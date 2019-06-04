Gửi nhân tình của chồng: Chị nhường cho em kẻ tệ bạc ấy

Nhiều người đã hỏi chị tại sao có thể dửng dưng, bình thản khi chồng cặp kè với người đàn bà khác. Sao không đánh ghen, tát nát mặt ả đàn bà lẳng lơ, cướp chồng mình? Em biết không, chị thừa sức để đánh, để cho em rơi vào hoàn cảnh bi đát và đáng thương nhất. Nhưng đánh một người như em chị thấy vừa bẩn tay vừa hạ mình.

Chị biết em huênh hoang, khoe khoang về tình yêu của người đàn ông đó dành cho em. Em có phần tự hào rằng bản thân mình xinh đẹp, gợi cảm hơn chị. Em nói với mọi người rằng ngoài tờ giấy kết hôn thì em chẳng thua kém chị bất cứ điều gì. Em à, đừng vội tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội vợ con. Đàn ông một khi đã thèm của lạ, đã tham lam thì chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt. Đàn ông đã phản bội một lần thì lấy điều gì đảm bảo anh ta sẽ không làm điều đó một lần nữa?

Bao nhiêu người đàn bà khi chồng ngoại tình sẽ níu kéo, sẽ khóc lóc, sẽ lấy con cái ra làm lí do để mong chồng quay về. 20 năm kết hôn, có với nhau 3 mặt con nhưng chị sẽ không níu kéo một kẻ bạc lòng. Một chiếc áo đã bẩn, mặc lại có thấy ấm áp, thơm tho? Chiếc áo cũ ấy chị nhường lại cho em.

Anh ta phản bội người trải qua gian khó cùng mình thì được gọi là gì? - Ảnh minh họa: Internet

Em đẹp hơn chị, em trẻ trung hơn chị. Chị cũng thấy điều đó. Là đàn bà, ai cũng một thời son sắt. Chị đã từng là một người đàn bà được nhiều người khen là đẹp. Chị dành cả thanh xuân cho anh ta, hy sinh mọi thứ cho anh ta. Chị đau đớn sinh cho anh ta 3 đứa con. Rồi khi thanh xuân qua đi, sắc đẹp xuống dốc anh ta lại chê bai mà phản bội. Em tự tin rằng người đàn ông ấy đến với mình vì nhan sắc. Nhưng em có thể giữ nhan sắc ấy cả đời không? Hay khi chán chê, khi xuống sắc anh ta lại ruồng rẫy em như đã từng làm với chị.

Chị đến với anh ta khi anh ta chỉ có hai bàn tay trắng. Chị vì gia đình, vì chồng con mà làm đến tóe máu bàn tay. Những gì mà anh ta có ngày hôm nay một phần cũng nhờ mồ hôi và nước mắt của chị. Một người đàn ông quay lưng phản bội người hy sinh và trải qua gian khó cùng mình thì xứng đáng được gọi là gì? Một người vì anh ta làm mọi thứ mà anh ta cũng phản bội thì thử hỏi một người đàn bà ngoài đường, chẳng góp một giọt mồ hôi, công sức nào liệu có đảm bảo được tình yêu cả đời?

Chị nhường người đàn ông tệ bạc đó cho em - Ảnh minh họa: Internet

Người ta chỉ giữ gìn thứ gì đáng giá và quan trọng. Còn chồng chị, ngay từ khoảnh khắc biết anh ta ăn nằm với em thì tình cảm vợ chồng đã vô giá trị. Với chị bây giờ, kẻ phản bội vợ con ấy giống như đồ vật hết hạn sử dụng, như một chiếc áo bị vấy bẩn. Em muốn thì cứ giữ, chị nhường cho em đấy!