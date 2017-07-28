Đối với đàn ông, vợ và nhân tình là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Tình nhân được ví von như chiếc xe taxi, muốn đi đâu đó chỉ cần vẫy tay bắt xe là được, một khi đã đến đích, trả tiền xong sẽ không còn bất kỳ vướng bận nào. Vợ lại chính là chiếc xe yêu quý của gia đình, mặc dù ít chạy nhưng sẽ mãi mãi không vứt bỏ.

Còn phụ nữ lại khác. Họ ngoại tình không phải vì tiền mà là không còn cảm nhận được tình yêu của người chồng nữa. Tình cảm trước đây đã có giờ không được như xưa. Một khi đàn bà động tình, tự nhiên họ sẽ đánh mất bản thân mình cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chính vì vậy, đàn ông phân biệt rất rõ ràng giữa vợ và nhân tình. Nhân tình chỉ giống như khăn gấm thêu hoa dùng để tiêu khiển. Vợ mới chính là người sẽ cùng anh ta đi đến cuối cùng của con đường. Chúng ta đều thấy rằng, rất ít đàn ông vì nhân tình mà từ bỏ gia đình, bởi vì khi ngoại tình, họ đã phân biệt rõ ràng điều này rồi.

Đàn ông ngoại tình vì ham của lạ. Một khi tình nhân không còn gì mới mẻ nữa, họ sẽ rất quyết đoán cắt đứt quan hệ. Con người đều ích kỷ giống nhau, đàn ông sẽ không vì nhân tình mà từ bỏ con cái, gia đình, danh vọng và tài sản. Nếu như lựa chọn nhân tình, tổn thất cho họ là quá lớn.

Còn những người phụ nữ ngoại tình, một khi đã vụng trộm họ rất khó từ bỏ, ngày càng lún sâu hơn. Họ sẵn sàng từ bỏ gia đình để chạy theo tình nhân.

Đàn ông ngoại tình chỉ mất đi thể xác còn đàn bà ngoại tình sẽ mất cả trái tim. Chính vì vậy những người phụ nữ luôn muốn làm tình nhân hãy tỉnh ngộ đi nhé, đừng bao giờ tin vào những lời đường mật của đàn ông. Hãy từ bỏ ngay, đừng phí hoài tuổi trẻ và tình yêu của mình cho một người không xứng đáng. Ngoài đời, đàn ông sẽ không bao giờ giống như những anh chàng trong những bộ phim truyền hình, sẵn sàng từ bỏ vợ con để cao chạy xa bay với tình nhân.

Thực tế là đàn ông luôn dùng những lời ngon ngọt dỗ dành nhân tình. Nhưng một khi đã chán rồi, anh ta sẽ đá cô ta một cách không thương tiếc. Chính vì thế, đừng bao giờ làm tình nhân, vì bất kể ở phương diện nào đi chăng nữa, người đau khổ luôn luôn là phụ nữ.