Phát hiện chồng ngoại tình nhân kỷ niệm cưới vợ đặt liền 10 mâm cỗ rồi mặc váy cưới trắng tinh mời hết bà con dòng họ đến rồi tuyên bố lý do khiến chồng hoảng hốt

Tâm sự gia đình 08/10/2023 08:05

1 tháng liền chị chăm chỉ làm đẹp cho bản thân, chăm chỉ đi chăm sóc da, đi tập cho người đẹp dáng thon trở lại. Đến sát ngày kỉ niệm cưới vợ mời rất nhiều bạn bè, anh em họ hàng lên đến cả 10 mâm.

Chuyện ngoại tình của các ông chồng thì bất cứ ai cũng biết và được nghe quá nhiều. Có lẽ chỉ là không ai mong và cũng không ai muốn nó vướng vào đúng gia đình mình. Đến chị cũng vậy, từng có một mối tình quá ngọt ngào bên chồng rồi kết hôn vậy mà chẳng được mấy chốc anh đã phản bội mình đi theo một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng hơn.

Những lúc như thế người phụ nữ mới chợt giật mình nhìn lại. Suốt bao năm tháng ta qua đã hi sinh chưa đúng hay hi sinh đó dành cho sai người. Một người phụ nữ sẽ có những  cách kéo chồng về bên mình riêng. Cũng không ít người bỏ đi bởi vì không thể nào chấp nhận được việc mình bị lừa dối. 

Còn chị, chị chọn cho mình một cái cách không giống ai để kéo chồng về. Hôm đó khi mà cả vợ chồng đang ngồi ăn cơm, chồng nhận một cuộc điện thoại lạ rồi hấp tấp chạy ra khỏi nhà. Vợ biết anh đến chỗ nhân tình. Cố gắng nuốt trọn bát cơm rồi chuẩn bị kế hoạch để kéo anh trở về.

Sau đó 1 tháng liền chị chăm chỉ làm đẹp cho bản thân, chăm chỉ đi chăm sóc da, đi tập cho người đẹp dáng thon trở lại. Đến sát ngày kỉ niệm cưới vợ mời rất nhiều bạn bè, anh em họ hàng lên đến cả 10 mâm. Trước kia thì chỉ có 2 vợ chồng và các con cùng nhau kỉ niệm ngày đó, nhưng lần này chị cần nhiều hơn thế.

Mọi thứ xong xuôi hết cả, anh đang đi với nhân tình nghe tin chị đặt 10 mâm cỗ rồi mặc cả chiếc váy cưới trắng tinh khôi khiến anh lập tức hoảng hốt bỏ cô bồ chạy về với vợ. Trong lòng anh nôn nóng đến vô cùng, anh chỉ sợ rằng mình sẽ đánh mất vợ và các con.

Về đến nơi thấy mọi người vẫn chào đón mình không hay biết gì. Anh sợ toát mồ hôi hột khi thấy vợ đi ra. Sợ vợ công khai chuyện ngoại tình của mình thì bẽ mặt lắm, sợ cả việc vợ sẽ đi theo người đàn ông khác. Nào ngờ vợ lại nắm lấy tay anh nhẹ nhàng dắt lên bục rồi tuyên bố:

Phát hiện chồng ngoại tình nhân kỷ niệm cưới vợ đặt liền 10 mâm cỗ rồi mặc váy cưới trắng tinh mời hết bà con dòng họ đến rồi tuyên bố lý do khiến chồng hoảng hốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Hôm nay nhân dịp con mời tất cả bố mẹ hai bên, anh em họ hàng, hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp đều có mặt tại đây thì con xin được tuyên bố một chuyện. – anh kéo tay chị thủ thỉ:

- Em làm gì vậy? – chị điềm tĩnh:

- Anh cứ đợi đi. – nói với anh xong chị cầm chiếc mic nói tiếp:

- Chồng con suốt 10 năm qua luôn cố gắng. Anh không chỉ là một người chồng tốt, một người cha yêu thương con cái mà anh còn là một người đàn ông vô cùng thành đạt. Hiện tại con mời mọi người đến dự 1 là kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng con và thứ 2 là chúc mừng cho chồng con vừa lên vị trí giám đốc cơ sở ngoài miền Bắc ạ.

- Chúc mừng nhé, thằng Tú ngấm ngầm mà giỏi. Người ta nói phía sau một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ biết hi sinh là thế. Vợ đẹp con ngoan lại thành đạt thế này còn gì nữa. – bác của anh nói.

Mọi người ngồi xung quanh cũng nhộn nhịp hơn hẳn những tiếng chúc mừng. Chị khoác vào tay anh rồi cả hai cùng nhau đi đến từng bàn mời họ dùng bữa. 10 mâm kỉ niệm ngày cưới của anh chị khiến cho anh vừa sợ vợ và cũng vừa nể cách xử lý của cô ấy.

Nghĩ lại lời bác nói anh mới thấy đúng quá. Suốt những năm qua vợ anh mới chính là người ở bên cạnh anh, cùng anh phấn đấu để có được cơ ngơi ngày hôm nay. Anh không thể phủ nhận tất cả những gì vợ làm như thế. Từ hôm nay bản thân anh tự hứa sẽ yêu thương vợ con hơn và không bao giờ làm tổn thương vợ mình thêm 1 lần nào nữa. Con người rồi ai cũng sẽ mắc phải những sai lầm, chỉ là biết cách để sửa sai, vẫn có cơ hội để sửa sai thì hãy cố gắng làm tất cả mọi điều khi còn có thể.

Vợ phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp nhờ xấp tiền mừng trong ngày thôi nôi của con nên tìm chồng để hỏi trắng đen thì chết điếng khi thấy họ lén lúc làm chuyện này

Vợ phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp nhờ xấp tiền mừng trong ngày thôi nôi của con nên tìm chồng để hỏi trắng đen thì chết điếng khi thấy họ lén lúc làm chuyện này

Một đêm, thấy đèn phòng anh còn sáng, chị biết chồng đang làm việc nên pha sữa mang lên. Vừa đến trước cửa, chị đã nghe anh nói chuyện với ai đó. Chị nhẹ nhàng đẩy cửa vào khiến anh hết cả hồn.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoài tình vợ cao tay xử chồng ngoại tình tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 13 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 48 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 57 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Kết quả xét nghiệm khi đi hiến tủy cho mẹ và sự thật khiến 3 người con bàng hoàng

Kết quả xét nghiệm khi đi hiến tủy cho mẹ và sự thật khiến 3 người con bàng hoàng

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc