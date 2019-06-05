Đàn bà khôn ngoan sẽ biết làm ngơ một người chồng vô tâm để sống cho mình

Đàn bà hãy nấu món mình thích, ăn thật ngon lành bất luận chồng có ăn hay không. Nếu chồng đi nhậu về khuya, hãy đóng cửa ngủ. Đàn ông có bạn bè, có thú vui của mình thì hà cớ gì chúng ta lại sống chu toàn và hy sinh đến rộc người?

Trong cuộc sống hôn nhân, đàn bà khổ vì chồng và khổ vì cách sống của mình. Khổ bởi chồng lười biếng, vô tâm, tệ bạc… Càng khổ hơn khi chúng ta cứ nhẫn nhịn, hy sinh dẫu những điều đó chẳng làm chồng trân trọng và biết quay đầu. Đàn bà à, nếu như thay đổi chồng không được thì chúng ta hãy thay đổi chính mình. Đàn bà khổ vì chồng và vì cách sống hy sinh của mình - Ảnh minh họa: Internet Biết bao người đàn bà ngồi đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh trong khi chồng đang bận ăn chơi bên ngoài. Có những đêm khuya khoắt, chồng ăn nhậu chưa về vẫn thức đợi. Mâm cơm mình bỏ công bỏ sức nấu nướng hàng tiếng trời có khi chồng chẳng buồn đụng đũa. Nhưng rồi, cứ tiếp tục nấu nướng và tiếp tục chờ đợi như thế.

Bao nhiêu người đàn bà có chồng có con, luôn dành những thứ tốt nhất cho gia đình còn bản thân mình thì sao cũng được. Một thỏi son, một chiếc váy cũng cầm lên đặt xuống không dám mua dù bản thân mình cũng làm ra tiền. Suốt ngày tất bật, bận bịu cơm nước, lau dọn nhà cửa, vun vén gia đình chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Đàn bà quên mất rằng trước khi kết hôn mình đã sống vui vẻ ra sao. Quên cả bạn bè, cả đám bạn thân, những thú vui tưởng chừng chẳng bỏ được. Có chồng rồi, đàn bà gác lại mọi thứ, chu toàn cho chồng con hết khả năng của mình. Nhưng đâu phải người chồng nào cũng biết ơn và trân trọng sự hy sinh đó của phụ nữ. Đàn ông tốt không cần vợ mình hy sinh. Còn một người đàn ông tồi thì hy sinh bao nhiêu với anh ta cũng chỉ là bổn phận và trách nhiệm.

Một người chồng tốt không muốn vợ hy sinh bất cứ điều gì - Ảnh minh họa: Internet Thôi thì buồn chồng, khóc chồng, than vãn và đau khổ cũng chẳng khiến chồng thay đổi thì hãy làm ngơ đi mà sống. Ly hôn là điều chẳng dễ dàng khi còn bị ràng buộc bởi con cái. Cách tốt nhất khi sống với đàn ông vô tâm là hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nữa. Chồng không ăn cơm thì đừng mất công nấu nướng và chờ đợi vì chồng nữa. Hãy nấu món mình thích, ăn thật ngon lành bất luận chồng có ăn hay không. Nếu chồng đi nhậu về khuya, hãy đóng cửa ngủ. Đàn ông có bạn bè, có thú vui của mình thì hà cớ gì chúng ta lại sống chu toàn và hy sinh đến rộc người? Thay vì ngồi đợi chồng, nhấp nhổm không yên nhìn đồng hồ thì hãy thư giãn, đọc sách, đắp mặt nạ. Chồng nhậu nhẹt thì chúng ta hẹn bạn bè đi cà phê tán gẫu. Chồng có những cuộc chơi riêng của mình thì phụ nữ chúng ta cũng hãy thật xinh đẹp, tô son, mặc váy và tìm kiếm những thú vui cho riêng mình. Đàn bà sống ích kỷ một chút sẽ hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet Hy sinh và cam chịu, nhẫn nhịn hết mức có thể không khiến trái tim một người đàn ông biết xót xa, đau lòng. Một người phụ nữ biết sống ích kỷ sẽ dễ có hạnh phúc hơn một người chỉ biết hy sinh. Hãy sống vì mình, nấu ăn ngon, làm đẹp vì mình chứ chẳng phải vì một ai khác. Đừng đánh mất niềm vui trong cuộc sống chỉ vì một người đàn ông vô tâm.

Gửi nhân tình của chồng: Chị nhường cho em kẻ tệ bạc ấy Người ta chỉ giữ gìn thứ gì đáng giá và quan trọng. Còn chồng chị, ngay từ khoảnh khắc biết anh ta ăn nằm với em thì tình cảm vợ chồng đã vô giá trị. Với chị bây giờ, kẻ phản bội vợ con ấy giống như đồ vật hết hạn sử dụng, như một chiếc áo bị vấy bẩn.

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