Nghi có trộm đột nhập đêm khuya, dâu trẻ vác gậy xuống bếp để rồi 'chết lặng' khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự gia đình 30/03/2026 19:41

Thời gian đầu, tôi rất khó chịu với mẹ chồng. Thứ nhất là bà rất hay bế cháu, trong khi tôi nuôi con theo khoa học, muốn luyện cho con có nếp ăn ngủ tự lập. Thứ hai là cơm cữ toàn là những món truyền thống.

Trước đây, tôi từng nghe mọi người kể chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội. Vì thế, trước khi đi lấy chồng, tôi tuyên bố dù có thế nào cũng không bao giờ sống chung với mẹ chồng.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi mua được một căn chung cư nhỏ trên thành phố. Suốt thời gian ốm nghén, tôi phải nghỉ làm ở nhà. Chẳng ăn được, người tôi cứ lả đi. Thế nhưng khi chồng mở lời muốn đón mẹ lên sống cùng, tôi phản đối ngay.

 

Có điều nói là một chuyện, làm được hay không mới là vấn đề. Mang thai được 8 tháng thì tôi sinh non. Con yếu, tôi thì đau vết mổ, mẹ tôi lúc này cũng đang chăm chị dâu mới sinh. Thành ra nhìn đi nhìn lại, chỉ có mẹ chồng tôi là phù hợp.

Thời gian đầu, tôi rất khó chịu với mẹ chồng. Thứ nhất là bà rất hay bế cháu, trong khi tôi nuôi con theo khoa học, muốn luyện cho con có nếp ăn ngủ tự lập. Thứ hai là cơm cữ toàn là những món truyền thống. Hôm nào chồng tôi mua ít đồ hải sản về cho vợ tẩm bổ là y như rằng, mẹ chồng tôi liền phản đối. 

Nói đi cũng phải nói lại, mẹ chồng tôi khá hiền lành. Khi tôi góp ý thứ gì, bà cũng ghi nhận và làm theo. Thế nhưng bản thân tôi vẫn có tâm lý không thích sống chung. Thành ra hôm vừa rồi, tôi mới nói chuyện với chồng: “Giờ con 4 tháng, cũng cứng cáp rồi. Em nghĩ mẹ nên về nhà, chứ sống với mẹ em cũng thấy không thoải mái”.

Chồng tôi đắn đo một lúc rồi nói: “Mẹ già rồi, giờ về quê cũng chỉ có một mình. Mấy tháng nay nếu không có mẹ đỡ đần, chắc vợ chồng mình không kham nổi. Em cứ thử thức một đêm mới biết mẹ vất vả thế nào”. Sau câu nói đó, tôi cảm thấy khá tò mò, nhưng hỏi thì chồng lại làm thinh. Cho đến tối qua, tôi mất ngủ, chồng thì đi vắng, đang suy nghĩ lung tung, tôi lại nghe tiếng lục đục dưới bếp.

Nghĩ có trộm vào nhà, tôi cầm cây gậy golf của chồng rồi rón rén ra ngoài. Thế rồi đúng lúc đó, tôi va phải “người kia”, và đó chẳng phải kẻ trộm mà chính là mẹ chồng tôi. Hỏi ra mới biết, sợ tôi không ngủ được nên mẹ chồng mới tắt đèn để nấu cháo, sáng mai tôi dậy còn có đồ ăn ngay.

Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi thấy cay khóe mắt. Sau đêm qua, tôi quyết định sẽ không để mẹ chồng về quê nữa. Dù sao thì cuộc sống cũng có lúc này lúc khác, tôi không thể vì sự sợ hãi của mình mà có lỗi với mẹ chồng.

Bị mẹ chồng hoạnh họe chuyện tiền bạc, tôi tung "đòn quyết định" khiến bà từ đắc thắng sang ngậm ngùi im lặng

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Mẹ chồng lén lút rời nhà mỗi đêm lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo và "chết lặng" trước cảnh tượng trong căn phòng bí mật

Sau ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn "trai lạ" về tâm sự ồn ào, tôi vừa định sang nhắc nhở thì "chết đứng" khi nhìn rõ mặt người đàn ông

12h đêm thấy giúp việc diện đồ nóng bỏng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy người đàn ông đợi sẵn

Sau 2 năm cắt đứt liên lạc, giữa lúc bạo bệnh tôi lấy hết can đảm gọi cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ấy

Cửa phòng tân hôn vừa khép, mẹ chồng đột ngột xông vào nói đúng một câu khiến nàng dâu thu dọn hành lý ly hôn ngay sáng sớm

Bắt quả tang chồng "tằng tịu" ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà tung "đòn chí mạng" khiến anh trắng tay sau 1 đêm

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Màn "trả đũa" đỉnh cao: Cô em chồng thích đâm chọc bị tôi "chặn họng" bằng một bí mật kinh hoàng

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn "trai lạ" về tâm sự ồn ào, tôi vừa định sang nhắc nhở thì "chết đứng" khi nhìn rõ mặt người đàn ông

Sau 2 năm cắt đứt liên lạc, giữa lúc bạo bệnh tôi lấy hết can đảm gọi cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ấy

Bắt quả tang chồng "tằng tịu" ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà tung "đòn chí mạng" khiến anh trắng tay sau 1 đêm

Thấy vợ cũ chạy xe "cà tàng", tôi vừa đến châm chọc vài câu đã phải "muối mặt" nhận cái kết đắng ngắt

Bị khinh miệt vì "ăn cơm trước kẻng", ngày tôi vượt cạn mẹ chồng chỉ nói đúng 1 câu khiến cả phòng đẻ "lặng người"

Con nợ ngập đầu mẹ chồng không cứu một xu, bỗng dưng bà hỏi vay ngược 20 triệu khiến chúng tôi "ngã ngửa" khi biết lý do