Nửa đêm trời mưa gió, tôi bất ngờ nghe tiếng gõ cửa của bố chồng, ông hứa cho tôi chung cư 4 tỷ với 'lời đề nghị' khiến tôi choáng váng

Tâm sự gia đình 12/12/2023 02:20

Khoảng hai tuần trước, chồng đi công tác xa nhà. Tối hôm đó nửa đêm trời mưa gió, tôi bất ngờ nghe tiếng gọi cửa. Nhìn qua mắt mèo, tôi ngỡ ngàng thấy bố chồng của mình.

Tôi và chồng vừa lấy nhau cách đây 3 tháng. Chúng tôi không ở cùng với bố mẹ chồng, thuê nhà riêng để ở. Căn nhà chúng tôi thuê chật chội, điều kiện không tốt. Tôi lại vừa mới sinh con nên thấy bất tiện, khó chịu.

Khoảng hai tuần trước, chồng đi công tác xa nhà. Tối hôm đó nửa đêm trời mưa gió, tôi bất ngờ nghe tiếng gọi cửa. Vì ở nhà một mình nên tôi khá lo lắng không biết là ai. Nhìn qua mắt mèo, tôi ngỡ ngàng thấy bố chồng của mình. Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng.

Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng. Bố chồng tôi nói sẽ cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư, với điều kiện chúng tôi phải nhận nuôi con riêng của ông. Hóa ra bố chồng ngoại tình, đứa con riêng bây giờ đã 4 tuổi. Suốt thời gian qua, ông giấu giếm vợ chu cấp cho nhân tình và con trai. Nhưng nhân tình bất ngờ bỏ đi biệt tích, ông không tìm được ai thân cận để nuôi con riêng. Ông đành phải nhờ vả vợ chồng tôi giúp đỡ, như thế thì ông mới có thể thường xuyên sang thăm con.

Nửa đêm trời mưa gió, tôi bất ngờ nghe tiếng gõ cửa của bố chồng, ông hứa cho tôi chung cư 4 tỷ với 'lời đề nghị' khiến tôi choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bố chồng muốn tôi chăm sóc con riêng của ông đến khi thằng bé đủ 18 tuổi, mọi chi phí ông sẽ trả. Chúng tôi sau đó sẽ có căn nhà của riêng mình. Ông còn ràng buộc điều kiện phải thấy tôi thật lòng đối xử tốt với đứa trẻ thì sau 3 năm ông mới sang tên căn nhà cho vợ chồng tôi. Nhưng ông không muốn chồng tôi biết, ông yêu cầu tôi tìm lý do nào đó để chồng tôi chấp nhận đứa trẻ này.

Bố chồng không ép tôi trả lời ngay. Sau khi ông ra về, trong lòng tôi rối bời. Điều kiện ông đưa ra là ước mơ của tôi và chồng. Tôi đã là mẹ nên cũng thấy thương đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi như thế. Hơn nữa, tôi phát hiện bố chồng có rất nhiều tiền nhưng mẹ chồng lại không hề hay biết. Nhưng nếu đồng ý với bố chồng, tôi sẽ phải lừa dối chồng và mẹ chồng.

Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên đồng ý với bố chồng hay không?

Từ khóa:   bí mật của bố chồng tâm sự tâm sự gia đình

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