Một chiếc chìa khóa mở được mười ổ khóa thì nhất định phải giữ lại, nhưng một ổ khóa mà có mười chìa khóa có thể mở thì nên vứt đi.

“Tha thứ” là hai từ vô cùng khó khăn để thực hiện, đôi khi tha thứ cho ai đó còn khó hơn hận họ gấp nhiều lần. Nhưng vẫn còn một số người đàn ông si tình, vì không nỡ nên đã lựa chọn tha thứ cho người đàn bà ngoại tình. Họ cho rằng đàn bà biết sai sẽ sửa, đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nhưng cuối cùng họ nhận ra là mình đã sai, bởi vì đàn bà ngoại tình đều giống nhau, hoặc là vô số lần hoặc là không bao giờ.

Trên thực tế, có rất nhiều người đàn ông mặc dù đã biết vợ ngoại tình và tỏ rõ thái độ không hề hối cải nhưng anh ta vẫn không thể buông bỏ. Nếu bạn cho rằng cô ấy chỉ nhất thời hồ đồ mà phạm sai lầm, cô ấy vẫn còn yêu bạn, vậy lần tiếp theo khi bị 'mọc sừng' bạn sẽ làm thế nào? Hôn nhân cũng chính là trách nhiệm. Nếu bạn vẫn còn muốn theo đuổi những kích thích về thể xác cũng như đam mê yêu đương thì tuyệt đối đừng bao giờ kết hôn. Kết hôn chính là trải qua một cuộc sống yên bình và có trách nhiệm suốt cuộc đời. Nếu như người phụ nữ không còn yêu bạn nữa mà ngoại tình, vậy thì cô ấy sẽ còn ngoại tình dài dài, đến khi nào cô ta nhận tổn thương mới nhận ra bạn tốt thế nào.

Người phụ nữ ngoại tình không có gì đáng để yêu, vì đại đa phần họ điều giống nhau, diễn rất đạt. Họ thích dùng tình yêu cũng như sự giả tạo để lừa gạt bạn. Khi hôn nhân không còn sự tin tưởng lẫn nhau nữa thì không có lý do gì để tiếp tục. Mặc dù bạn cố gắng để hàn gắn mối quan hệ đó nhưng khoảng cách giữa hai người mãi mãi không thể mất đi. Nó giống như một vết thương, mặc dù đã lành nhưng mỗi khi động phải đều gây đau đớn. Chính vì vậy, tất cả chúng ta đừng bao giờ tha thứ cho kẻ ngoại tình, các bạn đều xứng đáng gặp được người tốt hơn. Hãy để những con người vụng trộm đó lừa gạt lẫn nhau hoặc cô độc suốt cuộc đời. Trên đời này chỉ có hai loại người, một là sẽ không bao giờ ngoại tình và thứ hai chính là ngoại tình vô số lần. Chỉ có người phụ nữ không bao giờ ngoại tình chứ không thể có người đàn bà chỉ ngoại tình một lần.

Đàn ông ngoại tình đánh mất thể xác, đàn bà ngoại tình đánh mất trái tim Con người đều ích kỷ giống nhau, đàn ông sẽ không vì nhân tình mà từ bỏ con cái, gia đình, danh vọng và tài sản.

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