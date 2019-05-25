Đàn ông luôn sống vì mình thì hà cớ gì phụ nữ cứ mãi hy sinh?

Chồng đi nhậu thì mình hẹn bạn bè cà phê tán gẫu. Chồng không ăn cơm nhà thì mình dắt con xuống phố dạo chơi. Thay vì than vãn, rầu rĩ hãy làm đẹp, chăm sóc bản thân. Đừng sống quá hy sinh để rồi trở thành người đàn bà nhàu nhĩ, héo úa.

Phụ nữ thật sự vui vẻ, hạnh phúc nhất chính là lúc chưa lấy chồng, được sống trong sự bảo bọc che chở của cha mẹ. Sau khi kết hôn, hiếm người phụ nữ nào được viên mãn, thật sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Bao nhiêu gánh nặng và bổn phận phải gánh trên vai. Bao nhiêu nỗi cô đơn bởi sự vô tâm, ích kỉ của chồng. Phụ nữ trước và sau khi kết hôn là hai con người hoàn toàn khác. Đàn bà lấy chồng, khổ tâm vì sự vô tâm, ích kỉ của chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông muôn đời luôn hạnh phúc hơn phụ nữ. Dù kết hôn hay chưa kết hôn, cuộc sống của họ cũng ít bị xáo trộn. Dù có vợ con họ vẫn không đánh mất thú vui của bản thân mình. Những cuộc vui chơi trước đây họ vẫn không từ bỏ, những cuộc nhậu nhẹt với anh em họ vẫn luôn xuất hiện. Những niềm đam mê như đá banh, chơi bida, chơi game họ sẽ không để mất đi. Đàn ông hạnh phúc hơn phụ nữ bởi họ luôn sống cho mình, luôn nghĩ cho bản thân.

Phụ nữ chúng ta khó hạnh phúc bởi những bổn phận và trách nhiệm. Có chồng con rồi bao nhiêu thú vui xếp lại, những cuộc hẹn với bạn bè thưa thớt dần. Phụ nữ dần hà tiện với bản thân từ thỏi son đến đôi giày đẹp. Chúng ta thường nghĩ rằng: “Có chồng con rồi mình phải sống khác đi. Mình phải sống cho con, cho gia đình. Phải biết vun vén, biết tiết kiệm để lo toan cho gia đình”. Trên thực tế, không ai bắt chúng ta phải làm một người đàn bà công dung ngôn hạnh, bó hẹp cuộc sống quanh 4 bức tường đầy dầu mỡ. Nhưng chính đàn bà lại tự làm khổ mình. Càng cầu toàn, càng đảm đang thì phụ nữ lại càng khó có hạnh phúc. Tại sao lại cứ mãi hy sinh đến héo úa thanh xuân? - Ảnh minh họa: Internet Tại sao đàn ông luôn sống vì mình mà phụ nữ phải sống vì hai chữ: Hy sinh? Dĩ nhiên, có chồng có con rồi phụ nữ phải biết vun vén, lo toan nhưng không có nghĩa là hy sinh và quên mất đi cuộc sống riêng của mình. Hãy nhìn mình trong gương và tự hỏi: Mình đã sống một cuộc đời giống như bản thân mình mơ ước?

Đàn bà chúng ta luôn có tâm lí chờ đợi. Chờ con lớn, chờ mai mốt khá giả một tí, chờ có nhà có xe thì khi ấy mình sẽ nghỉ ngơi, du lịch, gặp gỡ bạn bè cũng chưa muộn. Nhưng thời gian tàn nhẫn lắm. Bạn bè chẳng ngồi đó mà đợi chờ một cái hẹn của ta. Những thú vui son rỗi khi về già cũng trở nên lạc nhịp. Làn da nhăn nheo, cơ thể già nua dù có dùng mỹ phẩm đắt tiền cũng chẳng thể níu kéo thanh xuân. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta thường cho rằng đàn ông nông cạn, thậm chí là ngu ngốc khi xếp vợ con sau những thú vui. Nhưng dù chúng ta có chê bai, có nói thế nào đi nữa thì đàn ông vẫn cứ hạnh phúc theo cách của họ. Có chăng phụ nữ chúng ta hãy học hỏi đàn ông, biết sống ích kỉ một chút, yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa để có một cuộc sống dễ chịu hơn. Chồng đi nhậu thì mình hẹn bạn bè cà phê tán gẫu. Chồng không ăn cơm nhà thì mình dắt con xuống phố dạo chơi. Thay vì than vãn, rầu rĩ hãy làm đẹp, chăm sóc bản thân. Đừng sống quá hy sinh để rồi trở thành người đàn bà nhàu nhĩ, héo úa.

Có những người đàn bà cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh Nhiều người đàn ông có gia đình nhưng xem ngôi nhà chẳng khác nào quán trọ. Họ có vợ con nhưng lại trọng những cuộc chơi, những phù phiếm bên ngoài hơn gia đình. Họ sống vô tâm, thờ ơ, không trách nhiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-luon-song-vi-minh-thi-ha-co-gi-phu-nu-cu-mai-hy-sinh-325990.html