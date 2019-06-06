Phụ nữ sẽ rời đi khi người đàn ông không trân trọng mình

Đàn ông sẽ không nói lời chia tay trước vì sợ mang tiếng phũ phàng, phản bội. Nhưng họ luôn biết cách khiến cho người phụ nữ phải chủ động rời xa mình. Họ thờ ơ lạnh nhạt, họ yêu nhưng cách đối xử với người yêu còn thua cả những mối quan hệ ngoài đường.

Đàn bà rời bỏ một người đàn ông không phải vì khổ, vì nghèo mà vì cảm thấy trong mối quan hệ này bản thân không được trân trọng. Nhiều người phụ nữ lòng còn yêu, trái tim còn nhiều nặng nợ nhưng lại quyết định buông xuôi trước. Họ hiểu rằng, dù có ở lại, có cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Nhiều người phụ nữ lòng vẫn còn yêu nhưng quyết định buông xuôi - Ảnh minh họa: Internet Tâm lí của đàn ông khi yêu chính là càng yêu càng nhạt, càng sâu lại càng chán. Ban đầu họ nồng nhiệt, theo đuổi bao nhiêu thì càng yêu lâu lại hờ hững vô tình bấy nhiêu. Ngày trước, chỉ cần người phụ nữ rơi một giọt nước mắt đã khiến anh thấy đau lòng, xót xa nhưng hiện tại, chỉ cần người phụ nữ tỏ ý không vui anh đã thấy phiền phức.

Tệ nhất trong tình yêu chính là vẫn bên nhau, đàn ông vẫn nói rằng mình còn tình cảm nhưng họ lại đối xử với người phụ nữ như người dưng. Họ xem trọng bạn bè, những cuộc vui hơn người yêu của mình. Họ xem trọng thiên hạ hơn là một cuộc hẹn với người yêu. Khi ngồi với nhau, đàn ông mải mê xem điện thoại hoặc không bao giờ để ý xem người phụ nữ của mình đang buồn bã hay thất vọng ra sao. Cô đơn nhất trong tình yêu chính là người phụ nữ bị đối xử như người dưng - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ trong tình yêu, ban đầu thì lạnh nhạt nhưng càng yêu lâu thì lại càng mặn nồng. Họ dành tất cả cho tình yêu, suy nghĩ về tương lai và cả hạnh phúc. Họ cũng nhẫn nhịn, cũng chịu đựng những thói hư tật xấu của người đàn ông. Họ im lặng khi bị đối xử vô tình. Họ ôm lấy cả những xót xa, những điều đau lòng vì nghĩ rằng đàn ông sẽ thay đổi.

Đàn ông sẽ không nói lời chia tay trước vì sợ mang tiếng phũ phàng, phản bội. Nhưng họ luôn biết cách khiến cho người phụ nữ phải chủ động rời xa mình. Họ thờ ơ lạnh nhạt, họ yêu nhưng cách đối xử với người yêu còn thua cả những mối quan hệ ngoài đường. Người phụ nữ dù yêu sâu đậm bao nhiêu, có sống chết vì anh bao nhiêu thì cũng đau lòng mà buông tay. Vì không người phụ nữ nào chịu đựng được cảm giác mình không được trân trọng trong mối quan hệ này. Không có người phụ nữ nào chịu đựng được cảm giác không được trân trọng - Ảnh minh họa: Internet Những chuyện tình yêu, những cuộc chia tay vì sự lạnh nhạt của đàn ông thực tế rất nhiều. Đàn ông cả thèm chóng chán nhưng rốt cuộc anh mong muốn điều gì? Có một người phụ nữ yêu anh hết lòng hết dạ, vì anh mà chịu đựng mọi thói xấu, vì anh mà nín nhịn mọi cảm xúc trong lòng chẳng phải đáng trân trọng hay sao? Khi anh xem tình yêu là trò đùa, xem cảm xúc của phụ nữ chỉ như trò tiêu khiển, anh sẽ chẳng bao giờ có được người đàn bà yêu mình hết lòng hết dạ.

Làm một người đàn bà ‘hư’ để thấy cuộc sống dễ dàng và thảnh thơi hơn Đàn bà ngoan không vì một lời khen đãi bôi mà bớt mệt mỏi. Còn một người phụ nữ hư không vì một lời chê bai mà khiến bản thân mình mất vui. Thế nhưng, phụ nữ chúng ta thường vì những lời khen chê ấy mà gồng mình lên để sống thật chu toàn, ngoan ngoãn.

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