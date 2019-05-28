Khó khăn lắm mới trở thành vợ chồng, hà cớ gì vì những điều nhỏ nhặt lại làm tổn thương nhau?

Điều khó nhất trong hôn nhân đó chính là chấp nhận và yêu thương người bạn đời mà mình đã lựa chọn. Cố gắng vì nhau, bao dung hơn và dùng tình yêu đối đãi, chắc chắn chúng ta sẽ gìn giữ được hạnh phúc của mình.

Người đời thường nói rằng: “Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”. Bởi bước vào hôn nhân đa phần con người ta đã quên mất rằng mình đã từng có một tình yêu lãng mạn và sâu nặng như thế nào. Ngày trước, cứ ngỡ rằng chỉ cần được về với nhau, sống chung với nhau dưới một mái nhà thì chẳng có hạnh phúc nào bằng. Bước vào hôn nhân, chúng ta quên mất mình đã từng yêu nhau sâu nặng như thế nào - Ảnh minh họa: Internet Ấy vậy mà theo những chặng đường hôn nhân, tình yêu đã chết dần dần. Càng bước vào hôn nhân sâu, càng thấy người bạn đời xa cách và dường như biến thành một con người khác hẳn. Tồn tại giữa hai người chỉ còn sự mệt mỏi, thất vọng, chán chường. Đôi lúc ta cũng tự thốt lên: Tại sao cuộc hôn nhân của mình lại trở thành như thế này?

Người ta gặp nhau bởi duyên, kết hôn bởi nợ nhưng sống được với nhau là ở lòng người. Chỉ khi sống chung với nhau dưới một mái nhà chúng ta mới nhận ra rằng để dung hòa tính cách, giảm bớt cái tôi của mình lại là điều vô cùng khó. Hơn nữa, tình yêu ngày nào bây giờ nhường chỗ lại cho cuộc sống thực tế, cơm áo gạo tiền và gáng nặng mưu sinh. Hôn nhân giống như một con thuyền, bao nhiêu sóng gió có thể làm đắm hạnh phúc nếu như cả vợ và chồng không biết dựa vào nhau. Đa phần vợ chồng xích mích, cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet Đa phần trong cuộc sống hôn nhân, chúng ta hay xích mích, cãi nhau vì những vấn đề vô cùng nhỏ nhặt. Người phụ nữ cảm thấy chồng mình lười biếng, luộm thuộm, không san sẻ việc nhà. Một chiếc áo dơ vứt không đúng chỗ, một lần vợ về trễ chồng không cắm hộ nồi cơm đã có thể châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến. Mặc khác, người vợ luôn có nhu cầu san sẻ, muốn được chồng quan tâm, yêu thương nhưng đàn ông lại thường vô tâm, hời hợt. Ngày qua ngày, sự buồn chán tích tụ dễ khiến người phụ nữ rơi vào trạng thái u uất, dễ gây sự, nổi nóng với chồng.

Về phía người đàn ông, lấy vợ sinh con nhưng vẫn luôn khao khát có một khoảng trời riêng cho mình: Đó là bạn bè, là game yêu thích, là những cuộc nhậu với anh em chiến hữu… Hơn nữa, đàn ông không được chu đáo, tỉ mỉ như phụ nữ nên trong cuộc sống có phần hời hợt. Đàn ông cũng có nhu cầu sẻ chia, được quan tâm. Trong khi đó, người vợ chỉ biết kêu ca và đòi hỏi khiến đàn ông càng mệt mỏi, chán chường. Sai lầm mà nhiều cặp vợ chồng mắc phải đó chính là giữ những sự ấm ức, bực bội trong lòng. Mà những sự ấm ức cũng giống như một quả bom tích tụ, đến một ngày sẽ bùng nổ. Điều cần thiết trong hôn nhân đó chính là sự thẳng thắn. Khi gặp khúc mắc, không hài lòng hoặc mong muốn điều gì thì hãy nói rõ cho đối phương được biết. Thực ra đàn ông rất đơn giản, họ chẳng thể hiểu được vợ mình đang khổ tâm điều gì nếu vợ không nói ra. Hãy chấp nhận và bao dung với người mà mình đã lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet Trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả mới gọi nhau được tiếng vợ, tiếng chồng. Vậy mà chỉ vì những điều nhỏ nhặt, những mâu thuẫn nhỏ không được giải quyết, tích tụ qua từng ngày mà khiến bao nhiêu cặp vợ chồng xa cách nhau. Điều khó nhất trong hôn nhân đó chính là chấp nhận và yêu thương người bạn đời mà mình đã lựa chọn. Cố gắng vì nhau, bao dung hơn và dùng tình yêu đối đãi, chắc chắn chúng ta sẽ gìn giữ được hạnh phúc của mình.

Gửi người thứ ba: Lấy chồng thiên hạ có thấy hạnh phúc không? Phụ nữ à, lựa chọn làm người thứ ba là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Hãy tìm một người đàn ông tốt, hãy ở trong một mối quan hệ mà bản thân mình thật sự được trân trọng. Đừng nhân danh tình yêu để giành giật hạnh phúc của người đàn bà khác.

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