Tuyệt đối không nên nói và làm những điều này khi ly hôn

Tư vấn hôn nhân 25/07/2017 17:56

Một khi cái duyên vợ chồng đã cạn, hãy để nó ra đi một cách nhẹ nhàng. Đến với nhau bằng tình cảm tốt đẹp thì lúc chia tay chúng ta cũng nên để lại ấn tượng tốt về nhau.

Sau khi ly hôn, nếu như hai người không thể trở thành bạn bè thì cũng không nên làm kẻ thù của nhau. Dù gì cũng đã có nhiều năm vợ chồng, hơn nữa bạn nên suy nghĩ đến cảm nhận của đứa con. Nếu như bố mẹ đấu đá nhau suốt ngày, điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ nhỏ.

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Sau khi ly hôn có những việc tuyệt đối không được làm - Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những gì có thể khống chế được thì nên khống chế. Đối với những người mới ly hôn, tuyệt đối không được làm ba việc và nói ba điều dưới đây.

Ba câu nói tuyệt đối không được nói sau khi ly hôn

Tôi hận anh, tôi hận cả gia đình anh. Khi ly hôn, rất nhiều người sẽ mắng nhiếc, chửi bới đối phương, đôi khi những lời nói còn mang hàm ý xúc phạm cả gia đình người kia. Khi nói ra lời đó, người nghe sẽ khẳng định một điều, lựa chọn chia tay là hoàn toàn chính xác. Những lời nói khi ấy chỉ là trút giận, nhưng qua đó còn thể hiện được nhân phẩm, giá trị của một con người. Nếu đã đến nước phải ly hôn rồi thì không cần thiết tạo thêm thù oán nữa.

“Cút đi, cút đi cho khuất mắt”. Đối với một người bạn từng yêu, một người từng “đầu ấp tay gối” mà dùng những từ nặng nề như vậy thì đương nhiên không ai dễ chịu cả. Đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân đó thì hãy để cho người ta ra đi, đừng chửi bới cũng như đánh đuổi. Như vậy bạn có thể giữ được nét dịu dàng cuối cùng cho người đã từng là vợ chồng.

“Anh không tốt bằng một nửa người yêu hiện tại của tôi”. Vừa mới ly hôn không lâu bạn đã có người mới và đem anh ta ra so sánh với chồng cũ. Bạn cho rằng mình thắng thế, làm như vậy sẽ hạ thấp vai trò của người cũ, nhưng chính hành động đó lại là sự sỉ nhục với đối phương.

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Bất kể là ai, sau khi ly hôn không nên nói những câu khiến đối phương tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Ba việc không nên làm sau khi ly hôn

Làm tất cả mọi chuyện để níu kéo người đó. Một khi người đó đã không cần bạn nữa, bất kể bạn làm gì để cầu xin cũng sẽ không mang lại lợi ích gì. Vậy tại sao lại không tôn trọng quyết định của người đó, tự giữ cho mình một chút tôn nghiêm? Hãy để người ấy nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc sống của bạn.

Vừa mới ly hôn đã vội vàng kết hôn với người khác. Bất kể là ai cũng không thể chấp nhận được việc đối phương vừa mới ly hôn đã có thể kết hôn với người khác. Lúc đó đối phương sẽ hoài nghi rằng liệu có phải trước đây mình đã bị cắm sừng hay không? Hành động này khiến người đó nhận một đả kích vô cùng lớn.

Nói xấu chồng cũ khắp nơi. Nếu như đây là cách để phụ nữ trả thù chồng cũ thì không nên chút nào. Nếu nói xấu chồng khắp nơi, bạn sẽ khiến chồng cũ bị tổn thương đồng thời hành vi này sẽ khiến người khác đánh giá nhân phẩm của bạn.

Mới ly hôn chắc chắn ai cũng đau khổ, nhưng nếu không đau khổ thì bạn đã không quyết định ly hôn. Vì thế, một khi đã không thể tiếp tục, cả hai cũng không nên có những hành động hoặc lời nói quá đáng để trở thành kẻ thù của nhau.

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