Gửi người thứ ba: Lấy chồng thiên hạ có thấy hạnh phúc không?

Phụ nữ à, lựa chọn làm người thứ ba là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Hãy tìm một người đàn ông tốt, hãy ở trong một mối quan hệ mà bản thân mình thật sự được trân trọng. Đừng nhân danh tình yêu để giành giật hạnh phúc của người đàn bà khác.

Là phụ nữ ai mà chẳng mong mình được hạnh phúc, yên ổn. Dù là ai, làm gì thì điều cuối cùng vẫn là mong gặp được một người đàn ông tốt, đủ vững chãi để nương dựa cả đời. Nhưng phải chăng tìm kiếm một người đàn ông tử tế khó quá nên có những kẻ thứ ba phải đi giành giật chồng của người khác? Liệu họ có hạnh phúc, có thấy bình yên thật sự khi nhẫn tâm chà đạp lên hạnh phúc của một người đàn bà khác? Phải chăng tìm kiếm một người đàn ông tốt để nương dựa quá khó nên đàn bà mới đi giành giật của người khác? - Ảnh minh họa: Internet Tôi quen biết chị khi làm chung một dự án. Chị đẹp, người cao, vóc dáng mảnh mai. Chị lại rất giỏi giang, nhanh nhẹn trong công việc. Thâm tâm tôi và nhiều người luôn nghĩ rằng đàn ông phải xếp hàng dài để cho chị lựa chọn. Oái ăm thay, chị đem lòng yêu và chấp nhận làm nhân tình của một người đàn ông đã có vợ. Tôi luôn băn khoăn tự hỏi tại sao chị lại chấp nhận làm cái bóng bên hạnh phúc của người khác?

Chị nói với tôi rằng làm người thứ ba cô đơn lắm. Những cuộc gặp lén lút và vụng trộm. Chị yêu thật lòng nhưng ngoài những người thật sự tin tưởng chị không dám để lộ chuyện tình cảm của mình cho bất kì ai biết. Hạnh phúc hay đau khổ cũng một mình chịu đựng. Sau những giờ phút gặp nhau, chị khổ sở nhìn anh ta trở về với mái ấm, với vợ con của mình. Nhiều lúc chị hờn ghen nhưng chợt nhận ra mình chẳng có quyền ghen tuông bởi mình chính là người chen chân, là cái bóng bên lề của gia đình họ. Người thứ ba chỉ là cái bóng bên hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet Chị khổ sở trong mối quan hệ này. Chị sợ một ngày người vợ sẽ phát hiện ra người thứ ba là chị. Chị sợ bị đánh ghen, bị người đời khinh khi. Chị sợ tương lai không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Anh ta đã có 2 con, nếu lựa chọn thì chắc gì đã lựa chọn một kẻ qua đường như chị.

Tôi hỏi vì sao chị lại phải chịu đựng một mối quan hệ trái ngang như thế này? Chị xinh đẹp, chị giỏi giang, có khó gì đâu việc tìm kiếm một người xứng đáng để làm chồng. Tại sao lại cứ phí hoài thanh xuân, nhan sắc cho một gã đàn ông tham lam như thế? Chị bảo rằng mình trót yêu. Mà đàn bà đã yêu thì khó dứt ra lắm. Tôi bảo với chị rằng sẽ chẳng có tình yêu nào trên đời này lại giống như mối quan hệ của chị và người đàn ông kia. Một kẻ tham lam muốn có cả 2 người đàn bà bên mình. Hơn nữa, chẳng có tình yêu đích thực nào lại làm tổn thương một người đàn bà khác, làm đau những đứa con của họ. Phụ nữ à, hãy ở trong một mối quan hệ mà bản thân mình được trân trọng - Ảnh minh họa: Internet Rất nhiều người trên đời này giống như chị. Biết rằng mình khổ sở, mình dằn vặt nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao vào một mối quan hệ không hồi kết. Phụ nữ à, lựa chọn làm người thứ ba là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Hãy tìm một người đàn ông tốt, hãy ở trong một mối quan hệ mà bản thân mình thật sự được trân trọng. Đừng nhân danh tình yêu để đạp đổ một mái ấm.

Đàn ông nên nhớ: Sự xuất hiện của người đàn bà thứ 2 chỉ đem đến bất hạnh và sự thất bại Vợ mới chính là người góp công góp sức, đổ mồ hôi, tâm huyết cùng anh gây dựng sự nghiệp. Trong khi đó, anh lại móc hầu bao cung phụng một người đàn bà chưa từng đổ một giọt mồ hôi trong sự nghiệp của anh. Rồi anh sẽ có được gì?

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