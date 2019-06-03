Đàn ông ngoại tình: Rẻ rúng tình thân rồi sẽ nhận được gì?

Tâm sự gia đình 03/06/2019 10:48

Tình nghĩa trăm năm vợ chồng đổi bằng vài giờ giường chiếu. Những phù phiếm ngoài đời ngắn ngủi nhưng để lại nỗi đau suốt đời cho vợ, sự coi thường của con cái và cả tuổi già dằn vặt của mẹ cha. Cái có được chẳng giữ được lâu mà những tình thân mất đi ấy vĩnh viễn cả đời chẳng có lại được.

Tận cùng của sự tàn nhẫn, vô lương tâm chính là ngoại tình. Phản bội người đầu ấp tay gối, quay lưng với người cùng trải qua gian nan khó nhọc cùng mình, bội tín với người săn sóc chăm lo khi ốm đau bệnh tật. Điều đó không được gọi là vô lương tâm hay sao? Đàn ông ngoại tình, rẻ rúng tình thân – những giá trị cốt lõi nhất trong cuộc đời mỗi người rồi anh ta sẽ có được gì?

Đàn ông ngoại tình: Rẻ rúng tình thân rồi sẽ nhận được gì? - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình, không chỉ tàn nhẫn mà còn vô lương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình đa phần đều nghĩ ngắn và nghĩ cạn. Họ chỉ thấy mối lợi trước mắt, nhìn thấy những gì mình có mà không nhìn thấy những thứ mất đi. Tình nghĩa trăm năm vợ chồng đổi bằng vài giờ giường chiếu. Những phù phiếm ngoài đời ngắn ngủi nhưng để lại nỗi đau suốt đời cho vợ, sự coi thường của con cái và cả tuổi già dằn vặt của mẹ cha. Cái có được chẳng giữ được lâu mà những tình thân mất đi ấy vĩnh viễn cả đời chẳng có lại được.

Đàn ông hối hận sau ngoại tình là chuyện có thật. Họ đau lòng khi gia đình đổ vỡ, con cái chia lìa. Họ hối hận vì trót sống theo bản năng, suy nghĩ đơn giản rằng ăn chơi rồi cũng về với vợ, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường. Nhưng rồi, khi gia đình đổ vỡ, vợ chồng bất hòa, con cái khinh khi họ mới nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc thì đã quá muộn màng.

Có nhiều người vẫn giữ được gia đình nhưng hạnh phúc đã vĩnh viễn mất đi. Đàn ông ra sức bù đắp, tìm cách yêu thương vợ con để chuộc tội. Nhưng gương vỡ chẳng thể lành lại được, chẳng có sự bù đắp nào có thể lấp đầy những nỗi đau và sự tổn thương mà đàn ông đã gây ra cho người thân của mình.

Đàn ông ngoại tình: Rẻ rúng tình thân rồi sẽ nhận được gì? - Ảnh 2
Những thứ có được thì ngắn ngủi, mà nỗi đau của vợ con kéo dài cả cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Nuôi nhân tình bên ngoài, đàn ông tốn thời gian, công sức lẫn tiền bạc. Nhân tình không thể ngọt ngào, chiều chuộng nếu người đàn ông không cho cô ta một mối lợi nào đó. Nhưng khi còn khỏe thì ruồng rẫy vợ con, đến khi về già đàn ông sẽ có được gì? Ai sẽ là người lo cho anh từng miếng cơm, viên thuốc khi ốm đau? Lúc sa cơ lỡ vận nhân tình sẽ ở bên hay cao bay xa chạy? Đàn ông sống không tử tế thì về già đừng mong thảnh thơi và nhận được sự kính trọng của mọi người.

Đàn ông nông cạn và khôn ngoan không phải bởi những gì anh có được ngoài xã hội mà chính là cách đối xử với gia đình, với người vợ của mình. Bởi suy cho cùng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người chỉ là tình thân, là máu mủ. Phù phiếm ngoài kia rồi sẽ mất hết, những cuộc vui rồi chóng tàn, rồi con người ta sẽ nhận ra những giờ phút hạnh phúc, những khoảnh khắc vợ chồng con cái bên nhau chính là điều vô giá trong cuộc đời mỗi người.

Đàn ông ngoại tình: Rẻ rúng tình thân rồi sẽ nhận được gì? - Ảnh 3
Cái giá của ngoại tình là tuổi già hiu quạnh, con cái coi thường - Ảnh minh họa: Internet

Điều gì trên đời cũng đều có giá của nó cả. Cái giá của thảnh thơi, yên ấm về già chính là bản lĩnh, sự cố gắng của tuổi trẻ. Cái giá của ngoại tình, rẻ rúng vợ con chính là tuổi già hiu quạnh, sự coi thường của tất cả mọi người. Đàn ông trước khi ngoại tình hãy tự hỏi mình: Rẻ rúng vợ con rồi mình sẽ nhận được gì?

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