Tâm sự con gái có cha ngoại tình: Tôi có nên nói cho mẹ biết về sự phản bội của ba?

Tâm sự gia đình 31/05/2019 14:51

Họ vòng vèo qua nhiều con đường rồi đưa nhau vào một nhà nghỉ. Tôi giận run người. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã định gọi cho mẹ đến và bắt quả tang cho ba khỏi chối cãi nhưng may sao tôi kìm lại được.

Ba tôi năm nay 40 tuổi. So với những người khác, ba không có gì đặc biệt nhưng với tôi và em gái ba là thần tượng. Ba rất hiền, luôn quan tâm và yêu thương vợ con. Gia đình tôi không khá giả nhưng tiếng cười và niềm vui luôn tràn đầy. Tôi cũng cứ ngỡ gia đình mình yên ấm và hạnh phúc cho đến khi tôi phát hiện bí mật của ba trong chiếc điện thoại.

Tâm sự con gái có cha ngoại tình: Tôi có nên nói cho mẹ biết về sự phản bội của ba? - Ảnh 1
Tôi đau đớn phát hiện ra bí mật động trời của ba - Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy ba đi làm mà bỏ quên điện thoại ở nhà. Tình cờ là hôm đó tôi ở nhà cả ngày vì đã thi học kì xong. Rảnh rỗi, tôi lấy điện thoại ba chơi game và giận run người khi biết ba có nhân tình bên ngoài. Trong gia đình tôi, không ai đụng đến điện thoại của nhau. Mẹ tôi lại càng không vì bà “mù” công nghệ. Những ứng dụng đơn giản như Zalo, Viber mẹ tôi không biết xài nên cho dù ba tôi có để điện thoại trước mặt mẹ tôi cũng không bao giờ đụng đến. Có lẽ vì thế mà ba tôi đã không xóa những tin nhắn yêu đương của mình trong đó.

Những tin nhắn hẹn nhau đi ăn trưa, đi khách sạn. Cả những tin nhắn yêu đương mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ thốt ra từ người ba luôn tỏ ra mẫu mực của mình. Có cả những hình ảnh mát mẻ của cô nhân tình kia gửi cho ba. Tôi trào nước mắt: Vậy ra sự tử tế và quan tâm của ba đều là giả dối hay sao?

Tâm sự con gái có cha ngoại tình: Tôi có nên nói cho mẹ biết về sự phản bội của ba? - Ảnh 2
Sự tử tế và quan tâm của ba đều là giả dối hay sao? - Ảnh minh họa: Internet

Chiều hôm đó, ba đi làm về và tôi để điện thoại nguyên vị trí cũ. Ba không hề biết là tôi đã phát hiện chuyện ba ngoại tình. Bữa cơm hôm ấy vẫn vui vẻ, ba vẫn tỏ ra ân cần, quan tâm mẹ. Tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Hạnh phúc và sự ấm êm này đều là giả hay sao? Nếu một ngày mẹ phát hiện ra ba ngoại tình thì gia đình tôi sẽ như thế nào đây?

Hôm sau, tôi lén ngồi trước công ty ba để xem tận mắt nhân tình ba là ai. Tan tầm, ba lấy xe ra khỏi công ty, ngồi sau xe là một người phụ nữ khá trẻ. Tôi nhận ra đó là đồng nghiệp của ba vì đã từng đến nhà tôi mừng tân gia. Họ vòng vèo qua nhiều con đường rồi đưa nhau vào một nhà nghỉ. Tôi giận run người. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã định gọi cho mẹ đến bắt quả tang để ba khỏi chối cãi nhưng may sao tôi kìm lại được.

Tâm sự con gái có cha ngoại tình: Tôi có nên nói cho mẹ biết về sự phản bội của ba? - Ảnh 3
Tôi sợ khi mẹ biết, gia đình tôi sẽ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

3 tháng kể từ khi biết bí mật của ba, tôi hoang mang vô cùng và không biết nên làm gì. Tôi sợ nói với mẹ thì gia đình tôi lại lục đục, người khổ nhất là mẹ. Muốn mở lời với ba nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hay là cứ giả mù, giả điếc coi như tôi chưa từng biết bí mật của ba để gia đình yên ấm? Bây giờ tôi nên làm gì, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

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