Sự tàn nhẫn của đàn ông là thứ dạy đàn bà mạnh mẽ

Chị bảo với tôi rằng khi bị dồn vào đường cùng, bị đẩy vào tình thế ngặt nghèo thì đàn bà mới biết mình mạnh mẽ ra sao. Chị hiểu rằng, nước mắt và yếu đuối chẳng thể đổi được cơm áo cho con, chẳng thể cho chị một cuộc sống hạnh phúc.

Phụ nữ ai cũng từng là những người yếu đuối, mong manh. Nhiều người nghĩ rằng bản thân mình chẳng thể làm nổi điều gì nếu như không có người đàn ông bên cạnh. Nhưng rồi, cũng chính những người đàn bà từng yếu đuối ấy lại có ngày trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sóng gió cuộc đời và sự tệ bạc của người đàn ông chính là thứ dạy đàn bà sự kiên cường. Phụ nữ, ai cũng từng là người yếu đuối, mong manh - Ảnh minh họa: Internet Một người phụ nữ không phải tự nhiên mà trở nên gai góc. Đằng sau đó là một cuộc sống không hề dễ dàng. Đàn bà càng mạnh mẽ, càng chứng tỏ đường đời đã gặp nhiều sóng gió, gian nan. Đàn bà phải gồng mình lên để sống chứng tỏ người đàn ông bên cạnh chẳng đủ yêu thương, chẳng bảo bọc nổi người phụ nữ của mình.

Chị gái của tôi xinh đẹp, dịu dàng. Thời đi học chị là hoa khôi của trường. Trong mắt mọi người chị vô cùng hiền lành và có phần yếu đuối. Ba má tôi từng rất lo lắng cho tính cách quá nhu mì của chị, sợ ra đời sẽ bị người ta bắt nạt. Rồi chị cưới chồng, sinh con. Những tưởng cuộc đời ấm êm, hạnh phúc nào ngờ đám cưới ấy chính là sự bắt đầu cho những đắng cay, tủi nhục của chị. Không thể chịu đựng thêm người chồng tệ bạc, chị quyết định ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Trong cuộc sống hôn nhân, chị luôn nín nhịn để giữa hòa khí trong nhà. Nhưng một người đàn bà quá hiền lành như chị cũng phải than vãn, khóc lóc vì chồng đủ hiểu anh rể tôi tệ đến mức nào. Anh có tật lăng nhăng, hay qua đêm với gái bên ngoài. Chị tôi bao nhiêu lần tha thứ cho anh nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. 2 năm như thế, ai cũng ngỡ chị tôi sẽ cam chịu, nhưng rồi chị chủ động ly hôn.

Chị ly hôn trong lúc vô cùng khó khăn: Con chưa tròn tuổi, đang phụ thuộc kinh tế vào chồng. Ai cũng ái ngại cho chị, nhiều người khuyên chị ráng nín nhịn một thời gian chờ con lớn. Nhưng chị bảo rằng: “Chị chẳng thể ở lại trong cuộc hôn nhân này được nữa. Có khổ cực, gian nan cỡ nào chị cũng sẽ cố gắng để nuôi con”. Sau khi rời ngôi nhà ấy chị đã trở thành một người khác hẳn. Chị đi làm những việc mà trước đây chưa bao giờ từng làm. Trước đây, chị hay dựa dẫm vào người khác thì bây giờ tự chị học cách sửa sang đồ đạc trong nhà, sửa ống nước, thay bóng đèn... Tôi không còn thấy chị than vãn, khóc lóc như trước nữa. Chị bảo với tôi rằng khi bị dồn vào đường cùng, bị đẩy vào tình thế ngặt nghèo thì đàn bà mới biết mình mạnh mẽ ra sao. Chị hiểu rằng, nước mắt và yếu đuối chẳng thể đổi được cơm áo cho con, chẳng thể cho chị một cuộc sống hạnh phúc. Chị chỉ còn cách gồng mình lên mà sống vì con. Đàn bà càng hiền lành trải qua tổn thương càng trở nên kiên cường - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà càng hiền lành trải qua tổn thương lại càng trở nên kiên cường. Sự tàn nhẫn của đàn ông không thể nhấn chìm cuộc sống của đàn bà xuống tuyệt vọng, không thể làm đàn bà gục ngã. Mà ngược lại, đó chính là điều khiến đàn bà mạnh mẽ hơn.

Đàn ông chỉ thực sự trưởng thành khi biết trân trọng người đàn bà bên cạnh mình Đàn ông trưởng thành, nghĩ sâu và hiểu rộng. Họ biết rằng của cải rồi sẽ mất đi, lòng dạ thiên hạ nông sâu khó đoán, những cuộc vui rồi cũng chóng tàn, chỉ có gia đình và vợ con mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

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