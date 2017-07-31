Người đàn ông theo đuổi 5 năm đột nhiên lấy vợ, cô gái khóc nghẹn trong hôn lễ

Tâm sự gia đình 31/07/2017 17:00

Trong tình yêu, 'người dự phòng' luôn là những người đáng thương nhất, rõ ràng biết rằng không có được tình yêu nhưng không thể khống chế bản thân mà cứ tiếp tục đi yêu người đó.

Một cô gái khuôn mặt đẫm nước mắt khi người đàn ông theo đuổi cô 5 năm trời hôm nay kết hôn. Người đàn ông đó là người khiến cô cảm động nhất. Nhìn vẻ đau khổ của cô, người bạn thân liền an ủi: “Người ta đã theo đuổi bạn 5 năm rồi nhưng bạn không hề động lòng, nếu tiếp tục chờ đợi nữa anh ấy sẽ già mất”.

Người đàn ông theo đuổi 5 năm đột nhiên lấy vợ, cô gái khóc nghẹn trong hôn lễ - Ảnh 1
Người đàn ông ấy từng thề nguyền sẽ yêu cô trọn đời - Ảnh minh họa: Internet

Cô gái ấy nói trong nước mắt: “Mình tham gia hôn lễ của họ, cô dâu vô cùng xinh đẹp, cô ấy còn xinh hơn mình nữa. Suốt buổi lễ cô dâu đều nhìn anh ấy với ánh mắt dịu dàng. Hôm nay làm chú rể, anh thật đẹp trai, đứng trên khán đài trông anh càng thu hút, mình chưa bao giờ biết rằng anh ấy lại đầy sức hút như vậy”.

Mọi người đang không biết an ủi thế nào, cô tiếp tục: “Trước đây mình từng nghĩ chưa hề yêu anh ấy, mình luôn cho rằng bất luận có yêu hay không, anh ấy vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mình. Nhưng trong giây phút nhìn thấy anh trao nhẫn cưới cho cô dâu, trái tim mình dường như bị bóp nghẹt, nước mắt không thể khống chế cứ thế tuôn rơi. Chính giây phút đó mình phát hiện ra rằng, điều đau lòng nhất không phải là người bạn yêu không yêu bạn, mà đó chính là người yêu bạn rất nhiều năm đột nhiên rời xa bạn. Khi bạn tận mắt nhìn thấy người đàn ông từng nói yêu bạn trọn đời, đợi bạn suốt kiếp đeo nhẫn cưới cho người khác, lúc đó bạn sẽ nghe thấy những âm thanh vỡ vụn của trái tim mình”.

Người đàn ông theo đuổi 5 năm đột nhiên lấy vợ, cô gái khóc nghẹn trong hôn lễ - Ảnh 2
Mặc dù trái tim anh ấy đồng ý chờ đợi nhưng hiện thực cuộc sống không dễ dàng để anh ta đợi chờ - Ảnh minh họa: Internet

Anh là phi công. Trong thời gian huấn luyện, anh đã phải đi bộ rất xa đến trạm điện thoại gọi điện cho cô. Mùa đông tuyết rơi lạnh cóng, ở nơi nhiệt độ -10 độ C, anh tranh thủ gọi điện để nhận được sự phàn nàn từ cô: “Không có việc gì sao cứ gọi điện thoại?”. Cô không hề biết rằng, để được nói chuyện với cô anh phải đứng dưới cái lạnh run người, đơn giản vì anh muốn được nghe giọng nói của cô.

Cô chưa từng nghĩ rằng khi người đàn ông từng thề thốt trọn đời yêu cô đi lấy người khác cô lại đau lòng đến vậy.

Chúng ta đều là những con người bình thường, không một ai có thể chờ đợi bạn trong ngần ấy năm mà không nhận được phản hồi nào. Mặc dù trái tim anh ấy đồng ý chờ đợi nhưng hiện thực cuộc sống không dễ dàng để anh ta đợi chờ.

Hãy trân trọng những người bên cạnh luôn âm thầm yêu bạn. Có lẽ sẽ có một ngày người đó sẽ thật sự rời xa. Lúc đó bạn chợt nhận ra rằng người không thể vượt qua chuyện này chính là bạn chứ không phải người ấy.

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Một chiếc chìa khóa mở được mười ổ khóa thì nhất định phải giữ lại, nhưng một ổ khóa mà có mười chìa khóa có thể mở thì nên vứt đi.

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