Nghiên cứu: Sau tuổi 50, 'chuyện ấy' quan trọng như thế nào đối với đàn ông và phụ nữ?

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tình dục đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự hài lòng trong cuộc sống ngay cả khi đã bước vào tuổi trung niên.

Các nhà nghiên cứu đến từ Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Ý đã cùng nhau thực hiện một cuộc khảo sát với 7.000 người Anh trưởng thành từ 50 đến 89 tuổi. Nội dung là về việc họ hiện có quan hệ tình dục hay không, tần suất quan hệ tình dục và chất lượng cuộc sống của họ như thế nào. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng về cuộc sống của những người tham gia trả lời theo thang điểm từ 0 đến 15 điểm. Kết quả là, người ta thấy rằng những người có đời sống tình dục tích cực thường hài lòng hơn với cuộc sống của họ. Những người đàn ông vẫn thích quan hệ tình dục có điểm 9,75, trong khi những người không có quan hệ tình dục có điểm 9,44. Đối với phụ nữ, có sự khác biệt nhỏ hơn một chút, 9,86 so với 9,67, nhưng kết quả là như nhau.

Ảnh minh họa: Internet Điều thú vị là những ưu tiên của đàn ông và phụ nữ khác nhau trong đời sống tình dục. Mặc dù điều quan trọng đối với đàn ông là quan hệ tình dục ít nhất hai lần một tháng, nhưng đối với phụ nữ, những cái ôm, hôn và khẳng định tình cảm thường xuyên với bạn đời lại có tác động lớn đến hạnh phúc. Giáo sư Lee Smith của Đại học Anglia Ruskin ở Anh, người tham gia nghiên cứu, suy đoán rằng những khác biệt này có thể bắt nguồn từ quá trình tiến hóa. Khi người phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, testosterone suy giảm làm ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý. Vì vậy họ không đặt nặng quá nhiều vào chuyện tình dục. Mặt khác, đàn ông vẫn coi trọng tình dục vì họ vẫn tiếp tục sản xuất tinh trùng.

Ảnh minh họa: Internet Giáo sư Smith kết luận: “Hoạt động tình dục dưới bất kỳ hình thức nào đều cần thiết”. Bởi nó khiến cuộc sống trở nên đáng sống hơn bằng cách tạo ra endorphin và khuếch đại cảm xúc thân mật.” Nghiên cứu này có tên "Sexual Activity is Associated with Greater Enjoyment of Life in Older Adults" (Hoạt động tình dục gắn liền với việc tận hưởng cuộc sống nhiều hơn ở người lớn tuổi) đã được đăng trên tạp chí "Sexual Medicine" và được giới thiệu trên tạp chí "Time" của Mỹ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-sau-tuoi-50-chuyen-ay-quan-trong-nhu-the-nao-oi-voi-an-ong-va-phu-nu-613249.html