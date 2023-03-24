Mừng như trúng số khi biết bạn gái có thai, nhưng trong lúc tôi ngủ cô ấy đã giật tóc, biết được sự thật đằng sau khiến tôi ‘nổi da gà’

Tâm sự gia đình 24/03/2023 15:34

Một người đàn ông đã rất lo lắng khi thấy hành vi đáng ngờ của bạn gái mình khi cô ấy lén giật tóc anh khi anh đang ngủ lúc nửa đêm.

Gần đây, trên một trang truyền thông trực tuyến đã xuất hiện câu chuyện của một người đàn ông nhận thấy hành vi đáng ngờ của bạn gái mình, bạn gái anh đã lén lút giật tóc anh vào lúc nửa đêm.

Theo câu chuyện, một người đàn ông tên A gần đây phát hiện ra người bạn gái của mình đã hẹn hò hơn một năm với anh đã mang thai.

Mừng như trúng số khi biết bạn gái có thai, nhưng trong lúc tôi ngủ cô ấy đã giật tóc, biết được sự thật đằng sau khiến tôi ‘nổi da gà’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Là một người đàn ông luôn mơ ước được kết hôn với bạn gái của mình, anh A đã vui mừng khôn xiết khi biết tin bạn gái mình có thai và thậm chí còn đề nghị tổ chức đám cưới ngay lập tức.

Anh A cũng gọi điện cho mẹ ở quê thông báo tin bạn gái có thai và nói: "Mẹ ơi, mẹ sắp lên chức bà ngoại rồi. Thật tốt quá".

Người mẹ vốn mong mỏi ngày cưới của con trai và muốn có cháu ngoại cũng rất vui mừng và bày tỏ sự biết ơn đối với cô con dâu tương lai.

Mừng như trúng số khi biết bạn gái có thai, nhưng trong lúc tôi ngủ cô ấy đã giật tóc, biết được sự thật đằng sau khiến tôi ‘nổi da gà’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau khi anh A dành cả ngày trong phòng khách sạn với bạn gái thì anh đã phải trải qua một đêm đáng sợ. Anh A thức dậy vào lúc nửa đêm vì một cơn đau dữ dội ở đầu và chứng kiến cảnh bạn gái đang giật một nắm tóc của mình.

Ban đầu, người đàn ông nghĩ rằng bạn gái đang vuốt tóc mình mà thôi, nhưng sau đó anh cảm thấy đau khi bị giật đứt tóc ra và nhận thấy điều gì đó đáng ngờ.

Anh A tâm sự: "Khi nhìn thấy bạn gái của mình giật tóc mình, tôi đã tự nghĩ tại sao cô ấy lại giật tóc tôi, tôi cũng đâu có tóc bạc? Bạn gái của tôi đã cho tóc vào túi rồi nằm xuống cạnh tôi như không có chuyện gì xảy ra và ngủ tiếp"

Thật không may, sau khi tâm sự nỗi nghi ngờ của mình với một người bạn, anh A đã phát hiện ra một sự thật gây sốc.

Một người bạn đã nói với anh A: "Có vẻ như đứa trẻ trong bụng không phải là con của mày" và "Không có lý do gì để nhổ tóc ngoài việc đi làm xét nghiệm ADN".

Mừng như trúng số khi biết bạn gái có thai, nhưng trong lúc tôi ngủ cô ấy đã giật tóc, biết được sự thật đằng sau khiến tôi ‘nổi da gà’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù khó tin nhưng để đề phòng bất trắc, anh A đã chọn thổ lộ ra với bạn gái và nói mình đã biết chuyện cô lén lấy tóc mình, anh hỏi: “Đứa trẻ trong bụng không phải là con của anh sao?”

Sau đó, bạn gái bật khóc và thú nhận: "Mấy tháng trước em đi công tác với một đồng nghiệp và có tình một đêm bởi vì say rượu".

Sau đó, cô van xin anh A đừng rời bỏ cô: "Chuyện xảy ra là do em say rượu và đó thực sự chỉ là một tai nạn, người em yêu duy nhất là anh. Anh đừng bỏ tụi em, đứa con nhất định là của anh."

Anh A rối bời: "Tôi không biết liệu tôi có thể kết hôn sau khi biết bạn gái tôi đã có tình một đêm hay không. Nhưng nếu đứa trẻ đúng là con của tôi thì liệu có nên kết hôn nữa hay không".

Nếu bạn là anh A, bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

Theo Insight

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