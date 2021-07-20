Mùa dịch sang nhà chị gái ở nhờ, em gái nhỏ phải lòng anh rể và cái kết 'muối mặt' khi thổ lộ tâm tư

Tâm sự gia đình 20/07/2021 07:00

Đôi khi có những biến cố xảy ra trong cuộc đời mỗi người khiến cả người trong cuộc lẫn người ngoài ngơ ngác, không hiểu vì sao chuyện khó tin như vậy lại có thể xảy ra.

Dịch covid-19 ập đến, nhiều bạn trẻ từ quê lên thành phố làm việc và học tập bị thiệt hại về kinh tế rất nặng nề. Ngoài việc thắt chặt chi tiêu, nhiều bạn trẻ đã chọn chuyển đến ở nhờ nhà người thân vừa tiết kiệm chi phí ăn ở, vừa thắt chặt tình cảm. Thực tế nhiều trường hợp đã xảy ra xung đột, mất mát tình cảm vì những câu chuyện phát sinh. 

Mới đây, trong một hội nhóm dành cho chị em phụ nữ, bạn gái B.T đã chia sẻ câu chuyện nhỏ của mình:

B.T kể: "Đợt dịch rồi công ty cho nghỉ việc, vì ở trọ một mình nên chị gái và anh rể em có bảo qua nhà chị ở cho đỡ tiền phòng và hai chị em ở gần cho vui. Trong thời gian sống ở nhà anh chị mình thấy ông anh rể rất tốt, biết lo cho vợ con và là một người đàn ông có địa vị trong xã hội... mình rất ngưỡng mộ anh ấy, ước gì sau này lấy chồng được như vậy."

Câu chuyện éo le xảy ra khi cô gái chuyển đến ở nhờ nhà chị gái. Ảnh minh họa: Internet

Là một cô gái mới lớn, sau khoảng thời gian chuyển đến nhà chị gái ở, hàng ngày tiếp xúc với anh rể, cô gái đã chuyển từ tình cảm quý mến với ngưỡng mộ rồi "không biết từ lúc nào mình cảm thấy có chút tình cảm với anh rể":

"Thời gian rảnh rỗi mình cũng hay tâm sự với anh, mình thấy anh rất tâm lý với phụ nữ... Không biết từ lúc nào mình cảm thấy có chút tình cảm với anh rể, mỗi lần anh ấy về là mình muốn tới nói chuyện...Như vậy có phải là mình đã phải lòng anh rể không mọi người? Vì cứ mỗi lần nói chuyện với anh là mình vui lắm... "

Câu chuyện trở nên phức tạp khi cô em gái hàng ngày tìm cớ để bắt chuyện với anh rể bởi "mỗi lần nói chuyện với anh là mình vui lắm" và những hành động bất thường của cô không giấu được đôi mắt từng trải của chị gái. Cô chị gái chắc hẳn không ngờ những chuyện khó tin như vậy lại có thể xảy ra trong chính gia đình của mình. Còn cô em gái thì vẫn rất 'vô tư: "chị gái mình thấy như vậy có vẻ bà không vui, hình như có để ý".

Những tưởng câu chuyện éo le này chỉ xảy ra trên phim nhưng thực tế không ít những cô gái mới lớn sau quãng thời gian tiếp xúc với những người đàn ông thân quen như anh rể, chú, dượng lại nảy sinh tình cảm bộc phát. Đôi khi có những biến cố xảy ra trong cuộc đời mỗi người khiến cả người trong cuộc lẫn người ngoài ngơ ngác, không hiểu vì sao chuyện khó tin như vậy lại có thể xảy ra.


Cô gái chuyển từ ngưỡng mộ sang 'có tình cảm' với anh rể. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều dân mạng lên án và tỏ thái độ không đồng tình với cô gái:

- Đến chồng chị ruột mà còn như vậy thì sau này dễ đi phá hoại gia đình người khác lắm. Đó là cái việc mình tự ý thức được rồi cần gì phải hỏi.

 - Bạn nên ra ngoài ở đi, trên đời này cho dù đàn ông có hết bạn cũng không thể có tình cảm với anh rể được vì đó là chồng của chị gái giọt máu cùng với bạn. Làm như thế suốt đời này bạn mang tội, trái với lương tâm và đạo đức làm người.

 - Bạn à anh rể của mình thì phải giữ khoảng cách. Đừng để mọi việc đi quá xa rồi làm tổn thương chị gái và các cháu của mình. Hãy ra ở riêng và hãy tự kiểm điểm lại bản thân. Đừng để mọi việc đi quá xa bạn nhé .

 

Hiện câu chuyện éo le này vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội.

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Từ khóa:   em vợ anh rể câu chuyện éo le

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