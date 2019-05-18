Ngoại tình chỉ mang đến những điều nghiệt ngã, tại sao đàn ông lại không biết sợ?

Tâm sự gia đình 18/05/2019 09:22

Đàn ông ngoại tình đa phần đều quay về. Nhưng nơi chốn mà anh quay về không còn là mái ấm, là gia đình nữa. Vợ anh có thể tha thứ nhưng nỗi đau cô ấy sẽ mang theo đến suốt đời. Trong căn nhà anh chỉ còn sự hoài nghi, đổ vỡ, là nỗi đau âm thầm chịu đựng của vợ.

Chuyện ngoại tình không còn là chuyện hiếm trong xã hội ngày nay. Thậm chí nó ngày càng phổ biến. Xã hội càng phát triển càng có nhiều cám dỗ và cạm bẫy cho đàn ông. Xung quanh luôn có những bài học nhãn tiền về hậu quả của ngoại tình, phản bội: Là hạnh phúc sụp đổ, là vợ chồng con cái chia lìa, là nỗi đau và thậm chí là sự uất hận mang theo đến hết cuộc đời… Đàn ông cũng tốn công tốn sức, cũng đổ mồ hôi nước mắt cho gia đình. Vậy tại sao lại nhẫn tâm đạp đổ mái ấm và hạnh phúc của chính mình?

Ngoại tình chỉ mang đến những điều nghiệt ngã, tại sao đàn ông lại không biết sợ? - Ảnh 1
Chuyện đàn ông đi ngoại tình càng ngày càng phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

10 người đàn ông đi ngoại tình thì hết 9 người xem đó là chuyện nhỏ. Nghĩa là đơn giản chỉ là vấn đề thể xác, “ăn bánh trả tiền”, là cuộc vui chơi ở bên ngoài. Miễn là họ giỏi giấu giếm, và về nhà vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha là được. Ăn chơi nhưng không bỏ vợ - họ vừa biết hưởng thụ cuộc đời vừa làm một người chồng tử tế. Thậm chí còn không ít người tự cho rằng mình bản lĩnh, đáng mặt nam nhi khi làm điều đó.

Ngoại tình, đàn ông nghĩ rằng mình được nhiều hơn mất. Được những giây phút thăng hoa thể xác. Đàn ông bản tính luôn thích phiêu lưu, dấn thân vào những điều mới lạ nên ngoại tình cho anh ta thỏa mãn được điều đó. Đàn ông ngoại tình vì một chữ Muốn: Muốn thể hiện mình, muốn tìm cảm giác mới lạ trong chuyện giường chiếu.

Ngoại tình chỉ mang đến những điều nghiệt ngã, tại sao đàn ông lại không biết sợ? - Ảnh 2
Sự xuất hiện của người đàn bà thứ 2 sẽ chẳng mang đến cho đàn ông điều gì tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngoại tình luôn luôn là thuốc độc với hôn nhân. Dù anh chỉ “ăn bánh trả tiền” hay xác định sau cuộc ăn chơi sẽ quay về nhưng không một người đàn bà nào có thể chấp nhận chuyện chồng mình lên giường với người khác. Ngay giây phút anh cởi áo ăn nằm với gái, anh đồng thời cũng đẩy hạnh phúc gia đình xuống vực.

Nỗi đau đớn và chua xót của một người đàn bà bị phản bội đàn ông nhiều khi không thể hiểu. Trước nỗi đau của vợ đàn ông lại tỏ ra mình vô tội: “Tôi ăn chơi nhưng cũng quay về với gia đình, cũng làm đủ bổn phận của mình. Có việc gì nghiêm trọng mà cô phải gào lên như thế?”.

Đàn ông ngoại tình đa phần đều quay về. Nhưng nơi chốn mà anh quay về không còn là mái ấm, là gia đình nữa. Vợ anh có thể tha thứ nhưng nỗi đau cô ấy sẽ mang theo đến suốt đời. Trong căn nhà anh chỉ còn sự hoài nghi, đổ vỡ, là nỗi đau âm thầm chịu đựng của vợ. Hạnh phúc vốn dĩ đã mỏng manh mà đàn ông còn nhẫn tâm phá hỏng.

Ngoại tình chỉ mang đến những điều nghiệt ngã, tại sao đàn ông lại không biết sợ? - Ảnh 3
Gia đình anh không còn, chỉ còn sự đổ vỡ, hoài nghi và nỗi đau đi theo suốt kiếp - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông à, sự xuất hiện của người đàn bà thứ 2 sẽ chẳng bao giờ làm cuộc đời anh tốt đẹp lên được. Anh sẽ tốn tiền, tốn thời gian, tốn công sức để cung phụng cho mối quan hệ ngoài luồng đó. Mặc khác lại đẩy gia đình, đẩy tổ ấm của mình đến nguy cơ tan vỡ. Đàn ông hãy tự hỏi lại mình: Bản thân bản lĩnh hay quá nông cạn?

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Nhiều người khuyên phụ nữ nên tha thứ cho chồng ngoại tình, có nhiều người lại bảo giữ làm gì bên mình một thứ đã hỏng. Tôi không khuyên chị em nên làm gì cả, chỉ khuyên chị em hãy lắng nghe tiếng nói trong lòng mình. Hiểu mình cần gì, đặt lên bàn cân suy tính thiệt hơn để rồi lựa chọn.

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