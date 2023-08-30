7 điều tuyệt vời xảy ra với cơ thể khi hoạt động tình dục lành mạnh, điều thứ 3 ai cũng biết nhưng thường không để tâm đến

Phụ nữ yêu 30/08/2023 05:05

Trong quá trình quan hệ tình dục, cơ thể chúng ta tiết rất nhiều hormone. Những hormone này làm giảm đau, giảm nguy cơ ung thư, tăng cường khả năng miễn dịch và giảm các triệu chứng mãn kinh.

Mới đây, tạp chí sức khỏe “Prevention” đã giới thiệu 7 lý do vì sao tình dục lại mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.

1. Giảm đau mãn tính

Khi âm vật và thành âm đạo được kích thích, endorphin, corticosteroid và các hormone giảm đau tự nhiên khác sẽ được giải phóng. Vì vậy, bạn cảm thấy bớt đau đầu hoặc đau cơ trong quá trình hoạt động. Barry Comisarouk, giáo sư tâm lý học tại Đại học Rutgers cho biết, hiệu ứng này bắt đầu trước khi đạt cực khoái và kéo dài tới hai ngày.

 

2. Giảm nguy cơ ung thư vú

Mức độ hormone hạnh phúc oxytocin và DHEA tăng lên khi hưng phấn và cực khoái. Những hormone này bảo vệ chống lại bệnh ung thư vú. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ quan hệ tình dục ít nhất mỗi tháng một lần có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú thấp hơn so với những phụ nữ không quan hệ. Một nghiên cứu của Đan Mạch cho thấy những người đàn ông đạt cực khoái từ 7 lần trở lên mỗi tháng ở độ tuổi 50 có nguy cơ mắc ung thư vú ở nam giới thấp hơn đáng kể.

7 điều tuyệt vời xảy ra với cơ thể khi hoạt động tình dục lành mạnh, điều thứ 3 ai cũng biết nhưng thường không để tâm đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3. Tốt cho tim

Các bác sĩ tim mạch cho rằng quan hệ tình dục có tác dụng rèn luyện tim ở cường độ vừa phải. Mang đến lợi ích tốt cho sức khỏe của tương tự việc đi bộ nhanh. Tương tự như bất kỳ bài tập thể dục nào, bạn tập càng cường độ cao thì hiệu quả càng tốt. Những người "ở trên" khi quan hệ được tập thể dục nhiều hơn. Lúc này, tim đập tới 110 nhịp/phút, tức là nhịp tim khi chạy bộ.

4. Ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt

Các linh mục Công giáo có tỷ lệ tử vong cao do ung thư tuyến tiền liệt và các nghiên cứu cho thấy việc kiêng cữ là một trong những lý do. Hãy xem xét kết quả của một nghiên cứu năm 2003 trên đàn ông trung niên người Úc. Những người đàn ông xuất tinh từ 4 lần trở lên mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 1/3 so với những người đàn ông không xuất tinh. 

7 điều tuyệt vời xảy ra với cơ thể khi hoạt động tình dục lành mạnh, điều thứ 3 ai cũng biết nhưng thường không để tâm đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5. Giảm căng thẳng

Chúng ta hãy nhìn vào kết quả của một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2005. Đàn ông và phụ nữ quan hệ tình dục trong hai tuần trước ngày có công việc căng thẳng như hội nghị, thuyết trình sẽ ít lo lắng hơn trong bài phát biểu hoặc bài thuyết trình ngày hôm đó. Huyết áp tâm thu tăng ít hơn và trở lại bình thường nhanh hơn. Về lý do, có giả thuyết cho rằng tình dục đòi hỏi hoạt động não phức tạp hơn và có nhiều dây thần kinh quan trọng cần được đưa vào để kích hoạt kích thích.

6. Tăng cường khả năng miễn dịch

Một nghiên cứu của Đại học Wilkes cho thấy những sinh viên đại học quan hệ tình dục một hoặc hai lần một tuần có kháng thể chống vi trùng cao hơn 30% so với những sinh viên kiêng khem. Một nghiên cứu của Đức năm 2004 cũng cho kết quả tương tự. Xét nghiệm máu cho thấy hưng phấn và cực khoái ở nam giới làm tăng mức độ bạch cầu chống lại mầm bệnh. Nó có hiệu quả như tập thể dục hoặc nghe nhạc để giảm căng thẳng và tăng cường khả năng miễn dịch.

7 điều tuyệt vời xảy ra với cơ thể khi hoạt động tình dục lành mạnh, điều thứ 3 ai cũng biết nhưng thường không để tâm đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

7. Giữ các bộ phận quan trọng khỏe mạnh

Một nghiên cứu ở New Jersey cho thấy những phụ nữ sau mãn kinh quan hệ tình dục hơn 10 lần mỗi năm ít bị teo âm đạo do mất máu hơn những phụ nữ không quan hệ. Tiến sĩ Sandra Leibloom, người tham gia nghiên cứu cho biết: “Đây là bằng chứng cho thấy mô khỏe mạnh”. Kích thích làm tăng lưu lượng máu đến âm đạo, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và oxy hơn. Kết quả là, nếu mô âm đạo trở nên mỏng hơn hoặc kém đàn hồi hơn, bạn có thể quan hệ tình dục thú vị và thoải mái cho đến độ tuổi muộn hơn.

 

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Từ khóa:   sức khỏe sinh lý nhu cầu sinh lý sinh lý

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