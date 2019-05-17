Đàn bà khôn ngoan: Đừng nghe những gì đàn ông hứa mà hãy nhìn những gì anh ta làm

Trong công việc, anh ta nghiêm túc, chỉn chu thì trong cuộc sống cũng như thế. Với bạn bè, anh ta có những mối quan hệ tốt. Anh ta không giao du nhậu nhẹt nhiều, không có những cô “em gái mưa” thì bạn có thể yên tâm về sự chân thành.

Thực tế cuộc sống, đàn ông rất giỏi hứa còn đàn bà thì cả tin. Phụ nữ chúng ta yêu bằng tai nên rất dễ cảm động, xiêu lòng trước những lời mật ngọt rót vào tai. Đàn ông trên đời này rất nhiều người am hiểu tâm lí đó của phụ nữ nên chẳng khó để lấy lòng. Nhưng nội tâm và hành động của đàn ông không phải lúc nào cũng đồng nhất. Muốn biết đàn ông xem trọng mình đến đâu, tốt xấu ra sao thì hãy nhìn những gì anh ta thực hiện. Đàn ông thì hay hứa, còn đàn bà thì cả tin - Ảnh minh họa: Internet Khi muốn chinh phục một người phụ nữ, dĩ nhiên đàn ông sẽ luôn tỏ ra mình là người tử tế, lịch thiệp, ga lăng nhất trên đời. Phụ nữ chúng ta rất hay bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Thấy người ta tỏ ra lịch thiệp, nói những điều hay ho thì thường tô vẽ, ngộ nhận rằng người đàn ông rất tốt đẹp, tử tế.

Anh ta nói rằng chỉ yêu mình bạn, không có bạn anh ta chẳng sống nổi. Nhưng khi bạn ốm đau, bệnh tật anh ta chỉ nhắn qua màn hình vài câu ngắn ngủi: “Em mua thuốc uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe". Đàn ông yêu bạn thật sự sẽ lo lắng sốt vó, chạy ngay đến bên bạn. Có thể anh ta chẳng nói được lời nào hay ho nhưng những ánh mắt, biểu hiện bạn cũng đoán được tình cảm ấy dành cho mình. Đàn ông nào cũng muốn có một cô bạn gái xinh đẹp, có nhan sắc. Nhưng đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không hề thấy phiền phức, khó chịu khi có những ngày bạn luộm thuộm, ăn mặc không đẹp ra đường. Nhiều người đàn ông khi yêu lại rất ích kỉ, luôn lên tiếng phàn nàn, yêu cầu bạn gái thay đổi để phù hợp với mình. Nếu một người yêu cầu bạn thay đổi vì tình yêu thì hãy quên anh ta đi. Một người yêu bạn thật lòng sẽ thay đổi vì bạn chứ không bao giờ bắt bạn phải thay đổi vì anh ta.

Chọn người yêu hay bạn đời thì đừng nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng, đừng nghe những lời đường mật - Ảnh minh họa: Internet Chọn người yêu, chọn bạn đời thì đừng nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng, nghe những lời ngọt ngào mà nhìn anh ta hành động trong cuộc sống của mình. Trong công việc, anh ta nghiêm túc, chỉn chu thì trong cuộc sống cũng như thế. Với bạn bè, anh ta có những mối quan hệ tốt. Anh ta không giao du nhậu nhẹt nhiều, không có những cô “em gái mưa” thì bạn có thể yên tâm. Nhiều cô gái rất vui mừng khi chỉ cần gọi điện thì anh ta sẵn sàng đến bên mình ngay lập tức bất chấp việc mẹ anh ta đã dọn cơm sẵn. Nhưng đừng vội mừng. Anh ta không biết thương mẹ, không trân trọng gia đình thì mai này anh ta cũng đối xử với gia đình của mình như thế. Anh ta sẵn sàng chi tiều cho bạn nhưng với cha mẹ hiếm khi cho một đồng nào thì cũng đừng vội mừng. Tình thân anh ta còn xem nhẹ huống gì một cô gái ngoài đường đúng không? Đàn bà khôn ngoan phải biết nhìn xa trông rộng, 'đọc vị' được người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet Trong tình yêu và hôn nhân, phụ nữ chúng ta luôn muốn gặp được người đàn ông tốt. Để gặp đúng người, trao cuộc đời đúng chỗ thì chúng ta tuyệt đối đừng vội vàng. Vẻ hào nhoáng bên ngoài rồi sẽ nhanh chóng tan biến, con người thật sẽ lộ diện qua thời gian, qua cách anh ta đối nhân xử thế. Đàn bà khôn ngoan phải là người nhìn xa trông rộng, "đọc vị" được bản chất của người đàn ông mình yêu.

Mẹ đơn thân: Kiên cường và bản lĩnh gấp vạn lần những người đàn bà khác Chị đã từng nghĩ quẩn nhưng chị không được phép làm tổn thương con mình. Ngoài cách phải chấp nhận hiện tại, kiên cường để thay đổi thì chị còn làm gì được nữa? Chị nỗ lực làm việc, tìm thêm việc làm để kiếm tiền nuôi con.

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