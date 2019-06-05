Đàn bà sau ly hôn: Không có đàn ông vẫn sống rất vui vẻ

Đàn bà đã từng nghĩ cuộc đời mình chông chênh, vất vả, khổ sở lắm nếu như thiếu vắng người đàn ông. Nhưng ly hôn rồi, đa phần đều hiểu rằng không cần đàn ông vẫn sống rất ổn. Đàn bà thà sống một mình mà vui vẻ và hạnh phúc còn hơn sống với một người chồng chẳng ra gì.

Có những người phụ nữ sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh nhưng vẫn không thể ly hôn. Họ hiểu hơn ai hết rằng mình không hạnh phúc, phải chịu nhiều cay đắng và xót xa bên cạnh người chồng tệ bạc. Họ giống như đang đứng giữa ranh giới, nửa muốn ly hôn, nửa sợ hãi không biết khi bước chân qua bên kia cuộc đời mình sẽ như thế nào. Đàn bà sợ hãi không biết sau ly hôn cuộc đời mình sẽ như thế nào - Ảnh minh họa: Internet Đa phần phụ nữ đều sợ hãi việc ly hôn. Bởi với phụ nữ, hôn nhân là suốt đời suốt kiếp gắn bó với nhau. Bao nhiêu công sức, mồ hôi tâm huyết đã đổ ra cho gia đình nên họ không đành tâm nhìn mọi thứ tan vỡ. Họ lo sợ những đứa con của mình sẽ tổn thương và tương lai không được đảm bảo. Họ sợ miệng lưỡi người đời, sợ bản thân mình yếu đuối khi bước một mình.

Nhưng rồi, đàn bà đau quá rồi cũng chọn buông tay. Khi cảm thấy việc mình ở lại cũng chẳng để làm gì nữa. Đã cố gắng hàn gắn, đã níu kéo đến cạn sức, đã hy vọng rồi thất vọng không biết bao nhiêu lần. Đàn bà rời đi khi cuộc hôn nhân này đã trở thành vô nghĩa và tình nghĩa vợ chồng cũng chẳng thể lấp đầy được sự cô đơn khủng khiếp trong lòng. Đàn bà sau ly hôn, đau đến mấy rồi cũng gượng dậy vì con - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà sau ly hôn đau lắm! Giống như mầm xanh bị giội nước sôi, như con chim muốn bay nhưng lại bị cắt mất đôi cánh. Đàn bà chìm trong những tháng ngày u uẩn, bế tắc. Nhưng người đàn bà nào cũng tiềm tàng trong con người mình sức mạnh mà chỉ khi khổ đau, rơi vào hoàn cảnh khốn cùng mới thấu được. Chẳng thể khóc mãi, đau mãi, họ bắt đầu đứng lên đi làm để kiếm tiền nuôi con. Họ hòa mình vào những cuộc vui, bắt đầu tìm kiếm những niềm vui khác trong cuộc sống của mình.

Có rất nhiều người đàn bà sau ly hôn đẹp rạng rỡ, tự tin và đạt được rất nhiều thành tựu trong công việc. Khi sống với một người chồng tệ bạc, họ chỉ biết khóc, biết đau khổ. Họ mất niềm vui sống, không toàn tâm cho công việc và cảm thấy việc đạt được thành tựu trong sự nghiệp cũng vô nghĩa khi không có hôn nhân hạnh phúc. Nhưng sau khi ly hôn, đêm đêm không phải khóc vì chồng, không còn dằn vặt vì bao nhiêu thói hư tật xấu vì chồng, đàn bà đã tìm lại được giấc ngủ ngon. Họ bắt đầu quan tâm vẻ bề ngoài, yêu thương và chăm sóc cho cơ thể. Họ biết rằng, bản thân phải cố gắng kiếm tiền nuôi con nên nỗ lực hết mình trong công việc. Họ có thời gian để gặp gỡ bạn bè, tìm thú vui của bản thân mà chẳng sợ ai càm ràm, ngăn trở. Tất cả những điều đó khiến đàn bà đẹp lên, tự tin và thành công hơn trong cuộc sống. Đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp, tự tin và thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà đã từng nghĩ cuộc đời mình chông chênh, vất vả, khổ sở lắm nếu như thiếu vắng một người đàn ông. Nhưng ly hôn rồi, đa phần đều hiểu rằng không cần đàn ông vẫn sống rất ổn. Đàn bà thà sống một mình mà vui vẻ và hạnh phúc còn hơn sống với một người chồng chẳng ra gì.

Làm một người đàn bà ‘hư’ để thấy cuộc sống dễ dàng và thảnh thơi hơn Đàn bà ngoan không vì một lời khen đãi bôi mà bớt mệt mỏi. Còn một người phụ nữ hư không vì một lời chê bai mà khiến bản thân mình mất vui. Thế nhưng, phụ nữ chúng ta thường vì những lời khen chê ấy mà gồng mình lên để sống thật chu toàn, ngoan ngoãn.

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