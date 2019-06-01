Đàn bà dại giữ chồng, đàn bà khôn đang bận giữ gìn nhan sắc

Đừng sợ mất chồng, đừng mòn mỏi chạy theo chỉ mong người chồng giữ được lòng thủy chung với mình. Đàn ông tốt không cần phải giữ, đàn ông tồi lại chẳng cần phải giữ để làm gì.

Phụ nữ chúng ta có tâm lý sợ chồng thay lòng đổi dạ, sợ một bóng hồng ngoài kia sẽ cướp mất chồng. Đàn bà ra sức giữ chồng bằng những bữa cơm ngon, bằng sự dịu dàng hết mực, ra sức làm đẹp để chồng không chê mà bỏ tật ngó trước dòm sau. Nhưng lòng chung thủy của đàn ông là thứ không thể ràng buộc được. Một khi anh ta đã muốn rời đi thì không một nhan sắc hay sự chiều chuộng nào có thể giữ anh ta ở lại. Lòng chung thủy của đàn ông là sự tự nguyện - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà càng mất tự tin thì càng sợ mất chồng. Tâm trí thường suy diễn những tình huống chồng có thể thay lòng đổi dạ. Một khi chồng ra ngoài, họ đã cảm thấy bất an. Họ thường hoài nghi, không tin tưởng chồng. Hay xét nét, dò hỏi, hay kiểm tra điện thoại của chồng xem có dấu vết của sự phản bội hay không. Họ thiếu tự tin vào bản thân mình nên luôn sợ mình già, mình xấu. Chính những điều đó sẽ khiến đàn bà mất đi nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sự mất lòng tin của vợ cũng khiến người chồng mệt mỏi, chán chường.

Đàn bà khôn ngoan hiểu rằng đàn ông chung thủy hay không là ở sự tự nguyện. Đàn ông một khi đã muốn ngoại tình, lòng dạ phản trắc thì bằng cách này hay cách khác anh ta cũng sẽ rời đi. Đàn ông khôn ngoan lắm. Một khi đã muốn ngoại tình, đã giấu giếm thì làm sao người vợ có thể biết được. Trước mặt ngọt ngào, yêu thương nhưng sau lưng lại ôm ấp một người đàn bà khác. Bao nhiêu mối quan hệ ngoài đường, công việc, xã hội, liệu phụ nữ chúng ta có thể đi theo mà giữ chồng cả đời? Bởi thế, chung thủy hay không, không phải nằm ở việc người vợ giữ chồng mà nằm ở sự tự nguyện của đàn ông. Đàn bà thiếu tự tin về mình mới sợ mất chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khôn ngoan thay vì giữ chồng sẽ gìn giữ nhan sắc và thanh xuân của mình. Lo lắng vì chồng, sống hy sinh mất ăn mất ngủ vì chồng sẽ khiến đàn bà chúng ta héo úa, tàn tạ nhiều lắm. Thay vì dùng thời gian để hoài nghi, để giữ chồng tại sao chúng ta lại không dùng thời gian ấy để chăm chút cho bản thân mình?

Đàn bà đẹp là người đàn bà tự tin. Tâm lí đàn ông thường chán ngán những người vợ cứ đi theo giữ chặt mình. Còn một người vợ đẹp rực rỡ như một bông hoa lại có tâm lý “bất cần” chồng thì đàn ông lại sợ mất. Cuộc sống hôn nhân đôi khi là vậy. Càng giữ chặt, càng ôm lấy lại khiến tình yêu chết nhanh đi. Cứ sống thoải mái, cho chồng sự tự do lại khiến người chồng chết mê chết mệt mình. Điều đàn bà cần giữ nhất chính là nhan sắc của mình - Ảnh minh họa: Internet Thanh xuân đàn bà không kéo dài cả đời mà chỉ là khoảnh khắc. Nên đàn bà hãy biết yêu thương và chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn nữa. Đừng sợ mất chồng, đừng mòn mỏi chạy theo để chỉ mong người chồng giữ được lòng thủy chung với mình. Đàn ông tốt không cần phải giữ, đàn ông tồi lại chẳng cần phải giữ làm gì. Điều đàn bà cần giữ nhất chính là nhan sắc và thanh xuân của mình.

Gửi chồng vô tâm: Anh có biết rằng vợ mình rất cô đơn trong cuộc hôn nhân này? Anh sống vô tư, vô lo như một gã độc thân. Anh còn huênh hoang với bạn rằng mình đem lại cho vợ con một cuộc sống tốt. Anh có tự hỏi từ khi con sinh ra đến bây giờ anh bế con được bao nhiêu lần, tắm con và thậm chí chơi với con được mấy lần?

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