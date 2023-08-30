Nghiên cứu: Vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn khi làm 'chuyện ấy' mỗi tuần một lần

Phụ nữ yêu 30/08/2023 03:28

Nghiên cứu chỉ ra rằng tình dục không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, kéo dài tuổi thọ mà còn làm tăng hạnh phúc và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học George Mason ở Hoa Kỳ đã phân tích nhật ký của 152 sinh viên đại học khi ghi lại hành vi, cảm xúc và cảm giác tình dục của họ trong khoảng thời gian ba tuần. Kết quả cho thấy mọi người cảm thấy cuộc sống của họ hạnh phúc và ý nghĩa hơn vào ngày sau khi quan hệ. Từ những nụ hôn sâu đơn giản đến hành động tình dục thực tế, tất cả đều có tác động đáng kể. 

Không quan trọng trải nghiệm đó thỏa mãn đến mức nào. Kể cả việc họ có hẹn hò hay không cũng không quan trọng. Trường hợp bạn đang yêu, hạnh phúc của bạn thậm chí sẽ tăng lên nhiều hơn, nhưng ngay cả khi bạn không yêu, những tương tác tình dục thân mật với đối phương vẫn giúp bạn có sự hài lòng trong một mối quan hệ.

Nghiên cứu: Vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn khi làm 'chuyện ấy' mỗi tuần một lần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo giáo sư Todd Cashdan, nguồn gốc của hiện tượng này là nhu cầu cơ bản của con người về cảm giác thân thuộc. Thông qua tình dục, chúng ta cảm thấy được những người chúng ta quan tâm chấp nhận và đây là điều khiến chúng ta hạnh phúc. Ông giải thích: "Việc ai đó cho phép bạn tiếp cận cơ thể của họ, chấp nhận bạn, đó là một ý nghĩa sâu sắc. Trải nghiệm chấp nhận tinh tế đó góp phần giữ cho tâm trí tinh thần khỏe mạnh."

Giáo sư Todd Cashdan đã phân tích nhật ký theo cách tương tự vào năm 2014, khi những người tham gia bộc lộ mức độ cảm xúc không tốt thấp hơn vào ngày sau khi quan hệ tình dục. Họ ít quan tâm đến ý kiến ​​của người khác hơn bình thường và tự coi mình là người tốt hơn. Ông nói thêm rằng tình dục có thể là "liều thuốc chữa khỏi sự cô đơn hoặc cô lập với xã hội" vì nó khiến bạn cảm thấy không chỉ được người khác mà còn được xã hội chấp nhận.

Nghiên cứu "Sexuality leads to boosts in mood and meaning in life with no evidence for the reverse direction: A daily diary investigation" (Tình dục giúp nâng cao tâm trạng và ý nghĩa cuộc sống mà không có bằng chứng nào cho chiều hướng ngược lại: Một cuộc điều tra nhật ký hàng ngày) đã được công bố trên tạp chí "Emotion". 

Rước họa vào thân khi "quan hệ 3 phần, nhiệt tình 7 phần"

Rước họa vào thân khi "quan hệ 3 phần, nhiệt tình 7 phần"

Khi kết giao với mọi người, thực sự không cần phải vội vàng, tình cảm đến đâu thì hãy làm đến đó; đừng nên “quan hệ ba phần, nhiệt tình bảy phần”.

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