài câu ngắn ngủi: “Em mua thuốc uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe". Đàn ông yêu bạn thật sự sẽ lo lắng sốt vó, chạy ngay đến bên bạn. Có thể anh ta chẳng nói được lời nào hay ho nhưng những ánh mắt, biểu hiện bạn cũng đoán được tình cảm ấy dành cho mình.

Đàn ông nào cũng muốn có một cô bạn gái xinh đẹp, có nhan sắc. Nhưng đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không hề thấy phiền phức, khó chịu khi có những ngày bạn luộm thuộm, ăn mặc không đẹp ra đường. Nhiều người đàn ông khi yêu lại rất ích kỉ, luôn lên tiếng phàn nàn, yêu cầu bạn gái thay đổi để phù hợp với mình. Nếu một người yêu cầu bạn thay đổi vì tình yêu thì hãy quên anh ta đi. Một người yêu bạn thật lòng sẽ thay đổi vì bạn chứ không bao giờ bắt bạn phải thay đổi vì anh ta.

Đàn bà khôn ngoan: Đừng nghe những gì đàn ông hứa mà hãy nhìn những gì anh ta làm - Ảnh 2
Chọn người yêu hay bạn đời thì đừng nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng, đừng nghe những lời đường mật - Ảnh minh họa: Internet

Chọn người yêu, chọn bạn đời thì đừng nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng, nghe những lời ngọt ngào mà nhìn anh ta hành động trong cuộc sống của mình. Trong công việc, anh ta nghiêm túc, chỉn chu thì trong cuộc sống cũng như thế. Với bạn bè, anh ta có những mối quan hệ tốt. Anh ta không giao du nhậu nhẹt nhiều, không có những cô “em gái mưa” thì bạn có thể yên tâm.

Nhiều cô gái rất vui mừng khi chỉ cần gọi điện thì anh ta sẵn sàng đến bên mình ngay lập tức bất chấp việc mẹ anh ta đã dọn cơm sẵn. Nhưng đừng vội mừng. Anh ta không biết thương mẹ, không trân trọng gia đình thì mai này anh ta cũng đối xử với gia đình của mình như thế. Anh ta sẵn sàng chi tiều cho bạn nhưng với cha mẹ hiếm khi cho một đồng nào thì cũng đừng vội mừng. Tình thân anh ta còn xem nhẹ huống gì một cô gái ngoài đường đúng không?

Đàn bà khôn ngoan: Đừng nghe những gì đàn ông hứa mà hãy nhìn những gì anh ta làm - Ảnh 3
Đàn bà khôn ngoan phải biết nhìn xa trông rộng, 'đọc vị' được người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu và hôn nhân, phụ nữ chúng ta luôn muốn gặp được người đàn ông tốt. Để gặp đúng người, trao cuộc đời đúng chỗ thì chúng ta tuyệt đối đừng vội vàng. Vẻ hào nhoáng bên ngoài rồi sẽ nhanh chóng tan biến, con người thật sẽ lộ diện qua thời gian, qua cách anh ta đối nhân xử thế. Đàn bà khôn ngoan phải là người nhìn xa trông rộng, "đọc vị" được bản chất của người đàn ông mình yêu.

Mẹ đơn thân: Kiên cường và bản lĩnh gấp vạn lần những người đàn bà khác

Mẹ đơn thân: Kiên cường và bản lĩnh gấp vạn lần những người đàn bà khác

Chị đã từng nghĩ quẩn nhưng chị không được phép làm tổn thương con mình. Ngoài cách phải chấp nhận hiện tại, kiên cường để thay đổi thì chị còn làm gì được nữa? Chị nỗ lực làm việc, tìm thêm việc làm để kiếm tiền nuôi con.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan lời hứa của đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 8 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động