Đàn ông rành chuyện thiên hạ, hiểu rộng biết sâu nhưng lại chẳng biết được vợ mình cần gì

Cho dù chồng làm bác sĩ, kĩ sư, được người ta phong danh hiệu, được ca tụng này nọ nhưng khi bước về nhà, vợ chỉ mong anh là một người chồng bình thường. Một người chồng biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và dành trái tim cho tổ ấm của mình.

Đàn ông luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng những việc lớn lao ngoài xã hội. Họ tự hào về sự nghiệp, về tiền bạc mà bản thân kiếm được. Họ có thể ngẩng cao đầu về khối kiến thức khổng lồ mình có. Nhưng buồn thay, có nhiều người am hiểu cả thiên hạ mà chẳng bao giờ hiểu được người đàn bà của mình cần gì. Nhiều người đàn bà không biết vợ mình cần gì và muốn gì trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Không khó để bắt gặp những người đàn ông ngồi bên ly cà phê bàn chuyện đông tây, thế giới. Không hiếm để thấy những cuộc nhậu triền miên của đàn ông kéo dài cả ngày để nói chuyện thiên hạ. Họ bàn về thể thao, về những vụ án chấn động, họ biết cả những sự việc xảy ra cách nửa vòng thế giới.

Đàn ông hình như lúc nào cũng tỏ ra mình bận, không có thời gian để quan tâm gia đình. Nhưng thật lạ, họ có thể dành vài tiếng đồng hồ mỗi ngày để lướt web, xem đá banh, coi những clip vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội. Họ rành rẽ những trào lưu, những xu hướng mới. Ngồi nói chuyện, họ luôn tỏ ra mình am hiểu mọi vấn đề đang xảy ra xung quanh mình. Dù anh vinh hiển ra sao ngoài xã hội, bước về nhà vợ cũng chỉ mong anh là một người chồng bình thường - Ảnh minh họa: Internet Nhưng cũng chính những người đàn ông vô tâm đó không biết rằng hôm nay vợ mình sốt. Họ không biết con mình học trường nào, lớp nào. Họ chẳng quan tâm rằng vợ mình tất tả đón con mỗi chiều, vừa mệt nhoài trông con và nấu ăn ra sao. Ngồi vào bàn ăn, họ cắm cúi ăn mà chẳng hề quan tâm vợ mình đổ mồ hôi, cực nhọc ra sao để nấu nướng. Đôi lúc chúng ta tự hỏi, tại sao đàn ông lại sống như thế. Hay vì thiên hạ ngoài kia quan trọng hơn, có nhiều thứ thú vị để quan tâm hơn là vợ con của mình?

Cưới được một người chồng có kiến thức sâu rộng, có địa vị ngoài xã hội người phụ nữ nào cũng thích. Nhưng cho dù chồng làm bác sĩ, kĩ sư, được người ta phong danh hiệu, được ca tụng này nọ nhưng khi bước về nhà, vợ chỉ mong anh là một người chồng bình thường. Một người chồng biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và dành trái tim cho tổ ấm của mình. Anh có thể được cả xã hội trọng vọng nhưng chỉ cần anh xắn tay áo vứt hộ vợ bịch rác, rửa giùm vợ vài cái chén thì đã đủ làm cho người vợ hạnh phúc, sung sướng. Hạnh phúc của một người đàn bà chính là có được một người chồng biết quan tâm, chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà đơn giản lắm. Họ chẳng cần đàn ông bản lĩnh hay minh chứng rằng mình học rộng biết nhiều. Chẳng cần anh vinh hiển, làm được những thứ lớn lao ngoài đời. Chỉ cần trong mái ấm của mình, đàn ông đủ hiểu vợ con mình cần gì. Đủ vững chãi để cho vợ con một chỗ dựa, đủ ấm áp để vợ con thấy bình yên. Nhưng buồn thay, đa phần đàn ông đều sống ngược lại. Họ hiểu cả thế giới nhưng lại thiếu sự quan tâm cho gia đình của mình.

Sự tàn nhẫn của đàn ông là thứ dạy đàn bà mạnh mẽ Chị bảo với tôi rằng khi bị dồn vào đường cùng, bị đẩy vào tình thế ngặt nghèo thì đàn bà mới biết mình mạnh mẽ ra sao. Chị hiểu rằng, nước mắt và yếu đuối chẳng thể đổi được cơm áo cho con, chẳng thể cho chị một cuộc sống hạnh phúc.

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