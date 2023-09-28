Nên sống một mình hay nên kết hôn, một nghiên cứu mới khiến hàng ngàn người phải giật mình

Mặc dù có nhiều biến số và tình trạng sức khỏe cũng khác nhau tùy theo tình trạng của từng cá nhân, nhưng vẫn có một số đặc điểm phân biệt chính. Dựa trên kết quả của nhiều nghiên cứu khác nhau được báo cáo bởi phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe Comedy.com, chia sẻ đến bạn những khác biệt về lợi ích sức khỏe đối với người độc thân và người đã kết hôn.

Người độc thân cảm thấy thoải mái khi ở một mình nhưng họ cũng cảm thấy cô đơn. Người kết hôn thì chia sẻ có gia đình bên cạnh thì vui nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù đây là một cách tiếp cận phân đôi, nhưng nó có lẽ là cách gần nhất để thể hiện sự độc thân và đã kết hôn. Ngày nay, người độc thân đã chiếm gần một nửa dân số. Sự khác biệt về sức khỏe giữa tình trạng độc thân và đã kết hôn là gì?

Có nhiều nghiên cứu cho thấy những người đã kết hôn thường sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Điều này là do vợ hoặc chồng chăm sóc bạn đời của mình và khuyến khích họ đi khám sức khỏe bất cứ khi nào họ phát hiện tình trạng sức khỏe của đối phương có vấn đề. Một lý do nữa là những người quan tâm đến gia đình ít tham gia vào các hoạt động mạo hiểm như khám phá, đi phượt,...

Hôn nhân có nhiều khía cạnh tích cực trong chặng đường dài của cuộc đời vì nó làm tăng sự bình tĩnh và ổn định về tinh thần, đồng thời những đứa con sinh ra cũng làm họ tăng thêm sự hài lòng trong cuộc sống. Đặc biệt, tình trạng hôn nhân dường như có lợi hơn về nguy cơ mắc các căn bệnh nặng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đàn ông được lợi nhiều hơn từ hôn nhân so với phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Khi nhìn vào sức khỏe tổng thể của tim, đàn ông nên kết hôn sẽ tốt hơn. Đàn ông độc thân suốt đời có nguy cơ tử vong do suy tim cao gấp đôi so với đàn ông đã lập gia đình. Đây là kết quả phân tích trên 6.800 người trưởng thành trên 45 tuổi của các nhà nghiên cứu tại Đại học Colorado, Mỹ.

Theo kết quả theo dõi thời gian sống sót trung bình khoảng 5 năm, xác suất tử vong trong vòng 5 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh suy tim cao hơn khoảng 2,2 lần ở những người đàn ông sống độc thân suốt đời so với những người đàn ông đã lập gia đình. Đối với phụ nữ, không có mối liên quan giữa tình trạng hôn nhân và nguy cơ tử vong do suy tim.

Trường hợp tử vong sớm

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Nguy cơ tử vong sớm cũng thấp hơn đối với những người đã lập gia đình. Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy những người vẫn kết hôn có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 20% so với những người độc thân, ly thân, ly hôn hoặc góa phụ. Đàn ông nhận được nhiều lợi ích sức khỏe từ hôn nhân hơn phụ nữ và tỷ lệ tử vong của họ giảm đáng kể.

Trong nghiên cứu này, phụ nữ cũng có lợi thế về tỷ lệ tử vong thấp hơn nam giới ngay cả khi họ đã kết hôn. Phân tích cho thấy ở châu Á, gánh nặng việc nhà và chăm sóc con cái đè nặng lên phụ nữ, điều này có thể làm mất đi lợi ích sức khỏe của hôn nhân.

Trường hợp mắc chứng mất trí nhớ

Những người đã lập gia đình ít có khả năng mắc chứng mất trí nhớ hơn, bất kể giới tính. Đây là kết quả của cuộc khảo sát với hơn 8.700 người trưởng thành từ 44 đến 68 tuổi ở Na Uy về tình trạng hôn nhân và khả năng được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ sau tuổi 70. Những người kết hôn lâu dài ít có khả năng mắc chứng sa sút trí tuệ so với những người đã ly hôn hoặc độc thân suốt đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình thì khả năng tử vong vì bệnh mạch máu não như đột quỵ là khá cao. Một nghiên cứu của Đại học Tel Aviv ở Israel cho thấy một cuộc hôn nhân không hạnh phúc có thể gây hại cho cơ thể về mặt thể chất, chẳng hạn như hút thuốc và thiếu hoạt động thể chất. Nhóm có mức độ hài lòng trong hôn nhân thấp nhất có tỷ lệ tử vong do đột quỵ cao hơn 69,2% và tỷ lệ tử vong cao hơn 19% so với nhóm có mức độ hài lòng cao nhất.

Người độc thân có nhiều lợi thế hơn về thể chất, sự phát triển và sự hài lòng trong cuộc sống

Trên thực tế, khoảng cách giữa người độc thân và người đã kết hôn về sức khỏe và tuổi thọ ngày càng thu hẹp. Có rất nhiều hệ thống xã hội và điều kiện để chăm sóc sức khỏe cho con người, vì vậy không có bất lợi đặc biệt nào khi độc thân trong việc duy trì sức khỏe của một người. Trên thực tế, nhiều người quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn và ngay cả khi không có người chăm sóc, họ vẫn có thể tự mình tìm kiếm và sử dụng nhiều nguồn lực y tế. Độc thân có lợi về mặt quản lý thể chất và tinh thần vì bạn chỉ cần nghĩ đến bản thân mình.

Theo nhóm nghiên cứu tại Đại học California, những người độc thân chưa từng kết hôn không chỉ có kỹ năng tự quyết vượt trội so với những người đã kết hôn mà còn thuận lợi hơn trong việc đạt được sự phát triển về tinh thần thông qua phát triển bản thân. Những người độc thân tự lập hiếm khi có những cảm xúc tiêu cực, sự độc lập và phát triển cá nhân vượt xa những người sống một mình so với những người đã kết hôn. Ngay cả khi còn độc thân, những người không cảm thấy cô đơn sẽ làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn, đồng thời có cảm giác hạnh phúc và hài lòng hơn với cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Những người độc thân có nhiều mối quan hệ xã hội hơn và có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ các mối quan hệ đó. Đúng hơn, những người sống một mình tiếp xúc nhiều hơn với cha mẹ, anh chị em, bạn bè và họ được giúp đỡ nhiều hơn. Cả nam và nữ độc thân đều có nhiều mối quan hệ xã hội hơn những người đã kết hôn và người ta thấy rằng họ có sức khỏe tốt và tuổi thọ cao nhờ các mối quan hệ thân thiết.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn sống một mình, việc bị cô lập về mặt xã hội cũng có tác động tiêu cực đến sức khỏe và làm tăng nguy cơ tử vong sớm. Để trở thành một người độc thân khỏe mạnh, nền tảng phải là sự tương tác thường xuyên với thế giới bên ngoài và sự phát triển cá nhân thông qua các mối quan hệ xã hội.