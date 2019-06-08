Để vợ khổ là đàn ông tồi, để vợ thiếu thốn là đàn ông kém cỏi

Một khi đã cưới một người phụ nữ về làm vợ, người đàn ông phải làm cho cô ấy hạnh phúc, bình yên. Trong một cuộc hôn nhân mà người đàn bà phải rơi nước mắt thì đàn ông nên xem lại chính mình.

Có những người đàn ông lấy vợ rồi nhưng chẳng khác gì lúc độc thân nhàn rỗi. Họ lo cho thú vui bản thân mình trước, sống ích kỷ, vô tâm mà chẳng đoái hoài gì đến cảm xúc của vợ. Người đàn ông nào cũng có thể cưới được vợ nhưng lại rất ít người biết cách làm chồng. Không phải người đàn ông nào cũng biết cách làm chồng - Ảnh minh họa: Internet Cưới vợ để làm gì? Hẳn không ít lần chúng ta được nghe những câu trả lời như: Để có người phụng dưỡng cho cha mẹ già, để sinh con nối dõi, để phụ giúp gia đình... Nghĩa là cưới vợ chỉ để giúp cho cuộc sống của đàn ông thoải mái, có người gánh vác lo âu giùm họ. Họ bỏ qua điều thiêng liêng và cao cả nhất của một cuộc hôn nhân đó chính là tình yêu, sự quan tâm và chia sẻ.

Bao nhiêu người đàn ông đang đối xử rất vô tâm và tàn nhẫn với vợ mình. Xem ngôi nhà như khách trọ, xem vợ con như người ở cùng. Suốt ngày cà phê, la cà bia rượu. Trọng thiên hạ ngoài kia hơn vợ con ở nhà. Lại mắc muôn vàn thói xấu như vũ phu, lười biếng… Bao nhiêu gánh nặng và trách nhiệm đổ lên vai vợ. Xem bữa cơm vợ nấu, xem công việc nhà, thậm chí việc sinh con đẻ cái là trách nhiệm và bổn phận vợ phải làm. Bao nhiêu gã đàn ông đối xử tàn nhẫn và tệ bạc với chính người đàn bà của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông cho mình quyền làm chủ, cho mình uy lực được ra lệnh. Còn người vợ có nghĩa vụ cơm nước, hầu hạ chồng và gia đình chồng. Thử hỏi những người đàn ông như thế có xứng đáng làm chồng không? Sống với một người chồng như vậy, đàn bà muôn vàn khổ sở. Những người đàn ông để vợ mình phải khổ không xứng đáng với hai từ làm chồng.

Phụ nữ kì thực không quan trọng chuyện giàu nghèo, sang hèn. Một người chồng nghèo mà biết cố gắng, biết thương yêu san sẻ còn tốt hơn một người đàn ông giàu có mà sống bạc bẽo như vôi. Điều đàn bà cần từ một người chồng chính là bờ vai, là điểm tựa. Khó khăn cùng cố gắng, hoạn nạn cùng nhau vượt qua. Với phụ nữ, cưới được một người chồng tử tế cũng xem như một ơn phước của cuộc đời. Khi người vợ phải rơi nước mắt, đàn ông nên xem lại chính mình - Ảnh minh họa: Internet Cái hèn lớn nhất của đàn ông chính là để vợ con mình thiếu thốn, cực khổ. Không cần anh quá giàu sang, chỉ mong trong khả năng của mình luôn muốn đem đến cho vợ con mình những điều tốt nhất. Một người đàn ông biết cố gắng, chăm chỉ làm việc thì chắc chắn sẽ không nghèo được. Thực tế lại có rất nhiều người đàn ông đã nghèo lại còn sĩ diện, vũ phu, nghiện ngập… Làm vợ những người như thế, vừa khổ vật chất vừa đau tinh thần. Một khi đã cưới một người phụ nữ về làm vợ, người đàn ông phải làm cho cô ấy hạnh phúc, bình yên. Một người chồng tốt sẽ không khiến vợ mình đau lòng. Để vợ khổ là đàn ông tồi, để vợ thiếu thốn là đàn ông kém cỏi. Trong một cuộc hôn nhân mà người đàn bà phải rơi nước mắt thì đàn ông nên xem lại chính mình.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đàn ông không quan trọng như tôi từng nghĩ Không cần một người đàn ông nào che chở, tôi vẫn sống rất tốt, rất vui vẻ. Tôi đã từng gặp lại chồng cũ, tôi chỉ nhếch mép rồi coi như người dưng. Sự trả thù tốt nhất cho kẻ bội bạc chính là vẻ đẹp, sự rạng rỡ của chính tôi bây giờ.

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