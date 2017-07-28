Sau khi ngoại tình, người đàn ông luôn để lại những di chứng này

Chuyện vợ chồng 28/07/2017 13:11

Đàn ông luôn biết rằng ngoại tình sẽ gây tổn thương cho người phụ nữ của mình đồng thời hạnh phúc gia đình có nguy cơ tan vỡ, nhưng sức hút của những cô gái khác luôn làm họ mờ mắt.

Khi đang say men tình, người đàn ông không hề biết họ quá đáng đến mức nào. Tất cả mọi chuyện họ đều ngụy trang rất tốt, nhưng cho dù có ẩn giấu thế nào, một khi ngoại tình đàn ông đều để lại di chứng dưới đây.

Hay nói dối

Người đàn ông ngoại tình thường có thói quen nói dối. Lúc đầu họ thường hay bịa chuyện rồi tìm lý do, nhưng một khi bạn đã hoài nghi những hành động của người đó, anh ta sẽ rất hoang mang, sợ bạn phát hiện ra chuyện gì. Đến lúc này bạn mới biết anh ta có rất nhiều bí mật.

Sau khi ngoại tình, người đàn ông luôn để lại những di chứng này - Ảnh 1
Một khi đã ngoại tình đàn ông đều để lại di chứng - Ảnh minh họa: Internet

Suốt ngày giữ điện thoại, bạn sẽ không có cơ hội cầm điện thoại của anh ta

Điện thoại chính là công cụ để người đàn ông đó liên lạc với người phụ nữ khác. Điện thoại sẽ là vật bất ly thân khi anh ta ngoại tình. Điện thoại được cài mật khẩu, mỗi khi về đến nhà, các tin nhắn hay cuộc gọi trong điện thoại đều được anh ta xóa sạch. Nếu vô tình bạn cầm chiếc điện thoại lên, anh ta sẽ vô cùng căng thẳng.

Quần áo lúc nào cũng sạch sẽ hơn

Trước đây, người đàn ông ấy thường không chú ý đến trang phục của mình, có khi mấy ngày mới thay đồ giặt một lần. Nhưng bây giờ ngày nào anh ta cũng thay đồ, nhiều khi còn tự giặt. Anh ta sợ rằng trên quần áo còn lưu lại mùi nước hoa, dấu son môi hoặc một vài cọng tóc của nhân tình.

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Phụ nữ tinh ý rất dễ nhận ra những đặc điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt chú ý đến lịch trình của bạn

Người đàn ông ngoại tình thường đặc biệt chú ý đến thời gian bạn ra khỏi nhà, mấy giờ bạn về đến nhà, khi nào bạn đi công tác? Biết được lịch trình đó, anh ta sẽ sắp xếp thời gian để hẹn hò với người phụ nữ khác.

Đời sống vợ chồng càng ngày càng ít

Nếu như người đàn ông thường xuyên hẹn hò với nhân tình, khi về đến nhà họ sẽ không còn tâm trí và sức lực dành cho vợ. Đây được coi là dấu hiệu rõ ràng nhất cho một người đàn ông đang vụng trộm bên ngoài.

Nếu như chồng bạn có một trong những dấu hiệu này, hãy để ý đến anh ta nhé. Có thể anh ta đang có tình nhân bên ngoài. Vẫn biết giác quan thứ sáu của người phụ nữ rất nhạy, nhưng đôi khi vì quá yêu nên chúng ta thường đánh lừa bản thân. Tuy nhiên trong cuộc chiến với kẻ ngoại tình không có chỗ cho sự nhân nhượng. 

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Một khi cái duyên vợ chồng đã cạn, hãy để nó ra đi một cách nhẹ nhàng. Đến với nhau bằng tình cảm tốt đẹp thì lúc chia tay chúng ta cũng nên để lại ấn tượng tốt về nhau.

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