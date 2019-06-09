Đàn bà từng trải: Cần sự tử tế của chồng hơn cả tình yêu

Đàn ông đủ tử tế để cho vợ con một gia đình ấm êm trọn vẹn. Đàn ông tử tế sẽ biết giới hạn cho những cuộc chơi của mình. Dẫu lòng dạ nguội lạnh, tình cảm vợ chồng có nhạt nhẽo đi ít nhiều thì họ vẫn biết điều gì là quan trọng với mình. Đàn ông tử tế sẽ không vì một cuộc chơi mà đánh đổi hạnh phúc gia đình.

Phụ nữ trẻ và phụ nữ từng trải nhìn nhận về đàn ông cũng rất khác nhau. Một người phụ nữ trẻ cần đàn ông đẹp trai, giàu có, ga lăng, chung thủy, biết quan tâm… Họ cần ở người đàn ông nhiều thứ. Họ cũng thường ngầm so sánh người đàn ông của mình với những người đàn ông khác trong thiên hạ. Lòng dạ của phụ nữ trẻ cũng thường ghen tỵ, thèm thuồng khi những người đàn bà khác nắm được nhiều thứ trong tay do người đàn ông mang lại. Phụ nữ trẻ cần ở đàn ông rất nhiều điều - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn bà từng trải khi nhìn nhận đàn ông thường chỉ ở hai khía cạnh: Đàn ông tử tế và đàn ông không tử tế. Đàn ông có thể có tất cả, giàu sang, đẹp trai, có địa vị nhưng khi anh ta không tử tế với mình thì mọi điều đó đều trở nên vô nghĩa. Đi qua bao nhiêu sóng gió, nếm trải bao nhiêu đắng chát của cuộc đời đàn bà nhận ra rằng sự tử tế chính là điều cần thiết nhất cho một cuộc hôn nhân.

Sự tử tế còn cần hơn cả tình yêu. Bởi trải qua bao nhiêu năm chung sống, tình yêu có thể chết đi. Một khi không còn tình cảm, người ta làm nhau đau thì cũng kéo theo sự đổ vỡ. Nhưng một khi đàn ông tử tế, họ luôn biết cách đối đãi để giữ người đàn bà ở lại bên cạnh mình. Đàn ông tử tế sẽ biết cách đối xử tốt với người đàn bà của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà ai cũng từng ao ước có một người chồng hội tụ nhiều ưu điểm. Nhưng bước vào hôn nhân mới thấy kiếm được một người chồng tâm lý, yêu thương, chiều chồng, thủy chung, hiểu vợ mình cần gì muốn gì còn khó hơn cả hái sao trên trời. Bao nhiêu người đàn bà không chỉ bị vỡ mộng mà còn nhận bao nhiêu khổ đau, nước mắt, tủi hổ từ chồng. Bị chồng đánh tát, phản bội, chà đạp…

Những người đàn bà trong hoàn cảnh ấy lại ước ao một điều duy nhất rằng: “Giá như chồng mình đủ tử tế”. Đủ tử tế để biết được bổn phận và trách nhiệm của một người chồng, người cha là như thế nào. Đủ tử tế để cho vợ con một gia đình ấm êm trọn vẹn. Đàn ông tử tế sẽ biết giới hạn cho những cuộc chơi của mình. Dẫu lòng dạ nguội lạnh, tình cảm vợ chồng có nhạt nhẽo đi ít nhiều thì họ vẫn biết điều gì là quan trọng với mình. Đàn ông tử tế sẽ không vì một cuộc chơi mà đánh đổi hạnh phúc gia đình. Chừng nào đàn ông còn tử tế thì đàn bà sẽ còn ở bên - Ảnh minh họa: Internet Đến một độ tuổi nhất định đàn bà không cần tình yêu nữa mà chỉ cần sự tử tế trong hôn nhân của người đàn ông. Bởi ở lứa tuổi 40, 50 đàn bà đã suy nghĩ khác về tình yêu. Không cần sự lãng mạn, chẳng cần những cành hồng, chẳng cần thề thốt thủy chung. Chỉ cần sống cùng nhau, biết chia sẻ, biết người kia là người mình ăn đời ở kiếp mà nhường nhịn, bao dung. Chừng nào đàn ông còn tử tế thì chừng ấy đàn bà còn ở bên. Đàn ông nhiều khi nghĩ những chuyện lớn lao, xa xôi nhưng chỉ cần anh đủ tử tế thôi thì đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Dễ đến thế sao với đàn ông lại khó muôn trùng?

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đàn ông không quan trọng như tôi từng nghĩ Không cần một người đàn ông nào che chở, tôi vẫn sống rất tốt, rất vui vẻ. Tôi đã từng gặp lại chồng cũ, tôi chỉ nhếch mép rồi coi như người dưng. Sự trả thù tốt nhất cho kẻ bội bạc chính là vẻ đẹp, sự rạng rỡ của chính tôi bây giờ.

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