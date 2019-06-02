Đàn bà mê giàu nhưng chỉ ở bên đàn ông tử tế

Tâm sự gia đình 02/06/2019 10:22

Đàn ông có tâm thì phụ nữ có tình. Đàn ông sống tử tế thì đàn bà tự khắc sẽ ngoan. Tiền mua được nhiều thứ, có thể làm được những việc tưởng chừng không thể nhưng tiền không thể mua được trái tim của một người đàn bà.

Công bằng mà nói, giàu có thì ai cũng thích chứ không riêng gì phụ nữ. Một người đàn ông giàu có là đích đến mà mọi người đàn bà đều mong cầu. Phụ nữ, ai cũng từng nghĩ đơn giản rằng cưới một người chồng giàu cuộc đời mình sẽ bình yên, hạnh phúc. Có chồng giàu, bản thân sẽ chẳng cần mệt nhoài vì cơm áo gạo tiền.

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Là phụ nữ, ai cũng mong mình lấy được một người chồng giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tiền chỉ là điều kiện cần để người phụ nữ lựa chọn người đồng hành với mình trong cuộc đời. Chỉ có tiền thôi chưa đủ mà cần người đàn ông phải tử tế và biết thương yêu. Đàn ông nhiều khi nghĩ phụ nữ là dạng người rất dễ lấy lòng, rất dễ quỵ lụy, rất dễ khiến họ cả đời cung phụng, chỉ cần trong túi họ có tiền là đủ. Đàn ông có tiền, họ tự cho mình cái quyền lựa chọn phụ nữ, cho mình cái quyền có nhiều người đàn bà trong cuộc đời.

Anh họ của tôi là một người đàn ông có tiền. Anh là chủ một cửa hàng trang trí nội thất lớn. Anh lắm tiền nhưng cũng nhiều tật. Bao nhiêu món ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú anh đều có cả. Bác tôi khuyên ăn bỏ bớt tật xấu mà chăm lo cho vợ con thì anh bảo đàn ông có tiền phải biết hưởng thụ thành quả mình làm ra.

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Tiền bạc không thể mua được trái tim của một người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Rồi anh có vợ, sinh con nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Nhậu nhẹt, ăn chơi vợ anh có thể bỏ qua nhưng một người vợ làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ khi chồng mình ngoại tình. Chị khóc lên khóc xuống, đau khổ vật vã. Bao nhiêu bận đã định kéo nhau ra tòa nhưng rồi vì con chị nín nhịn. Ai cũng khuyên nhưng anh bảo rằng: “Vợ tôi nó làm màu vậy thôi chứ dại gì mà buông hòm tiền ra. Buông tôi ra khối cô khác chực chờ nhảy vào”. Với suy nghĩ đó, anh lại tiếp tục tìm kiếm thú vui thể xác bên ngoài.

Nhưng đến một ngày vợ anh đã chủ động đưa đơn ra tòa. Chị bảo với tôi rằng: “Chồng giàu thật đó nhưng nếu không có sự tử tế thì cũng vứt đi mà thôi. Chị ly hôn, thà đổ mồ hôi kiếm tiền nuôi con còn hơn sống đầy đủ vật chất mà lòng dạ chồng bạc bẽo như vôi”. Rồi họ ly hôn, chị giành quyền nuôi con và điều bất ngờ là chị không yêu cầu phân chia tài sản của chồng.

Đàn bà mê giàu nhưng chỉ ở bên đàn ông tử tế - Ảnh 3
Đàn ông giàu có nhưng tệ bạc thì sớm muộn gì đàn bà cũng rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có tâm thì phụ nữ có tình. Đàn ông sống tử tế thì đàn bà tự khắc sẽ ngoan. Tiền mua được nhiều thứ, có thể làm được những việc tưởng chừng không thể nhưng tiền không thể mua được trái tim của một người đàn bà. Trong một cuộc hôn nhân, tiền xếp sau sự tử tế, thương yêu và chia sẻ. Tiền không khiến đàn bà giả vờ rằng mình hạnh phúc, ấm êm khi có một người chồng tệ bạc. Đàn ông nếu chỉ có tiền mà thiếu đi những thứ khác thì bản thân anh cũng chỉ là một kẻ nghèo nàn. Rốt cuộc sẽ chẳng còn một người đàn bà thật tâm thật dạ nào ở bên.

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Cho dù chồng làm bác sĩ, kĩ sư, được người ta phong danh hiệu, được ca tụng này nọ nhưng khi bước về nhà, vợ chỉ mong anh là một người chồng bình thường. Một người chồng biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và dành trái tim cho tổ ấm của mình.

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