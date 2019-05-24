Có những người đàn bà cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh

Nhiều người đàn ông có gia đình nhưng xem ngôi nhà chẳng khác nào quán trọ. Họ có vợ con nhưng lại trọng những cuộc chơi, những phù phiếm bên ngoài hơn gia đình. Họ sống vô tâm, thờ ơ, không trách nhiệm.

Người đàn bà nào trước khi kết hôn cũng đã từng nghĩ rằng có chồng rồi mình sẽ không còn cô đơn nữa. Cuộc đời có khó khăn, mệt mỏi ra sao đã có bờ vai của chồng là nơi bình yên, an toàn nhất. Nhưng bước vào cuộc hôn nhân, bao nhiêu người đàn bà phải rơi nước mắt xót xa. Họ cay đắng nhận ra rằng: Cô đơn nhất không phải một mình mà là lúc có chồng bên cạnh vẫn thấy mình cô độc. Có chồng bên cạnh vẫn thấy mình lẻ loi, cô độc - Ảnh minh họa: Internet Chị gái tôi là một người đàn bà cô đơn. Bề ngoài nhìn vào chị dường như có tất cả mọi thứ một người đàn bà mong ước: Nhà rộng, xe đẹp, hai đứa con ngoan ngoãn, chồng kiếm được nhiều tiền. Nhưng chị tôi không hạnh phúc. Chị bảo rằng, với một người đà bà dẫu sống trong nhung lụa, chăn ấm nệm êm vẫn thấy lòng mình giá lạnh khi biết lòng dạ chồng chẳng thuộc về mình.

Anh rể tôi là người giỏi giang. Anh tỏ ra tử tế và lịch thiệp với tất cả mọi người. Nhưng đàn ông tử tế với cả thiên hạ nhưng không có nghĩa là họ tử tế với vợ của mình. Anh có tật lăng nhăng, hay qua đêm với gái bán hoa ở ngoài. Chồng lên giường với người khác, với đàn bà còn gì xót xa, cay đắng hơn? Chị cô đơn khủng khiếp trong cuộc hôn nhân của mình. Những bữa cơm đầy món ngon cũng trở nên khô khốc. Những niềm vui, nỗi buồn chị gặp phải cũng chẳng biết tâm sự, chia sẻ cùng ai. Chồng chị nghĩ rằng đàn ông có tiền thì có quyền ăn chơi ngoài xã hội. Chỉ cần hàng tháng anh đưa chị một số tiền nuôi con, cho chị một cuộc sống ấm êm đã là tử tế lắm rồi. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của chị, anh bảo: “Cô hãy nhìn những người đàn bà ngoài kia xem. Bao nhiêu người mong ước được một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi như cô".

Chị chỉ cần một người chồng bình thường, biết thương yêu vợ con - Ảnh minh họa: Internet Trớ trêu thay, chị không cần một cuộc sống như thế này. Chị ước chồng kiếm tiền ít đi, bớt tài giỏi, chỉ là một người đàn ông bình thường nhưng biết thương vợ, thương con thì chị đã hạnh phúc vô cùng. Cuộc đời người đàn bà, nếu không có được chân tâm của chồng thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Trên đời này những người chồng tệ bạc như anh rể tôi lại rất nhiều. Họ có gia đình nhưng xem ngôi nhà chẳng khác nào quán trọ. Họ có vợ con nhưng lại trọng những cuộc chơi, những phù phiếm bên ngoài hơn gia đình. Họ sống vô tâm, thờ ơ, không trách nhiệm. Nhiều người đàn ông còn tệ bạc đến nỗi đổ hết mọi gánh nặng lên vai vợ. Vợ khổ tâm, đau đớn ra sao cũng mặc kệ. Lạnh lẽo nhất chính là người ngỡ ruột thịt lại đối đãi chẳng bằng người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet Kể làm sao hết những nỗi khổ tâm, cô đơn mà người đàn bà phải chịu đựng khi ở trong một cuộc hôn nhân bất hạnh. Họ đau đớn, khổ tâm mà chẳng thể buông tay được người chồng vì con cái. Lạnh lẽo nhất, cô đơn nhất chính là người ngỡ rằng thân yêu ruột thịt lại đối đãi với nhau chẳng bằng người dưng nước lã.

Gửi chồng vô tâm: Nếu anh chỉ coi trọng thiên hạ thì mẹ con em sẽ bước chân ra khỏi cuộc đời anh Anh xem người ta là chiến hữu, là anh em ruột thịt nhưng khi anh ốm, anh bệnh ai mới là người chăm sóc, ở cạnh anh? Cái lần anh nằm viện, kẻ thì viện lí do bận con cái, công việc không đến được. Người chỉ tạt qua hỏi thăm vài câu ngắn ngủi rồi đi. Họ đâu có nấu cháo, đâu có lo cho anh từng miếng ăn, viên thuốc.

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