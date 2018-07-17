Nghề làm vợ chính là cái nghề khó nhất trên thế gian này

Trên đời này có trăm ngàn loại nghề, nhưng nghề khó nhất là nghề làm vợ. Bởi nghề này không những không có thu nhập mà suốt ngày còn bị soi xét, thậm chí là nhận không ít lời chỉ trích chê bai.

Xã hội ngày càng phát triển, phụ nữ càng ngày càng khẳng định được vị trí của mình. Đồng nghĩa với việc, những nỗi vất vả nhọc nhằn được nhân lên gấp bội vì người phụ nữ vừa phải làm tròn trách nhiệm làm con, làm vợ, làm mẹ và là một nhân viên tốt. Nếu vợ phấn đấu sự nghiệp thì bị nói không chăm lo gia đình, ở nhà chăm con thì liền bị bảo không kiếm ra tiền, vô dụng. Vợ gầy thì nói không có sức khỏe để chăm con, vợ béo thì thiên hạ lại bảo ăn hết phần người khác. Nên nghề làm vợ đúng là nghề khó nhất quả không sai.

Nghề làm vợ là cái nghề khó nhất Ở Việt Nam, nghề làm vợ rất khổ cực. Bởi ngày cả cô em họ 8 đời của chồng cũng có quyền soi mói. Còn chồng thì được gia đình chồng coi như “thánh sống”, con họ là nhất còn con người ra chỉ là một người lạ ở đâu về sống cùng. Vì thế, khi về nhà chồng vợ phải “lao vào” dọn dẹp, cơm nước nếu không muốn bị cho là lười biếng. Còn chồng về nhà vợ thì được coi là khách quý ngồi uống nước trò chuyện với bố vợ và đợi mẹ vợ dọn cơm lên ăn. Khi vợ mệt nằm nghỉ thì bị cho là lười, trốn việc. Còn chồng mệt là do cố gắng làm việc, sống có trách nhiệm nên được nghỉ ngơi là đương nhiên. Đặc biệt có một cái rất lạ lùng đó là vợ bận tối mắt vì phải chăm sóc con và vun vén cho gia đình vì thế không có thời gian để chăm sóc bản thân nên ăn mặc lôi thôi, gầy guộc xấu xí, chồng không biết thương mà còn ngoại tình.

Nghề làm vợ bị soi mói đủ đường, rất mệt mỏi Khi ngoại tình lại còn bao biện đổi lỗi tại vợ. Vì vợ xấu xí, ăn mặc lôi thôi, hơn nữa chăm con mà không chịu chăm chồng nên chồng ngoại tình là đúng rồi. Đôi khi bố mẹ chồng còn đồng tình với quan điểm đó và cũng đổi lỗi tại con dâu. Bởi nếu con dâu đẹp đẽ, quan tâm chồng thì chồng sẽ không ngoại tình. Tuy nhiên, họ không biết rằng nếu chồng chịu chăm con phụ, làm giúp công việc nhà thì chắc chắn rằng vợ sẽ có thời gian để làm đẹp cho bản thân, sẽ không bao giờ thua kém các cô gái nóng bỏng ăn mặc sành điệu ở ngoài kia. Hơn nữa, vừa phải chăm mệt nhọc và làm một đống việc không tên một mình bảo sao lúc yêu nhau thì vợ hiền lành nết na thế, giờ làm vợ làm mẹ thì dữ hơn “sư tử”. Bởi có quá nhiều thứ phải lo, phải làm và quá nhiều bất công. Tuy nhiên, nói thì như vậy, nhưng hiện nay phụ nữ đã có đủ nhận thức, họ được nắm trong tay cái quyền lựa chọn người mình thương để lấy làm chồng. Vì thế những bất công có thể phải chịu, họ hoàn toàn có thể tránh được bằng cách chọn lựa và quyết định cẩn thận. Hơn nữa, hiện nay sống không hợp nhau có thể ly hôn để giải thoát, cả hai tìm cuộc sống mới. Nhưng không vì vậy mà các chị em vội lấy chồng khi chưa hiểu về người đó. Hãy tìm hiểu thật kĩ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Nếu lựa chọn nhầm chồng thì làm vợ sẽ đẫm nước mắt Trên đời này có những thứ dù có nói muôn đời cũng không thể giải quyết được và cái nghề làm vợ này cũng nằm trong những thứ đó. Do đó, để giúp mình bớt khổ và có một cuộc hôn nhân bên vững thì người vợ cần phải khẳng định được tiếng nói của mình trong nhà chồng. Hơn nữa phải biết cách làm cho chồng thông cảm và thấu hiểu được nỗi khổ của mình để anh ấy giúp đỡ, bởi phụ nữ sướng hay khổ là ở tấm chồng.

Cách làm cho chồng mê mẩn trên giường không thèm tơ tưởng đến người đàn bà khác Quan hệ tình dục là một phần không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Vì thế, để anh ấy không tơ tưởng đến người đàn bà khác bên ngoài thì bạn phải biết cách làm cho chồng mê mẩn trên giường, khi được “thỏa mãn” thì tâm trí của chàng chỉ có bạn mà thôi.

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