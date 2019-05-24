Đàn bà từng trải như mặt hồ phẳng lặng, càng gặp nhiều biến cố càng trở nên khiêm nhường

Phụ nữ yêu 24/05/2019 14:19

Đàn bà từng trải không cần quá nhiều tiền mà cần sự bình yên. Không cần một căn nhà quá rộng, chỉ cần trong mái ấm ấy có hạnh phúc, có sự đoàn viên. Đàn bà từng trải cũng không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần một vài người nhưng phải là những mối tâm giao.

Phụ nữ trẻ ồn ào, sôi động như mặt biển. Lúc nào cũng thích thể hiện, muốn chứng tỏ bản thân mình. Nhưng một người đàn bà từng trải thì vẻ bề ngoài lại giống như mặt hồ phẳng lặng. Họ ít nói, giản dị và khiêm tốn. Trong lòng hồ chứa đựng bao nhiêu trầm tích, lắng vào lòng bao nhiêu giông bão đã qua thì đàn bà từng trải cũng giống như thế. Càng trải qua bao nhiêu biến cố họ càng trở nên vững vàng và khiêm nhường.

Đàn bà từng trải như mặt hồ phẳng lặng, càng gặp nhiều biến cố càng trở nên khiêm nhường - Ảnh 1
Phụ nữ càng trẻ càng nhiều tham vọng và muốn chứng tỏ bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trẻ mang trong lòng nhiều ước muốn nhưng bản thân họ cũng dễ tổn thương, dễ thất vọng và đổ vỡ. Họ sống nhiệt huyết, đặt cho mình những mục tiêu to lớn để thực hiện. Họ sợ mình thua kém, sợ bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo trong mắt người khác. Giữa một đám đông, họ cũng luôn muốn mình nổi bật, được chú ý.

Nhưng đàn bà từng trải lại sống giản dị và ít nói. Họ hiểu được cuộc đời này dài rộng, nông sâu ra sao. Bản thân mình giỏi thì cuộc đời ngoài kia còn nhiều người giỏi giang hơn mình. Giữa một đám đông ồn ào, họ thường im lặng quan sát nhiều hơn là gây chú ý.

Phụ nữ trẻ thường sợ miệng lưỡi người đời, để những lời nói thiên hạ làm đau mình. Trước những khen chê, tị hiềm của thiên hạ, họ suy nghĩ rất lâu và đôi khi thay đổi bản thân, sống khác đi vì chính những lời nói đó. Nhưng đàn bà từng trải hiểu rằng chẳng thể làm vừa lòng hết thiên hạ bởi cuộc đời này rộng lắm. Chỉ cần sống đúng thì chẳng cần giải thích, thanh minh với bất kì ai. Bởi người hiểu mình thì chẳng cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng bằng thừa.

Đàn bà từng trải như mặt hồ phẳng lặng, càng gặp nhiều biến cố càng trở nên khiêm nhường - Ảnh 2
Đàn bà từng trải hiểu rằng chẳng thể làm vừa lòng hết thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà từng trải giới hạn cuộc sống của mình bên gia đình, những điều thực sự có ý nghĩa với mình. Họ không cần quá nhiều tiền mà cần sự bình yên. Không cần một căn nhà quá rộng, chỉ cần trong mái ấm ấy có hạnh phúc, có sự đoàn viên. Đàn bà từng trải cũng không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần một vài người nhưng phải là những mối tâm giao. Không cần gặp gỡ nhiều nhưng thấu hiểu và quan tâm nhau thật sự.

Đàn bà từng trải cũng bao dung hơn. Trước đây với những lỗi lầm của người khác, hay của chồng họ thường khóc lóc, than vãn. Với khó khăn cũng hay than phiền, kêu ca. Nhưng phụ nữ từng trải biết chấp nhận và bao dung hơn với người đàn ông bên cạnh mình. Chồng có thể kiếm ít tiền, có thể mắc vài tật xấu nhưng lòng dạ thủy chung, tâm luôn hướng về mình là đủ. Cuộc đời vô thường được sống bình an bên nhau đã là hạnh phúc.

Đàn bà từng trải như mặt hồ phẳng lặng, càng gặp nhiều biến cố càng trở nên khiêm nhường - Ảnh 3
Chỉ cần một người chồng tốt, những đứa con ngoan và lòng mình bình yên là coi như diễm phúc của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Trải qua nhiều biến động, va vấp nhiều đàn bà hiểu rằng tâm mình yên ổn thì cuộc sống sẽ bình yên. Biến cố ngoài kia sẽ không tác động được đến cuộc sống nếu mình có một tâm thế vững vàng. Đàn bà từng trải hiểu rằng nội tâm chính là điều quyết định mọi thứ. Đàn bà không ganh ghét, không so bì, không ghen tị với cuộc sống giàu sang của người khác. Chỉ cần mình bình yên, một người chồng tốt, những đứa con ngoan là coi như diễm phúc của cuộc đời.

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