Đàn bà từng trải: Cần sự tử tế của chồng hơn cả tình yêu

Tâm sự gia đình 09/06/2019 10:01

Đàn ông đủ tử tế để cho vợ con một gia đình ấm êm trọn vẹn. Đàn ông tử tế sẽ biết giới hạn cho những cuộc chơi của mình. Dẫu lòng dạ nguội lạnh, tình cảm vợ chồng có nhạt nhẽo đi ít nhiều thì họ vẫn biết điều gì là quan trọng với mình. Đàn ông tử tế sẽ không vì một cuộc chơi mà đánh đổi hạnh phúc gia đình.

Phụ nữ trẻ và phụ nữ từng trải nhìn nhận về đàn ông cũng rất khác nhau. Một người phụ nữ trẻ cần đàn ông đẹp trai, giàu có, ga lăng, chung thủy, biết quan tâm… Họ cần ở người đàn ông nhiều thứ. Họ cũng thường ngầm so sánh người đàn ông của mình với những người đàn ông khác trong thiên hạ. Lòng dạ của phụ nữ trẻ cũng thường ghen tỵ, thèm thuồng khi những người đàn bà khác nắm được nhiều thứ trong tay do người đàn ông mang lại.

Đàn bà từng trải: Cần sự tử tế của chồng hơn cả tình yêu - Ảnh 1
Phụ nữ trẻ cần ở đàn ông rất nhiều điều - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn bà từng trải khi nhìn nhận đàn ông thường chỉ ở hai khía cạnh: Đàn ông tử tế và đàn ông không tử tế. Đàn ông có thể có tất cả, giàu sang, đẹp trai, có địa vị nhưng khi anh ta không tử tế với mình thì mọi điều đó đều trở nên vô nghĩa. Đi qua bao nhiêu sóng gió, nếm trải bao nhiêu đắng chát của cuộc đời đàn bà nhận ra rằng sự tử tế chính là điều cần thiết nhất cho một cuộc hôn nhân.

Sự tử tế còn cần hơn cả tình yêu. Bởi trải qua bao nhiêu năm chung sống, tình yêu có thể chết đi. Một khi không còn tình cảm, người ta làm nhau đau thì cũng kéo theo sự đổ vỡ. Nhưng một khi đàn ông tử tế, họ luôn biết cách đối đãi để giữ người đàn bà ở lại bên cạnh mình.

Đàn bà từng trải: Cần sự tử tế của chồng hơn cả tình yêu - Ảnh 2
Đàn ông tử tế sẽ biết cách đối xử tốt với người đàn bà của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ai cũng từng ao ước có một người chồng hội tụ nhiều ưu điểm. Nhưng bước vào hôn nhân mới thấy kiếm được một người chồng tâm lý, yêu thương, chiều chồng, thủy chung, hiểu vợ mình cần gì muốn gì còn khó hơn cả hái sao trên trời. Bao nhiêu người đàn bà không chỉ bị vỡ mộng mà còn nhận bao nhiêu khổ đau, nước mắt, tủi hổ từ chồng. Bị chồng đánh tát, phản bội, chà đạp…

Những người đàn bà trong hoàn cảnh ấy lại ước ao một điều duy nhất rằng: “Giá như chồng mình đủ tử tế”. Đủ tử tế để biết được bổn phận và trách nhiệm của một người chồng, người cha là như thế nào. Đủ tử tế để cho vợ con một gia đình ấm êm trọn vẹn. Đàn ông tử tế sẽ biết giới hạn cho những cuộc chơi của mình. Dẫu lòng dạ nguội lạnh, tình cảm vợ chồng có nhạt nhẽo đi ít nhiều thì họ vẫn biết điều gì là quan trọng với mình. Đàn ông tử tế sẽ không vì một cuộc chơi mà đánh đổi hạnh phúc gia đình.

Đàn bà từng trải: Cần sự tử tế của chồng hơn cả tình yêu - Ảnh 3
Chừng nào đàn ông còn tử tế thì đàn bà sẽ còn ở bên - Ảnh minh họa: Internet

Đến một độ tuổi nhất định đàn bà không cần tình yêu nữa mà chỉ cần sự tử tế trong hôn nhân của người đàn ông. Bởi ở lứa tuổi 40, 50 đàn bà đã suy nghĩ khác về tình yêu. Không cần sự lãng mạn, chẳng cần những cành hồng, chẳng cần thề thốt thủy chung. Chỉ cần sống cùng nhau, biết chia sẻ, biết người kia là người mình ăn đời ở kiếp mà nhường nhịn, bao dung.

Chừng nào đàn ông còn tử tế thì chừng ấy đàn bà còn ở bên. Đàn ông nhiều khi nghĩ những chuyện lớn lao, xa xôi nhưng chỉ cần anh đủ tử tế thôi thì đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Dễ đến thế sao với đàn ông lại khó muôn trùng?

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đàn ông không quan trọng như tôi từng nghĩ

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đàn ông không quan trọng như tôi từng nghĩ

Không cần một người đàn ông nào che chở, tôi vẫn sống rất tốt, rất vui vẻ. Tôi đã từng gặp lại chồng cũ, tôi chỉ nhếch mép rồi coi như người dưng. Sự trả thù tốt nhất cho kẻ bội bạc chính là vẻ đẹp, sự rạng rỡ của chính tôi bây giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tử tế phụ nữ từng trải

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 35 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động