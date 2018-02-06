Có một thời gian, mẹ thấy con có gì đó khác thường, trên trang cá nhân luôn đăng những dòng trạng thái chán nản, mệt mỏi. Mẹ hỏi con không nói, chỉ khóc và nói muốn về với mẹ. Nghe tiếng khóc của con, lòng mẹ như lửa đốt, ăn không ngon ngủ không yên.

Khi một người con gái trở thành đàn bà, có người sẽ trưởng thành, can trường và mạnh mẽ, mọi khó khăn trong cuộc sống không thể quật ngã họ. Cũng có người chọn cách buông thả bản thân chìm dần trong những quá khứ u uất. Mẹ chỉ mong con gái của mẹ sẽ là người mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Từ ngày còn bé, con chưa bao giờ kể cho mẹ nghe bất cứ chuyện gì. Kể cả khi dậy thì có mệt mỏi, khó chịu đến đâu con cũng một mình chịu đựng. Nhìn những người mẹ khác luôn có con gái quấn quýt bên cạnh, mẹ xót xa lắm. Có lẽ mẹ đã cho con tự lập quá sớm, chuyện gì cũng để con tự quyết định nên con mới có khoảng cách với mẹ như vậy.

Đến năm 15 tuổi mẹ cho con sang nước ngoài học. Sống xa nhà, xa mẹ càng làm con mạnh mẽ hơn. Đó cũng là điều khiến con càng xa cách mẹ. Ngày con quen người con trai đó cũng vậy, mẹ cũng không biết. Mẹ chỉ tình cờ biết khi thấy tấm hình con đăng trên mạng xã hội. Con không kể cho mẹ nghe nhiều về cậu ấy. Tìm hiểu một thời gian, mẹ chỉ biết người con trai đó học cùng lớp với con và cũng là du học sinh. Ở ngưỡng đàn bà, con có quyền chọn trưởng thành hoặc buông thả - Ảnh minh họa: Internet Có một thời gian, mẹ thấy con có gì đó khác thường, trên trang cá nhân luôn đăng những dòng trạng thái chán nản, mệt mỏi. Mẹ gọi điện, con không nói chỉ khóc và nói muốn về với mẹ. Nghe tiếng khóc của con, lòng mẹ như lửa đốt, ăn không ngon ngủ không yên. Khoảng 2 ngày sau con về, gương mặt hốc hác và gầy xọp, nước mắt mẹ bỗng rơi xuống.

Con vùi vào lòng mẹ nấc lên từng tiếng, đó là lần đầu tiên con yếu đuối trước mặt mẹ. Và đêm đó, mẹ con chúng ta nói chuyện nhiều lắm. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ nhìn thẳng vào mắt con. Con kể con có thai với bạn trai nhưng người đó không chịu trách nhiệm vì còn dang dở chuyện học hành. Mẹ sốc lắm, nhưng không thể ép con bỏ đứa bé được. Vuốt mái tóc dài của con, mẹ lấy hết can đảm để nói những lời tận đáy lòng của mình. - Đứa con gái bé bỏng trước mặt mẹ giờ đây đã trở thành một người đàn bà đúng nghĩa rồi. Từ nay con phải sống có trách nhiệm hơn. Người ta không thương con thì có mẹ, sau này sẽ là con của con. Nó sẽ thay người đàn ông đó che chở, bảo vệ con. Mạnh mẽ lên con gái của mẹ. Người ta không còn thương con, hà cớ gì phải bi lụy. Người ta không thương con, sao phải tự gây đau thương cho mình. Từ một cô gái ngây thơ, sau những biến cố, con trở thành đàn bà. Danh xưng đàn bà nghe rất đơn giản nhưng sẽ hướng cuộc sống con theo một hướng khác. Thời con gái, con vô lo vô nghĩ, làm việc gì cũng bồng bột, không suy trước tính sau. Nhưng khi đã thành đàn bà rồi, việc gì cũng phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu, gánh nặng nhiều hơn. Điều quan trọng là con đừng hoang mang và sợ hãi, đã có mẹ bên cạnh. Mẹ sẽ dìu dắt con những bước đi đầu đời ở ngưỡng cửa này. Mẹ không thể ở bên con trong giai đoạn đầu của cuộc đời con gái, nhưng mẹ hứa sẽ đồng hành cùng con trong chặng đường này. Con có thể khiến bản thân mình trưởng thành hơn và cũng có thể chọn cuộc sống buông thả. Tất cả đều do con quyết định, nhưng hãy nhớ, mẹ luôn ở đây chờ con sau những lần vấp ngã.

Phụ nữ thông minh phải biết lười biếng khi muốn, siêng năng khi cần Không phải phụ nữ suốt ngày cúc cung tận tụy là được chồng thương yêu. Đôi khi bạn phải lười một chút để bản thân có cuộc sống thoải mái hơn. Phụ nữ thông minh không bao giờ tỏ ra siêng năng quá mức vì những lý do này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-gui-con-gai-o-nguong-cua-dan-ba-truong-thanh-hay-buong-tha-deu-do-con-lua-chon-270594.html