Đàn bà càng kiếm nhiều tiền càng ấm tấm thân

Phụ nữ yêu 06/06/2019 14:36

Đàn ông có thể không mang đến cho ta sự vui vẻ, hạnh phúc, bình yên nhưng tiền thì có thể. Đàn ông có thể không cho đàn bà cảm giác an toàn nhưng tiền có thể làm được điều đó. Vì thế, hãy cứ chăm chỉ kiếm tiền, càng kiếm nhiều tiền thì khi đó phụ nữ tự khắc sẽ có được cuộc sống như mình mong muốn.

Người ta thường nói rằng, đàn bà mê tiền là thực dụng. Nhưng chính những người phụ nữ thích tiền, mê tiền mới chính là những người thảnh thơi và có được sự bình yên nhiều nhất. Khi có tiền trong túi, đàn bà chẳng cần quỵ lụy, cúi đầu trước bất kì ai. Chẳng sợ một cuộc sống thiếu vắng đàn ông, cô đơn hay tẻ nhạt.

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Khi có tiền, phụ nữ không phải cúi đầu trước bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet

Ở những thời khắc nghặt nghèo trong cuộc đời chúng ta mới hiểu tiền quan trọng đến thế nào. Đàn bà chúng ta thường nghĩ rằng, đàn ông chẳng cần nhiều tiền chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng cưới nhau rồi, sinh con đẻ cái mới hiểu rằng không có tiền thì chẳng thể hạnh phúc được. Câu chuyện “một túp lều tranh hai quả tim vàng” chỉ là lời nói dối cho những kẻ mơ mộng mà thôi. Tiền bạc chính là sự đảm bảo vững chắc cho hôn nhân.

Cưới một người đàn ông giàu, đàn bà chỉ có một nửa hạnh phúc. Bởi suy cho cùng, tiền của chồng vẫn chưa chắc là của mình. Đàn ông khi vui có thể cho đàn bà tất cả nhưng khi thay lòng thì cũng lấy lại tất cả. Đàn bà đừng suy nghĩ giản đơn rằng chỉ cần có chồng giàu là bản thân mình ấm êm, hạnh phúc suốt đời. Tiêu một đồng không phải tiền do mình làm ra cũng phải nhìn mặt chồng. Lệ thuộc vào tiền bạc cũng là lệ thuộc tất cả. Chồng tệ bạc, nhiều tật xấu, thậm chí vũ phu, ngoại tình cũng không dám lên tiếng, không dám rời bỏ bởi chính anh ta là người nuôi mình.

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Phụ nữ tự kiếm được tiền sẽ có sự bình đẳng trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà chỉ hạnh phúc trọn vẹn khi tự kiếm tiền, tự đứng trên đôi chân của mình. Khi có tiền, đàn bà dám sống cho mình, dám sống vì bản thân mà không sợ ai dè bỉu. Khi ta không có tiền, sự độc thân cũng là đề tài để người khác đem ra bàn tán. Nhưng khi có tiền, không ai dám hối thúc kết hôn, không ai ý kiến về sự lựa chọn của mình. Xinh đẹp, tự tin, lại có tiền thì sợ gì việc sống độc thân hay lấy chồng muộn.

Phụ nữ có tiền thì ấm tấm thân nhiều lắm. Không cần ngửa tay xin ai cũng có thể mua được thỏi son mình thích, chiếc váy mình yêu. Một ngày đột nhiên muốn làm biếng, muốn la cà rong chơi sẽ không bị cười: “Đã nghèo còn lười”. Có tiền trong túi, ta tự khắc có được sự “bảo hộ” vững chắc trong cuộc đời. Không cúi đầu, không lệ thuộc, không vì bất kì ai mà hạ mình.

Phụ nữ có tiền sẽ có tiếng nói trong gia đình. Chồng cũng sẽ không coi thường, gia đình chồng nể trọng. Khi tự làm ra tiền, người phụ nữ sẽ có quyền quyết định cùng chồng những vấn đề nhỏ nhặt hay to tát trong gia đình. Họ không cần sống quá hy sinh, phải gồng mình lên chu toàn việc nhà. Sẽ không bao giờ sợ mang tiếng ăn bám, sống nhờ chồng nuôi.

Đàn bà càng kiếm nhiều tiền càng ấm tấm thân - Ảnh 3
Đàn ông có thể không cho phụ nữ cảm giác an toàn nhưng tiền có thể làm được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể không mang đến cho ta sự vui vẻ, hạnh phúc, bình yên nhưng tiền thì có thể. Đàn ông có thể không cho đàn bà cảm giác an toàn nhưng tiền có thể làm được điều đó. Vì thế, hãy cứ chăm chỉ kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền thì khi đó phụ nữ tự khắc sẽ có được một cuộc sống như mình mong muốn.

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Đàn bà ngoan không vì một lời khen đãi bôi mà bớt mệt mỏi. Còn một người phụ nữ hư không vì một lời chê bai mà khiến bản thân mình mất vui. Thế nhưng, phụ nữ chúng ta thường vì những lời khen chê ấy mà gồng mình lên để sống thật chu toàn, ngoan ngoãn.

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